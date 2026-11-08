Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 SN 2006: Thủ khoa GPA 4,6, nhận học bổng 6 trường Mỹ, lại còn là cháu gái Quách Ngọc Ngoan

Đó là Trần Xuân Khánh Linh (SN 2006, TP.HCM). Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11, người đẹp gây chú ý với phần thể hiện khá toàn diện, đặc biệt là màn thi ứng xử khi khéo léo kết hợp kiến thức về văn hóa, lịch sử và tình hình kinh tế của thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý, dù gặp sự cố vấp ngã khi trình diễn trang phục dạ hội, Khánh Linh vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hoàn thành phần thi và cuối cùng được xướng tên ở vị trí Á hậu 1.

Khánh Linh tại chung kết Hoa Hậu Việt Nam năm 2026. Ảnh: Hoa Hậu Việt Nam

Ngay sau đêm chung kết, cái tên Trần Xuân Khánh Linh nhanh chóng được khán giả tìm kiếm trên mạng xã hội. Nhiều bình luận dành lời khen cho phong thái tự tin, khả năng ứng xử và nền tảng tri thức của người đẹp. Bên cạnh màn thể hiện trên sân khấu, loạt thông tin về cô gái sinh năm 2006 cũng khiến dân mạng tò mò, từ thành tích học tập nổi bật, cho đến mối quan hệ họ hàng với một nam diễn viên nổi tiếng.

“Bạn này xinh gái, sang mà trả lời ứng xử hay nữa nha”, “Á hậu 1 năm nay cũng xuất sắc lắm nha, học siêu giỏi, xinh gái”, “Á hậu 1 biết 6 thứ tiếng: Bá khí”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Cụ thể, diễn viên Quách Ngọc Ngoan là cậu của Khánh Linh. Trước thềm chung kết, cô từng nhận được lời động viên từ người thân đặc biệt này. Nam diễn viên nhắn nhủ cháu gái hãy tự tin, là chính mình và tiếp tục cố gắng trên hành trình đã chọn.

Quách Ngọc Ngoan là cậu của Á hậu 1. Ảnh: FBNV.

Trước khi bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026, cô đã sở hữu thành tích học tập khá ấn tượng từ thời phổ thông. Năm 2024, Khánh Linh tốt nghiệp thủ khoa Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU với điểm trung bình tích lũy (GPA) 4,6. Trong thời gian học tại đây, cô từng giữ chức Chủ tịch Hội học sinh, đồng thời được ghi nhận là học sinh xuất sắc nhất khối trong nhiều năm.

Đáng chú ý, Khánh Linh từng nhận học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị gần 530.000 USD (khoảng hơn 12 tỷ đồng).

Khánh Linh sở hữu thành tích học tập ấn tượng.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, người đẹp lựa chọn theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Năm 2025, cô góp mặt trong Dean's List - danh sách 5% sinh viên có thành tích học tập cao nhất ngành. Ngoài ra, Khánh Linh còn từng nhận giải thuyết trình xuất sắc và giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep.

Không chỉ có lợi thế về học vấn, Khánh Linh còn được giới thiệu có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Trong đó, tiếng Anh và tiếng Trung là hai ngôn ngữ cô có thể giao tiếp thành thạo.

Ngoài thời gian dành cho việc học, cô còn có khá nhiều sở thích và năng khiếu cá nhân. Người đẹp biết ca hát, chơi piano, từng thử sức với hoạt động trình diễn thời trang từ khi còn đi học. Cô cũng yêu thích các hoạt động thể thao như bóng rổ, chạy bộ và golf, từng đạt một số thành tích khi còn học phổ thông.

Khánh Linh có năng khiếu ca hát, biết chơi nhiều môn thể thao.

Những sở thích này phần nào cho thấy một khía cạnh năng động, nhiều màu sắc hơn của cô gái sinh năm 2006. Khánh Linh không chỉ dành thời gian cho sách vở mà còn chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thể chất và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đời thường của Khánh Linh:

Ảnh: IGNV.