Dàn nhạc danh tiếng 80 năm tuổi của Áo vừa trở lại Việt Nam lần thứ 3: Quy tụ nữ thần đồng âm nhạc thế giới, có sự đồng hành của một ngân hàng lớn Việt Nam

Tối 7/11/2026, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc cổ điển khi chương trình The Vienna Concert 2026, với chủ đề The Horizon of Vienna, diễn ra tại đây. Sự kiện đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) trở lại Việt Nam, mang đến cơ hội thưởng thức những giá trị đặc sắc của nền âm nhạc hàn lâm châu Âu.

Đáng chú ý, chương trình có sự đồng hành của VPBank Private, dịch vụ tài chính chuyên biệt dành cho khách hàng cao cấp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Đây cũng là hoạt động tiếp nối hành trình ba năm VPBank đồng hành cùng The Vienna Concert, góp phần đưa những tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Chương trình The Vienna Concert 2026, với chủ đề The Horizon of Vienna, diễn ra vào tối 7/11 vừa qua

Dàn nhạc danh tiếng 80 năm tuổi, từng hợp tác với nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới

Tâm điểm của The Horizon of Vienna 2026 là sự trở lại của Wiener KammerOrchester, hay còn gọi là Vienna Chamber Orchestra (Dàn nhạc Thính phòng Vienna), một trong những đại diện tiêu biểu của truyền thống âm nhạc cổ điển Áo.

Được thành lập vào năm 1946, dàn nhạc đã trải qua hành trình 80 năm hoạt động, gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ và nhạc trưởng nổi tiếng thế giới. Trong suốt lịch sử phát triển, Vienna Chamber Orchestra từng hợp tác với những tên tuổi lớn như Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Daniel Barenboim và Philippe Entremont.

Không chỉ sở hữu bề dày lịch sử, dàn nhạc còn thường xuyên xuất hiện tại những không gian biểu diễn danh tiếng của châu Âu, trong đó có Vienna Konzerthaus và Musikverein. Đây đều là những địa điểm gắn liền với đời sống âm nhạc cổ điển của Vienna, thành phố được mệnh danh là một trong những cái nôi của nền âm nhạc hàn lâm thế giới.

Dàn nhạc nổi tiếng lần thứ 3 tới Việt Nam

Năm 2026 đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Vienna Chamber Orchestra trở lại Việt Nam. Sự hiện diện của dàn nhạc tại Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục tạo cơ hội để khán giả trong nước tiếp cận trực tiếp với phong cách trình diễn và truyền thống nghệ thuật lâu đời của Áo.

Quy tụ nữ thần đồng sáng tác từ năm 6 tuổi cùng những giọng ca opera quốc tế

Bên cạnh dàn nhạc 80 năm tuổi, một trong những nhân vật đáng chú ý nhất của The Horizon of Vienna 2026 chính là Alma Deutscher, nữ nhạc trưởng, nhà soạn nhạc đồng thời là nghệ sĩ piano và violin người Anh.

Alma Deutscher được biết đến trên thế giới như một tài năng âm nhạc đặc biệt của thế hệ trẻ. Theo thông tin giới thiệu từ chương trình, cô bắt đầu sáng tác từ khi mới 6 tuổi và sớm gây tiếng vang trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển.

Một trong những dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của Alma là vở opera Cinderella, được công diễn tại Vienna năm 2016 dưới sự bảo trợ của nhạc trưởng huyền thoại Zubin Mehta.

Không chỉ sáng tác, Alma còn từng đảm nhận vai trò chỉ huy nhiều dàn nhạc danh tiếng như London Symphony Orchestra, New Japan Philharmonic và Vienna Radio Symphony Orchestra. Cô cũng từng ra mắt tại Carnegie Hall, một trong những sân khấu hòa nhạc nổi tiếng của Mỹ, với chương trình gồm những tác phẩm do chính mình sáng tác.

Nữ nhạc trưởng tài ba

Tại The Horizon of Vienna 2026, Alma Deutscher đảm nhận vai trò nhạc trưởng, đồng hành cùng Vienna Chamber Orchestra. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ trẻ tạo nên điểm giao thoa thú vị giữa một dàn nhạc mang di sản 80 năm và tài năng sáng tạo của thế hệ mới.

Chương trình còn có sự góp mặt của Adrian Eröd, nghệ sĩ giọng nam trung (Baritone) nổi tiếng người Áo, sở hữu danh hiệu danh dự Austrian Kammersänger. Là thành viên của Vienna State Opera từ năm 2001, ông từng đảm nhận hơn 25 vai diễn chính và xuất hiện tại nhiều nhà hát opera hàng đầu thế giới như Teatro alla Scala, Opéra de Paris và Teatro Real Madrid.

Một tên tuổi đáng chú ý khác là Nadezhda Karyazina, nữ nghệ sĩ giọng Mezzo-Soprano, chủ nhân giải thưởng Herbert von Karajan Prize 2025. Cô từng biểu diễn cùng Vienna Philharmonic dưới sự chỉ huy của Gustavo Dudamel tại Salzburg Festival, đồng thời góp mặt trên nhiều sân khấu quốc tế danh tiếng.

Sự hội tụ của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ chính là điểm nhấn của The Horizon of Vienna 2026, nơi những giá trị âm nhạc kinh điển được tiếp nối và làm mới bằng sức sáng tạo đương đại.

Dấu ấn ngân hàng Việt trong hành trình đưa âm nhạc cổ điển thế giới đến gần công chúng

Đằng sau sự kiện nghệ thuật quốc tế lần này còn có sự đồng hành của VPBank Private, thương hiệu dịch vụ tài chính cao cấp thuộc VPBank.

Trên thực tế, VPBank đã đồng hành cùng The Vienna Concert qua nhiều mùa tổ chức. Năm 2025, chương trình The Spirit of Vienna từng ghi dấu với chuỗi hòa nhạc quy tụ 45 nghệ sĩ đến từ Vienna Chamber Orchestra và Vienna Philharmonic.

Đáng chú ý, sự kiện năm đó có sự xuất hiện của La Philharmonica, nhóm hòa tấu gồm 6 nữ nghệ sĩ của Vienna Philharmonic. Các tác phẩm kinh điển của Mozart, Haydn, Beethoven cùng những giai điệu valse, polka đã góp phần tái hiện vẻ đẹp đặc trưng của âm nhạc Vienna ngay tại Việt Nam.

Tiếp nối dấu ấn này, năm 2026, VPBank Private mang đến cho khách hàng Private và Diamond Elite cơ hội thưởng thức The Horizon of Vienna. Nếu chương trình năm trước tập trung tôn vinh những giá trị âm nhạc kinh điển, sự kiện năm nay nhấn mạnh cuộc đối thoại giữa di sản và tinh thần sáng tạo của thời đại mới.

VPBank đồng hành cùng sự kiện

Được ra mắt từ tháng 10/2025, VPBank Private là dịch vụ tài chính chuyên biệt dành cho khách hàng cao cấp của VPBank, với những giải pháp tài chính và phi tài chính được thiết kế theo nhu cầu riêng biệt. Bên cạnh dịch vụ tài chính, thương hiệu còn hướng đến việc xây dựng các trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật dành cho khách hàng.

Theo đại diện VPBank Private, việc đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật được tuyển chọn và đầu tư công phu như The Vienna Concert là một phần trong định hướng kiến tạo thịnh vượng toàn diện. Trong đó, tri thức, văn hóa và gu thưởng thức nghệ thuật được xem là những yếu tố góp phần định hình phong cách sống và làm phong phú trải nghiệm của mỗi cá nhân.

Thông qua The Horizon of Vienna 2026, VPBank Private tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế, góp phần mang những giá trị âm nhạc vượt thời gian đến gần hơn với công chúng Việt Nam.