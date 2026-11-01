Phát hiện 2 cựu học sinh THPT Kim Liên là diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam, vợ giữ danh hiệu NSND, chồng là NSƯT: Từng sống trong căn nhà rộng hơn 10 mét vuông, làm thêm kiếm 5.000 đồng/ngày để nuôi con

THPT Kim Liên (Hà Nội) là một trong những ngôi trường có truyền thống đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành đạt ở các lĩnh vực. Trong danh sách cựu học sinh tiêu biểu được nhà trường công bố cũng xuất hiện hai cái tên đáng chú ý là NSND Nguyễn Thị Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ. Không chỉ cùng theo đuổi nghệ thuật, họ còn là cặp vợ chồng nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình Việt Nam.

Theo thông tin trên website chính thức của trường THPT Kim Liên, NSND Nguyễn Thị Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đều sinh năm 1961, là học sinh khóa 2, niên khóa 1975–1978. Sau khi rời ghế nhà trường, cả hai tiếp tục gắn bó với nhau trên con đường nghệ thuật, xây dựng gia đình và đồng hành cùng nhau suốt gần 4 thập kỷ.

NSND Nguyễn Thị Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ thời trẻ

Hai vợ chồng quen biết nhau từ năm 17 tuổi, từng đạp xe chở nhau đi học

Dù học cùng khối tại THPT Kim Liên, diễn viên Lan Hương và diễn viên Đỗ Kỷ gần như không có cơ hội trò chuyện trong những năm phổ thông. Phải đến năm 1978, cùng trúng tuyển lớp đào tạo diễn viên khóa đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam, hai người mới thực sự quen biết.

Theo chia sẻ của NSƯT Đỗ Kỷ, thời điểm đó, cả hai mới 17 tuổi, thường đi học chung một tuyến đường. Có những ngày, ông đèo diễn viên Lan Hương đến nhà hát rồi cùng trở về. Từ tình bạn và quá trình học tập, làm việc chung, tình cảm giữa họ dần phát triển. Sau 9 năm gắn bó, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 26/12/1987.

2 nghệ sĩ kết hôn vào năm 1987

Sau khi kết hôn, hai nghệ sĩ tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng. NSND Lan Hương, thường được gọi là Lan Hương "Bông", trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh nhỏ phía Bắc. Năm 2001, bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Singapore nhờ vai diễn trong phim điện ảnh Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Đến tháng 5/2012, nữ diễn viên được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sau khi được phong tặng danh hiệu NSND, diễn viên Lan Hương tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình và Bước chân vào đời.

Đặc biệt, vai bà Phương trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng (2017) giúp tên tuổi bà được đông đảo khán giả biết đến. Hình ảnh người mẹ chồng khó tính, thường xuyên can thiệp vào cuộc sống của con trai và con dâu đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

NSND Lan Hương gây ấn tượng mạnh trong bộ phim Sồng chung với mẹ chồng

Trong khi đó, NSƯT Đỗ Kỷ cũng có sự nghiệp nghệ thuật đáng chú ý. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam giai đoạn 2001–2008, sau đó chuyển sang công tác tại Cục Nghệ thuật biểu diễn. Nam nghệ sĩ cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Người phán xử, Sinh tử, Hồ sơ cá sấu...

Đáng chú ý, năm 2012 cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Đỗ Kỷ khi ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào ngày 27/5. Như vậy, cả hai vợ chồng đều được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ trong cùng năm, sau nhiều thập kỷ cống hiến cho sân khấu và màn ảnh.

NSƯT Đỗ Kỷ từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam giai đoạn 2001–2008

Dù có vị trí nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng ít ai biết rằng những năm đầu xây dựng gia đình, hai vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương và Đỗ Kỷ từng phải đối mặt với không ít khó khăn về kinh tế.

Từng sống trong căn nhà rộng mười mấy mét vuông, làm nghề tay trái để nuôi con

Trong lần chia sẻ với truyền thông vào tháng 2/2025, NSƯT Đỗ Kỷ tiết lộ sau khi kết hôn, vợ chồng ông sống cùng gia đình nhà chồng trong căn nhà được Nhà nước cấp, diện tích chỉ rộng chừng mười mấy mét vuông.

Cha của nghệ sĩ Đỗ Kỷ đã qua đời từ năm 1980, mẹ lại bị tai biến, trong khi công việc biểu diễn chưa mang lại nguồn thu nhập ổn định. Tiền lương và thù lao từ nhà hát không đủ để trang trải mọi khoản chi tiêu, đặc biệt khi hai vợ chồng có con nhỏ.

Để cải thiện kinh tế, NSND Lan Hương nhận làm thêm công việc may vá. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ mua máy vắt sổ, phụ vợ hoàn thiện quần áo, đơm cúc và thực hiện những công đoạn khác. Những công việc tưởng chừng không liên quan đến diễn xuất lại trở thành nguồn thu nhập quan trọng, giúp gia đình vượt qua giai đoạn thiếu thốn.

Nhớ về những ngày tháng ấy, NSƯT Đỗ Kỷ kể có ngày ông kiếm được 5.000 đồng từ việc đạp máy vắt sổ. Khoản tiền kiếm được nam diễn viên dành 1.000 đồng mua một miếng sườn để ninh lấy nước khuấy bột cho con. Phần xương sau khi ninh tiếp tục được hai vợ chồng tận dụng, thêm nước và gia vị để nấu canh ăn qua bữa.

Những năm đầu xây dựng gia đình, vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương và nghệ sĩ Đỗ Kỷ từng trải qua khoảng thời gian khó khăn về kinh tế

Không chỉ thiếu thốn về vật chất, điều kiện sinh hoạt của gia đình khi ấy cũng rất chật chội. NSND Lan Hương từng nhớ lại cảnh nhiều thành viên phải chia nhau từng góc nhỏ trong nhà, có lúc phải hứng nước từ mái dột. Dẫu vậy, mọi người vẫn cùng nhau xoay xở, chăm sóc người thân và tìm cách vượt qua khó khăn.

Bên cạnh nghề may vá, hai nghệ sĩ còn từng tham gia lồng tiếng phim để tăng thu nhập. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào tháng 7/2026, NSND Lan Hương cho biết hai vợ chồng đã lồng tiếng cho nhiều tác phẩm, từ phim nước ngoài đến phim Việt Nam. Công việc này giúp gia đình có cuộc sống khấm khá hơn và thêm điều kiện nuôi dạy các con.

Trải qua nhiều năm gắn bó, cuộc sống của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ hiện đã ổn định hơn. Cả hai có hai con trai đều đã lập gia đình, ra ở riêng và thường xuyên đưa các cháu về thăm ông bà. Hai nghệ sĩ hiện sinh sống trong căn nhà 4 tầng, xây trên mảnh đất rộng 29m² tại Hà Nội do ông bà ngoại để lại.

Theo chia sẻ của NSND Lan Hương, lương hưu của mỗi người chưa đến 10 triệu đồng/tháng. Dù đã nghỉ hưu, hai vợ chồng vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, tham gia đóng phim, lồng tiếng, dự sự kiện và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Cuộc sống của cả hai vợ chồng rất viên mãn. NSND Lan Hương tiết lộ sau 39 năm kết hôn nhưng cả hai vợ chồng chưa từng to tiếng với nhau. Khi xuất hiện bất đồng, họ thường lựa chọn nhường nhịn, chờ thời điểm thích hợp để giải quyết thay vì tranh cãi.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ hạnh phúc bên nhau sau gần 4 thập kỷ

Từ hai người bạn học chung trường phổ thông đến cặp vợ chồng nghệ sĩ gắn bó gần 4 thập kỷ, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đã cùng trải qua nhiều giai đoạn của cuộc sống. Những ký ức về căn nhà chật hẹp, bữa cơm đạm bạc và công việc làm thêm vẫn là một phần trong hành trình xây dựng tổ ấm của hai nghệ sĩ.

Ảnh: FBNV