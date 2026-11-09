Phương Oanh đưa các con đi Hàn Quốc

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải đoạn clip chia sẻ về nhịp sống hiện tại, thu hút sự chú ý của khán giả. Nữ diễn viên cho biết từ khi làm mẹ và bước vào lĩnh vực kinh doanh, cô có nhiều thay đổi trong thói quen sinh hoạt, đặc biệt là cách sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành công việc, vừa có thể đồng hành cùng hai con.

Phương Oanh tâm sự: "Từ ngày làm kinh doanh và làm mẹ, Oanh không còn có khái niệm ngủ nướng nữa. Mỗi ngày của Oanh thường bắt đầu từ 6h30 sáng, đưa 2 con đi học, rồi về giải quyết các công việc online, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản cho các vlog quảng cáo.

Buổi chiều muộn thường là thời gian Oanh dành trọn cho các con hoặc gian bếp nhỏ. Đôi khi vừa đi làm về Oanh sẽ lăn ngay vào bếp và các con thường quanh quẩn bên cạnh. Nhìn các con nô đùa chơi trò làm bếp hay hứng thú khi được ăn ngon miệng đồ mẹ nấu cũng đủ làm lòng Oanh dịu lại.

Các con bắt đầu bước vào giai đoạn khám phá, tò mò với mọi thứ nên Oanh thường đưa các con theo trong những điều kiện phù hợp. Cảm giác vừa làm vừa nhìn con khiến mình hứng khởi hơn rất nhiều. Mỗi lúc được nghỉ thì Oanh chạy ra ôm con một xíu, như được tiếp thêm năng lượng".

Phương Oanh chia sẻ công việc hiện tại là kinh doanh, gặp đối tác, lên kịch bản quay quảng cáo

Nữ diễn viên yêu thích thời gian được vào bếp, xem các con nô đùa và bản thân luôn cố gắng sắp xếp để ở bên các con nhiều nhất

Phương Oanh cho biết cô vừa đưa các con sang Hàn Quốc. Nữ diễn viên thừa nhận việc đưa con đi cùng khiến chuyến đi trở nên vất vả hơn, đôi lúc cô không có nhiều thời gian tận hưởng cảnh đẹp hay thong thả ngồi cà phê như những chuyến đi trước. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn cảm thấy lựa chọn này xứng đáng bởi cô muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm trong tuổi thơ của các con.

"Trong chuyến công tác Hàn Quốc kết hợp đưa hai con đi chơi vừa rồi, Oanh ưu tiên xếp đồ để phù hợp với môi trường khác nhau. Thời tiết bên Hàn cũng đã se lạnh, có nắng nhẹ nên các con cũng dễ thích nghi. Các con đang ở tuổi ăn tuổi nghịch nên nhiều lúc mẹ cũng bở hơi tai mới chạy theo kịp. Đưa con đi cùng thì mẹ chẳng có thời gian để chụp ảnh sống ảo ở cánh đồng hoa bát ngát, hay nhan nhản uống cà phê ngắm hoàng hôn buông xuống sông Hàn. Nhưng Oanh vẫn cảm thấy rất xứng đáng vì tuổi thơ của con chẳng quay lại lần 2 nên mọi khoảnh khắc cùng nhau bây giờ đều rất đáng giá".

Phương Oanh vừa có chuyến đi Hàn Quốc cùng các nhóc tỳ

Phương Oanh tâm sự: "Oanh nghĩ, khi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ có những ưu tiên khác đi. Nhưng điều đó không có nghĩa mình bỏ quên sở thích hay đam mê riêng. Oanh vẫn thích được làm việc, nỗ lực hết mình trong mọi vai trò, được khám phá những điều mới mẻ, được mặc đẹp và tự tin theo đuổi những mục tiêu của riêng mình.

Nhưng Oanh cũng tận hưởng những điều rất đỗi bình thường như tự tay nấu một bữa cơm, chơi cùng các con hay dành thời gian cho những người mình yêu thương. Có lẽ người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, giữa cá tính riêng hay nét dịu dàng. Quan trọng là mình hiểu được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và luôn tự tin với lựa chọn của chính mình".

Nữ diễn viên đang cân bằng cuộc sống giữa sự nghiệp và gia đình

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Trong năm 2025, Phương Oanh từng gây chú ý với vai diễn đánh dấu sự trở lại với dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Sau khi phim khép lại, Phương Oanh chưa công bố thêm vai diễn mới mà dành nhiều thời gian hơn cho công việc riêng và chăm sóc các con.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những video nấu ăn, sinh hoạt gia đình và các khoảnh khắc đời thường. Loạt nội dung mang tên Bếp Nàng Ỉn cũng trở thành một dấu ấn quen thuộc trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Bên cạnh việc quản lý công việc kinh doanh, cô còn quay vlog, thực hiện nội dung quảng cáo và hợp tác với các nhãn hàng.

Nhiều khán giả chờ đợi Phương Oanh sớm trở lại màn ảnh

Ảnh: FBNV