6h30 sáng hàng ngày của Phương Oanh

Khán giả yêu phim truyền hình Việt hẳn không còn xa lạ với Phương Oanh qua loạt vai diễn có màu sắc đa dạng, từ những cô gái cá tính, gai góc đến hình ảnh người phụ nữ nhiều sóng gió trong tình yêu và cuộc sống.

Những bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Lặng Yên Dưới Vực Sâu hay Hương Vị Tình Thân từng giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Lần gần nhất Phương Oanh trở lại với khán giả truyền hình là năm 2025, qua bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Hiện tại, không chỉ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên còn phát triển công việc kinh doanh, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thực hiện các vlog ẩm thực và hợp tác quảng cáo.

Phương Oanh có công việc kinh doanh, lên kịch bản quay quảng cáo và làm vlog

Dù đảm nhận nhiều vai trò, cô vẫn duy trì một lịch trình quen thuộc mỗi ngày, trong đó hai con luôn chiếm vị trí quan trọng. Trong chia sẻ mới đây, ngày của Phương Oanh bắt đầu từ khoảng 6h30 sáng. Đây là thời điểm nữ diễn viên chuẩn bị đưa hai con đến trường trước khi trở về tiếp tục xử lý công việc.

Nữ diễn viên chia sẻ thay đổi rõ ràng nhất từ khi làm mẹ đó là bỏ thói quen cá nhân, phải cân chỉnh thời gian cho công việc để chăm sóc các con. Tất bật giữa công việc và cuộc sống, nhưng Phương Oanh cho biết cũng vì các con mà cô nỗ lực nhiều hơn.

Phương Oanh tâm sự: "Từ ngày làm kinh doanh và làm mẹ, Oanh không còn có khái niệm ngủ nướng nữa. Mỗi ngày của Oanh thường bắt đầu từ 6h30 sáng, đưa 2 con đi học, rồi về giải quyết các công việc online, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản cho các vlog quảng cáo.

Buổi chiều muộn thường là thời gian Oanh dành trọn cho các con hoặc gian bếp nhỏ. Đôi khi vừa đi làm về Oanh sẽ lăn ngay vào bếp và các con thường quanh quẩn bên cạnh. Nhìn các con nô đùa chơi trò làm bếp hay hứng thú khi được ăn ngon miệng đồ mẹ nấu cũng đủ làm lòng Oanh dịu lại.

Các con bắt đầu bước vào giai đoạn khám phá, tò mò với mọi thứ nên Oanh thường đưa các con theo trong những điều kiện phù hợp. Cảm giác vừa làm vừa nhìn con khiến mình hứng khởi hơn rất nhiều. Mỗi lúc được nghỉ thì Oanh chạy ra ôm con một xíu, như được tiếp thêm năng lượng".

Kể từ khi có con, Phương Oanh thay đổi nhiều thói quen cá nhân, chu toàn mọi thứ để đồng hành bên các nhóc tỳ

Kể từ khi làm mẹ, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những câu chuyện nhỏ xoay quanh hành trình trưởng thành của cặp song sinh. 2 nhóc tỳ chào đời vào tháng 5/2024. Từ những em bé còn nằm gọn trong vòng tay mẹ, hai nhóc tỳ nay đã bước sang tuổi lên 2, ngày càng cứng cáp và bắt đầu thể hiện rõ cá tính riêng.

Phương Oanh chia sẻ con trai là cậu bé hiếu động, đôi khi khá bướng bỉnh nhưng lại biết nhường nhịn và bảo vệ em gái. Trong khi đó, bé gái có phần điềm đạm hơn, quấn mẹ và thường xuyên theo chân cô vào bếp. Sự khác biệt giữa hai anh em cũng là điều khiến nữ diễn viên thích thú khi quan sát các con lớn lên.

Phương Oanh từng chia sẻ chuyện hai bé xuất hiện những biểu hiện của khủng hoảng tuổi lên 2, thích thể hiện ý kiến riêng, đôi khi hờn dỗi hoặc ăn vạ. Thay vì quá căng thẳng, cô lựa chọn kiên nhẫn giải thích và hướng dẫn các con. Nữ diễn viên cũng từng nói bản thân chú trọng việc lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con trong quá trình phát triển cảm xúc.

Không gian Phương Oanh yêu thích nhất chính là căn bếp, vì ở đây các con sẽ quấn quýt bên mẹ, và cô quan sát biểu cảm của các nhóc tỳ khi được thưởng thức món ăn mẹ nấu

Ảnh: FBNV