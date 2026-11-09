Ferrari cũ vẫn là Ferrari, Kim Thành Vũ U60 ở ẩn làm nông vẫn là nam thần trong mộng

Loạt hình ảnh thời trẻ của Kim Thành Vũ bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc từng làm say đắm hàng triệu trái tim. Ở tuổi 53, nam tài tử gần như rời xa ánh đèn sân khấu, sống kín tiếng, thậm chí được tiết lộ dành thời gian cho việc trồng trọt, chăm sóc cây cối. Không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, không mặn mà với danh tiếng, Kim Thành Vũ vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Với nhiều người, anh chính là minh chứng cho câu nói: "Ferrari cũ vẫn là Ferrari".

Kim Thành Vũ từng là nam thần hàng đầu châu Á. Ảnh: X

Tượng đài nhan sắc chưa từng nhạt phai trong lòng khán giả

Mỗi khi những bức ảnh thời trẻ của Kim Thành Vũ được đăng tải trở lại, mạng xã hội lại có dịp nhộn nhịp. Không cần những bộ ảnh được chỉnh sửa cầu kỳ, trang phục hàng hiệu hay tạo hình bóng bẩy, nam diễn viên vẫn dễ dàng chiếm trọn sự chú ý nhờ gương mặt mang vẻ đẹp đặc trưng: sống mũi cao, đường nét hài hòa, đôi mắt sâu và thần thái vừa lãng tử vừa có chút lạnh lùng.

Trong những khung hình từ thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Kim Thành Vũ thường xuất hiện với mái tóc đen tự nhiên, gương mặt thanh tú, ánh nhìn trầm tư. Có lúc anh mang vẻ tinh nghịch của một chàng trai trẻ, khi lại toát lên nét phong trần, xa cách. Đặc biệt, sự kết hợp giữa nét đẹp Á Đông và những đường nét lai Nhật Bản khiến diện mạo của tài tử trở nên khác biệt giữa dàn diễn viên cùng thời.

Kim Thành Vũ mang vẻ đẹp lai độc đáo. Ảnh: X

Điều khiến nhiều người thích thú là nhan sắc của Kim Thành Vũ không phụ thuộc vào một kiểu tạo hình nhất định. Dù mặc áo sơ mi đơn giản, áo thun hay xuất hiện trong những bộ trang phục lịch lãm, anh vẫn có sức hút riêng. Đó không chỉ là vẻ đẹp của một gương mặt đẹp trai mà còn là khí chất khó sao chép.

Vẻ đẹp của Kim Thành Vũ là sự kết hợp giữa khí chất lạnh lùng, ánh mắt biết kể chuyện và lối diễn xuất kiệm lời nhưng chạm đến cảm xúc. Nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều từng si mê anh. Song Hye Kyo từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ. Lý Gia Hân cũng từng dành lời có cánh. Với khán giả Việt, hình ảnh anh trong Trùng Khánh sâm lâm, Thập diện mai phục hay Xích Bích vẫn là chuẩn mực của “người tình trong mộng”.

Song Hye Kyo, Lý Gia Hân cũng từng mê mẩn anh không lối thoát. Ảnh: X

Trên các diễn đàn giải trí, khán giả không ngớt dành cho anh những lời khen "có cánh". Một số người còn cho rằng vẻ đẹp của Kim Thành Vũ thuộc kiểu càng ngắm càng cuốn hút. Tài tử không sở hữu gương mặt quá sắc lạnh hay vẻ ngoài hào nhoáng, mà có sự pha trộn giữa nét thư sinh, phong trần và trầm mặc. Chính điều đó khiến hình ảnh của nam diễn viên vẫn có sức sống lâu dài, ngay cả khi anh đã vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí trong nhiều năm.

Không ít khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X cũng tranh thủ nhắc lại những bộ phim từng gắn với tuổi thanh xuân của mình. Với họ, Kim Thành Vũ không đơn thuần là một diễn viên đẹp trai mà còn là một phần ký ức về thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hoa ngữ.

Nhiều thế hệ khán giả có chung thanh xuân mang tên Kim Thành Vũ. Ảnh: X

Nam thần mang hai dòng máu, từng khuynh đảo màn ảnh châu Á

Kim Thành Vũ có tên tiếng Nhật là Takeshi Kaneshiro, sinh ngày 11/10/1973 tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Anh có cha là người Nhật Bản, mẹ là người Đài Loan, Trung Quốc, gia đình có 2 anh trai. Xuất thân trong gia đình đa văn hóa, anh học tại các trường quốc tế ở thành phố Đài Bắc, thông thạo nhiều ngôn ngữ.

Năm 1992, ở tuổi 19, Kim Thành Vũ gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ, phát hành nhiều album Mandopop như Chia tay trong đêm, Người tình tiêu chuẩn... Giọng hát ấm áp cùng hình tượng lãng tử giúp chàng trai mang 2 dòng máu nhanh chóng nổi tiếng với công chúng. Sau đó, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang diễn xuất và từng bước khẳng định vị trí trong làng điện ảnh.

Anh từng làm ca sĩ trước khi lấn sân điện ảnh. Ảnh: X

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1994, khi anh tham gia bộ phim Trùng Khánh sâm lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Trong tác phẩm nổi tiếng này, Kim Thành Vũ vào vai viên cảnh sát số 663, một chàng trai mang nỗi buồn tình cảm, có vẻ ngoài điển trai nhưng nội tâm nhiều tâm sự.

Bộ phim không chỉ trở thành tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) mà còn đưa tên tuổi Kim Thành Vũ đến gần hơn với khán giả quốc tế. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Đọa lạc thiên sứ, cũng do Vương Gia Vệ đạo diễn. Hai tác phẩm giúp hình ảnh chàng tài tử có ánh mắt buồn, gương mặt lãng tử trở thành dấu ấn khó quên.

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Cận cảnh gương mặt đậm chất điện ảnh của Kim Thành Vũ. Ảnh: X

Trong những năm tiếp theo, Kim Thành Vũ liên tục xuất hiện trong các dự án đáng chú ý như Thập diện mai phục, Nếu như yêu, Đầu danh trạng, Đại chiến Xích Bích, Võ hiệp, Thái Bình Luân... Đặc biệt, vai Gia Cát Lượng trong loạt phim Đại chiến Xích Bích của đạo diễn Ngô Vũ Sâm giúp anh thể hiện một diện mạo khác: điềm đạm, trí tuệ và đầy chiều sâu. Trong khi đó, Thập diện mai phục lại cho thấy khả năng hóa thân vào nhân vật có nhiều sắc thái cảm xúc.

Kim Thành Vũ có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn tên tuổi của điện ảnh châu Á như Vương Gia Vệ, Trần Khả Tân, Trương Nghệ Mưu và Ngô Vũ Sâm. Anh không phải mẫu diễn viên xuất hiện liên tục trong hàng chục dự án mỗi năm, nhưng mỗi lần trở lại đều đủ sức thu hút sự quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, nam tài tử còn từng là gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ lựa chọn. Anh được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ châu Á tiên phong hợp tác với các nhà mốt lớn như Prada và Emporio Armani.

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Tài tử lai có gia tài điện ảnh đáng nể. Ảnh: X

U60 rời xa hào quang, thích làm nông và tận hưởng cuộc sống bình dị

Nếu như nhiều ngôi sao cùng thời vẫn hoạt động sôi nổi, tham gia sự kiện, quảng cáo và duy trì hình ảnh trước công chúng, Kim Thành Vũ lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Những năm gần đây, nam diễn viên gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí. Anh hiếm khi trả lời phỏng vấn, không sở hữu tài khoản mạng xã hội chính thức được công chúng biết đến và cũng không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện.

Bộ phim Thích em" (This Is Not What I Expected), đóng cùng Châu Đông Vũ, ra mắt năm 2017, từng được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh gần nhất của anh trong thời gian dài. Sau đó, Kim Thành Vũ không công bố thêm nhiều dự án mới. Đáng chú ý, bộ phim Phong lâm hỏa sơn (Sons of the Neon Night), được ghi hình từ trước, cuối cùng cũng ra mắt khán giả vào năm 2025. Tuy nhiên, sự trở lại trên màn ảnh này không đồng nghĩa với việc nam diễn viên tái gia nhập guồng quay quảng bá và xuất hiện thường xuyên trước truyền thông.

Tài tử ít xuất hiện trước công chúng. Ảnh: X

Vào tháng 10/2024, ca sĩ Trần Thăng, người từng hướng dẫn Kim Thành Vũ trong những ngày đầu hoạt động nghệ thuật, tiết lộ nam diễn viên dành nhiều thời gian cho việc làm ruộng, trồng hoa và chăm sóc cây cối. Theo lời người bạn này, Kim Thành Vũ đang quay về với những sở thích vốn có, tìm niềm vui trong công việc chân tay và cuộc sống gần gũi thiên nhiên. Thông tin ấy khiến nhiều người bất ngờ. Một tài tử từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng triệu khán giả săn đón, nay lại được nhắc đến với hình ảnh một người đàn ông bình dị, dành thời gian cho khu vườn và những công việc thường ngày.

Đến ngày 4/11/2026, câu chuyện về cuộc sống hiện tại của Kim Thành Vũ tiếp tục được chú ý khi Trần Thăng có những chia sẻ mới. Theo lời người thầy cũ, ông từng nghe tin nam diễn viên làm nông và cho rằng địa điểm có thể là khu vực Tam Chi, thuộc Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc thay vì Hokkaido, Nhật Bản như những lời đồn trước đó. Trần Thăng cũng cho biết từng nhận được lời nhắn rằng Kim Thành Vũ hiện sống rất vui vẻ. Ông không quá bận tâm việc học trò có tiếp tục đóng phim hay không, miễn là Kim Thành Vũ đang hài lòng với cuộc sống mình lựa chọn.

Kim Thành Vũ lui về ở ẩn, vui thú điền viên. Ảnh: X

Chuyện tình cảm vẫn là bí ẩn

Không chỉ cuộc sống thường ngày, chuyện tình cảm của Kim Thành Vũ cũng luôn là chủ đề khiến công chúng tò mò. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên hiếm khi công khai chuyện hẹn hò. Anh gần như không chia sẻ về người yêu, hôn nhân hay kế hoạch lập gia đình. Chính sự kín tiếng này khiến nhiều tin đồn liên quan đến đời tư liên tục xuất hiện.

Đầu năm 2024, mạng xã hội từng lan truyền thông tin Kim Thành Vũ bí mật đính hôn, kết hôn với một nữ phát thanh viên Nhật Bản tên Baba Noriko. Tuy nhiên, đại diện nam diễn viên đã phủ nhận thông tin này. Phía nữ phát thanh viên cũng không xác nhận mối quan hệ như lời đồn. Trong lần chia sẻ mới nhất vào tháng 11/2026, khi được hỏi về chuyện hôn nhân của học trò, Trần Thăng cho biết ông chưa nghe tin Kim Thành Vũ kết hôn.

Kim Thành Vũ bác tin kết hôn với MC Nhật Bản. Ảnh: X

Về tính cách, những người từng làm việc cùng Kim Thành Vũ thường mô tả anh là người hướng nội, thích không gian riêng và không có nhu cầu trở thành tâm điểm của đám đông. Trong một cuộc phỏng vấn với Elle Men, nam diễn viên từng chia sẻ quan niệm về cuộc sống bình thường, giản dị. Anh thích ở nhà chơi game, đọc kịch bản, xem phim và không quá hào hứng với các chương trình truyền hình hay hoạt động giải trí bên lề.

Đáng chú ý, Kim Thành Vũ từng chia sẻ việc quy y tại một ngôi chùa ở Ấn Độ vào năm 1997 đã giúp anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Từ một người thường có suy nghĩ bi quan, anh học được cách lạc quan hơn, chấp nhận mọi chuyện tự nhiên và không quá đặt nặng danh vọng.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi năm 2022, nam diễn viên cũng không giấu việc bản thân đã có tóc bạc và nếp nhăn. Thay vì tìm mọi cách níu kéo tuổi trẻ, anh đón nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể. Quan điểm ấy phần nào lý giải vì sao Kim Thành Vũ không có vẻ sốt ruột trước việc mình ngày càng ít xuất hiện trước công chúng.

Kim Thành Vũ không chịu áp lực từ tuổi tác hay showbiz. Ảnh: Elle Men

Ở tuổi 53, Kim Thành Vũ không còn là chàng trai trẻ với mái tóc bồng bềnh và gương mặt thanh tú từng khiến khán giả say mê. Thời gian chắc chắn đã để lại dấu vết, nhưng điều đó không làm giảm sức hút của một tài tử từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh châu Á.

Điều đặc biệt ở Kim Thành Vũ là anh dường như không cần phải duy trì sự nổi tiếng bằng mọi giá. Không chạy theo xu hướng, không liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, cũng chẳng cần những màn tái xuất ồn ào, nam diễn viên vẫn được công chúng nhớ đến mỗi khi hình ảnh cũ xuất hiện.

Trong thời đại mà nhiều nghệ sĩ phải liên tục cập nhật hình ảnh để giữ độ nhận diện, lựa chọn sống kín tiếng của Kim Thành Vũ càng khiến anh trở nên khác biệt. Khán giả có thể không biết hôm nay anh đang làm gì, ở đâu, nhưng chỉ cần một bức ảnh cũ được chia sẻ, cái tên Kim Thành Vũ vẫn đủ sức khiến mạng xã hội bàn luận. Ferrari dù đã cũ vẫn mang giá trị của Ferrari. Kim Thành Vũ dù không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh vẫn là nam thần trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Ảnh: X

Ảnh: X