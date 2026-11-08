Phim điện ảnh đầu tay cán mốc 100 tỷ đồng, hoa khôi SN 1999 tiết lộ chuyện hậu trường với Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh

Trước đó, trong buổi Cinema Tour đầu tiên của phim tối 29/10 tại TP HCM, Thanh Hảo cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Steven Nguyễn, nhà sản xuất Will Vũ và đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tham gia giao lưu với khán giả tại các cụm rạp. Dàn diễn viên chụp ảnh, ký tặng và thực hiện những thử thách tái hiện các phân cảnh đáng nhớ trong phim theo yêu cầu của người xem.

Thanh Hảo cho biết cô bất ngờ khi được một số khán giả nhận ra ngoài đời, chủ động đến tặng hoa, xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp giúp cô cảm nhận sự quan tâm của người xem dành cho mình sau dự án điện ảnh đầu tay.

Trong Chị Chị Em Em 3, Thanh Hảo đảm nhận vai diễn xuất hiện ở phần mở đầu phim cùng diễn viên Quốc Anh, với những phân đoạn đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc và tâm lý nhân vật. Dù thời lượng xuất hiện không dài, đây là thử thách với người chưa có kinh nghiệm diễn xuất điện ảnh.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô chịu áp lực khi lần đầu đứng trước máy quay, đặc biệt ở một phân cảnh nhạy cảm. Việc thể hiện cảm xúc tự nhiên trước đông đảo thành viên ê-kíp khiến cô không tránh khỏi bỡ ngỡ. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đã dành thời gian để Thanh Hảo và bạn diễn Quốc Anh trao đổi, xây dựng sự kết nối tâm lý trước khi ghi hình.

Theo Thanh Hảo, cô bất ngờ khi có thể hoàn thành một số phân đoạn chỉ sau một đến hai lần ghi hình. Sự hướng dẫn của đạo diễn giúp cô vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và tập trung hơn vào diễn biến tâm lý nhân vật.

Nghệ sĩ Lê Khanh cũng là người để lại nhiều ấn tượng với Thanh Hảo trong những ngày đầu trên phim trường. Cô nhớ sự tận tình của đàn chị khi hướng dẫn cách khơi gợi cảm xúc, đồng thời động viên cô giữ sự tự nhiên trong diễn xuất.

Một lời khuyên của Lê Khanh mà Thanh Hảo ghi nhớ là: “Người diễn viên luôn cần quên bản thân mình đi để sống với nhân vật một cách trọn vẹn”. Theo người đẹp, diễn xuất không chỉ là thể hiện đúng lời thoại hay hành động mà còn đòi hỏi khả năng cảm nhận, hòa mình vào tâm lý nhân vật.

Thanh Hảo cũng dành sự trân trọng cho Ninh Dương Lan Ngọc sau gần hai tháng ghi hình tại Bắc Ninh, với bối cảnh chính ở khu di tích chùa Bổ Đà. Cô nhớ buổi gặp mặt thân mật do Lan Ngọc tổ chức sau khi đoàn phim hoàn thành chuyến ghi hình. Theo Thanh Hảo, đàn chị quan tâm đến các thành viên, tạo không khí gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm với những gương mặt mới.

Để chuẩn bị cho vai diễn đầu tay, Thanh Hảo chủ động trau dồi chuyên môn. Cô học diễn xuất tại trường ACT với giảng viên Kathy Uyên, đồng thời tham gia thêm các lớp đào tạo nhằm cải thiện khả năng biểu đạt cảm xúc và làm quen với môi trường trước ống kính. Người đẹp cũng học catwalk cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Sinh năm 1999, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hảo tốt nghiệp Đại học Ngân hàng. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2022 và vào Top 29 Miss Universe Vietnam 2024. Trước khi thử sức với điện ảnh, cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang.

Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các nhân vật Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn). Phim còn có sự tham gia của Chi Pu và NSND Lê Khanh.

Sau trải nghiệm đầu tiên với điện ảnh, Thanh Hảo cho biết muốn tiếp tục trau dồi diễn xuất và tìm kiếm cơ hội ở những dự án mới. Với cô, việc bộ phim đầu tay đạt doanh thu trăm tỷ đồng là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thử sức ở lĩnh vực mới.