Hoa hậu Việt Nam 2026 nói gì về tranh cãi nhan sắc, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ?

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang trở thành tâm điểm chú ý khi đăng quang ngôi vị cao nhất. Bên cạnh những lời chúc mừng, kết quả cuộc thi cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều, trong đó có nhận xét cho rằng nhan sắc của tân hoa hậu chưa thực sự nổi bật so với các thí sinh khác.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang trả lời bình luận trái chiều về nhan sắc.

Trước những bình luận này, Hoa hậu Yến Trang cho biết cô không quá suy nghĩ hay bận lòng bởi hiểu rằng mỗi người đều có quan điểm riêng.

“Tôi luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt. Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới. Hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi, chứng kiến hành trình tôi hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng” , người đẹp chia sẻ trong buổi họp báo sáng 8/11.

Khi được hỏi về việc một số hoa hậu lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ sau đăng quang để hoàn thiện diện mạo, Yến Trang cho biết hiện tại cô chưa có dự định can thiệp thẩm mỹ.

Theo tân hoa hậu, một trong những lý do cô lựa chọn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là bởi cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh nhan sắc thật mà không cần qua chỉnh sửa.

“Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và chưa có ý định thay đổi. Còn trong tương lai, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể, nhưng ở thời điểm này, tôi muốn giữ gìn và trân trọng những nét đẹp vốn có của mình” , Yến Trang nói.

Hoa hậu Yến Trang.

Về kế hoạch sau đăng quang, người đẹp cho biết sẽ chờ sự định hướng từ Ban tổ chức, mong muốn tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng các thí sinh và đại sứ để đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, cô tiếp tục việc học tập, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân.

Ban tổ chức lý giải việc lựa chọn Yến Trang đăng quang

Một vấn đề khác được quan tâm sau chung kết là việc Nguyễn Yến Trang không xuất hiện trong nhiều bảng dự đoán trước cuộc thi nhưng cuối cùng giành ngôi vị cao nhất.

Trả lời về quyết định lựa chọn tân hoa hậu, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận và cả những ý kiến trái chiều. Theo ông, khán giả có quyền yêu mến, kỳ vọng vào những thí sinh khác nhau, bởi mỗi người có một quan niệm riêng về vẻ đẹp.

Tuy nhiên, việc lựa chọn danh hiệu phải căn cứ vào quy chế cuộc thi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời dựa trên quá trình đánh giá toàn diện của Ban tổ chức và Ban giám khảo.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

“Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có những quy định, quy chế chặt chẽ. Chúng tôi không chỉ đánh giá thí sinh ở nhan sắc mà còn xem xét những yếu tố khác, phù hợp với bốn giá trị cốt lõi của cuộc thi là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Nếu chỉ nhìn vào nhan sắc thì chưa đủ” , nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Theo đại diện Ban tổ chức, khán giả thường theo dõi thí sinh qua những phần trình diễn trên sân khấu, đặc biệt là đêm chung kết. Trong khi đó, Ban tổ chức và Ban giám khảo có điều kiện tiếp xúc, theo dõi các cô gái trong suốt hành trình dự thi.

Quá trình đánh giá không chỉ giới hạn ở những phần thi chính thức mà còn bao gồm hoạt động tại nhà chung, việc thực hiện yêu cầu của Ban tổ chức, ý thức chấp hành nội quy, quy chế và cách ứng xử của thí sinh trong những tình huống khác nhau.

Trưởng ban tổ chức cho rằng có những thí sinh xuất hiện trước ống kính rất rực rỡ, chuyên nghiệp và tỏa sáng nhưng cách họ thể hiện trong cuộc sống thường ngày, khi không có máy quay, cũng là yếu tố được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh Ban giám khảo, các tiểu ban chuyên môn như tiểu ban truyền thông, tiểu ban thí sinh và những bộ phận liên quan cũng tham gia theo dõi, tổng hợp thông tin trong suốt cuộc thi.

Việc lựa chọn các danh hiệu còn trải qua quá trình trao đổi, hội ý và thảo luận trên cơ sở quy chế cùng những thông tin được ghi nhận. Vì vậy, kết quả không chỉ căn cứ vào điểm số của một phần thi hay ấn tượng của khán giả trong đêm chung kết.

Có những thí sinh khiến ban giám khảo cảm thấy tiếc nuối khi không thể đi sâu hơn. Tuy nhiên, cuộc thi phải lựa chọn những gương mặt phù hợp nhất trong số nhiều người đẹp tham gia.

Ngay cả trong Top 3, việc một thí sinh được lựa chọn trở thành hoa hậu không có nghĩa Ban tổ chức phủ nhận những điểm mạnh của hai á hậu. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, khi đánh giá tổng thể, Ban giám khảo nhận thấy người được trao vương miện có sự phù hợp hơn với danh hiệu.

“ Ban tổ chức và Ban giám khảo chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, bảo đảm tuân thủ quy chế, đồng thời cân nhắc thận trọng để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất với các danh hiệu của Hoa hậu Việt Nam 2026”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.