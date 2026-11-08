Mừng cho Tiểu Vy

Tiểu Vy đang là cái tên được cư dân mạng nhắc đến khá nhiều trong những ngày này, kể từ khi Bò Sữa Bay ra rạp. Thế nhưng lần này những chủ đề xung quanh cô không phải nhan sắc như thường lệ mà lại là tín hiệu tích cực liên quan đến diễn xuất.

Trong phim, Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, một cô công nhân thuộc Ban Đời sống của nông trường bò sữa. Mai là người xông xáo, tháo vát, có phần bộc trực và dành tình cảm sâu đậm cho Trâu (Nguyễn Hùng). Suốt quãng thời gian đồng hành, gắn bó với Trâu, cô luôn quan tâm, chăm sóc và âm thầm dành cho anh những tình cảm chân thành. Thế nhưng, điều Mai mong đợi lại không bao giờ xảy ra. Trâu tiếp cận San (Ngọc Xuân) vì nhiệm vụ đánh cắp công thức sữa, rồi dần nảy sinh tình cảm thật sự với cô gái này.

Tiểu Vy trong vai Mai

Từ một người luôn ở bên cạnh, Mai phải chứng kiến người mình thương dành trái tim cho một người khác. Đó cũng là lúc nhân vật có những chuyển biến tâm lý đáng chú ý nhất. Mai không đơn thuần là một cô gái ghen tuông hay cố chấp trong tình yêu. Đằng sau những hành động có phần bốc đồng là sự tổn thương của một người đã dành quá nhiều tình cảm cho đối phương nhưng cuối cùng nhận ra mình chưa bao giờ là lựa chọn của họ.

Tạo hình xuyên suốt bộ phim của Tiểu Vy

Đặc biệt, những phân đoạn Mai bật khóc khi chứng kiến Trâu bị thương hay đau lòng khi nhận ra tình cảm của anh đã thuộc về San đang nhận được nhiều sự chú ý. Tiểu Vy thể hiện được sự chuyển biến trong cảm xúc nhân vật qua ánh mắt, nét mặt và những giọt nước mắt. Không cần quá nhiều lời thoại, cô vẫn khiến người xem cảm nhận được sự tủi thân, thất vọng và bất lực của một cô gái yêu đơn phương.

Hậu trường cảnh khóc đang cực viral của Tiểu Vy

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng dành lời khen cho màn thể hiện này. Cụm từ "vạn vật đều thua nước mắt của Tiểu Vy" được nhiều người sử dụng như một cách bày tỏ sự thích thú trước những phân cảnh giàu cảm xúc của cô. Đây có thể chưa phải vai diễn hoàn hảo, nhưng rõ ràng Mai đã giúp Tiểu Vy cho thấy một khía cạnh khác trong khả năng diễn xuất, đặc biệt ở những khoảnh khắc cần bộc lộ nội tâm.

Nhìn lại hành trình điện ảnh của Tiểu Vy, những lời khen dành cho Bò Sữa Bay càng có ý nghĩa hơn. Sinh năm 2000 tại Quảng Nam, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 30 chung cuộc. Sở hữu nhan sắc nổi bật, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu được công chúng quan tâm.

Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn bó với các hoạt động giải trí quen thuộc của một hoa hậu, Tiểu Vy sớm thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Năm 2022, cô có vai diễn đầu tay trong Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái . Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới với người đẹp chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Dù dành thời gian học hỏi, chuẩn bị cho nhân vật, màn chào sân của cô vẫn nhận về những ý kiến trái chiều. Nhan sắc nổi bật đôi khi cũng trở thành điều khiến khán giả chú ý nhiều hơn phần thể hiện của cô trên màn ảnh.

Sau đó, Tiểu Vy tiếp tục xuất hiện với vai khách mời trong Mai của Trấn Thành. Đến năm 2025, cô được giao vai nữ chính Quỳnh Anh trong Bộ Tứ Báo Thủ . Đây là bước tiến đáng kể về cơ hội nghề nghiệp khi một hoa hậu gần như tay ngang được đảm nhận nhân vật trung tâm của phim điện ảnh chiếu Tết. Tuy nhiên, cơ hội lớn cũng đi kèm áp lực không nhỏ. Diễn xuất, biểu cảm và đài từ của Tiểu Vy vẫn là những điểm gây tranh luận, khiến cô chưa thể hoàn toàn thoát khỏi định kiến người đẹp lấn sân đóng phim.

Bộ Tứ Báo Thủ

Năm 2026, cô tiếp tục thử sức với Ốc Mượn Hồn trước khi trở lại trong Bò Sữa Bay . Nhìn vào những dự án liên tiếp, có thể thấy Tiểu Vy không từ bỏ con đường diễn xuất dù từng nhận về không ít lời chê. Cô vẫn kiên trì nhận vai, trải nghiệm những dạng nhân vật khác nhau và từng bước tích lũy kinh nghiệm.

Tất nhiên, một vai diễn được khen không đồng nghĩa mọi hạn chế trước đây đã biến mất hay Tiểu Vy đã có thể tự tin nhận mình là một diễn viên thực lực. Nhưng điều đáng mừng là sau nhiều năm thử sức, cô đã có một nhân vật đủ sức khiến khán giả nhìn thấy sự tiến bộ. Mai tuy không có nhiều thời lượng lên hình nhưng vừa đủ để Tiểu Vy có cơ hội thể hiện những cung bậc cảm xúc phức tạp hơn. Và điều đáng chúc mừng nhất dành cho Tiểu Vy lúc này không nằm ở việc cô nhận được bao nhiêu lời khen, mà là cuối cùng, khán giả đã bắt đầu nhớ đến cô vì diễn xuất.