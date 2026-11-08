Bữa ăn cực khủng của Jennie

Không chỉ gây chú ý bởi âm nhạc, phong cách thời trang hay những lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Jennie còn nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ về sở thích ăn uống của mình. Qua những buổi phỏng vấn, chương trình truyền hình và vlog cá nhân, có thể thấy nữ ca sĩ không quá cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Những món khiến cô hào hứng đôi khi chỉ là một tô mì ăn liền, vài cuộn kimbap hay gói snack gắn với ký ức tuổi thơ.

Đáng chú ý, Jennie từng tiết lộ mình có những thói quen khá đặc biệt, từ việc luôn mang theo cơm cháy trong hành lý đến chuyện có thể ăn liền nhiều cuộn kimbap chỉ vì đã lâu chưa được thưởng thức món ăn quê nhà.

6 cuộn kimbap ăn cùng mì ramen sau khi trở về Hàn Quốc

Một trong những câu chuyện thú vị nhất về khẩu vị của Jennie được chia sẻ trong chương trình truyền hình You Quiz on the Block phát sóng vào tháng 5/2025. Sau khi hoàn thành lịch trình tại Coachella và trở về Hàn Quốc, nữ ca sĩ dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng những món ăn quen thuộc.

Jennie kể rằng mình đã gọi tới 6 cuộn kimbap với nhiều loại khác nhau để ăn cùng mì ramen . Lý do khá đơn giản: vì lâu ngày mới trở về Hàn Quốc nên cô muốn thử nhiều hương vị kimbap khác nhau. Khi được hỏi về loại yêu thích, Jennie cho biết mình thuộc "team truyền thống" và đặc biệt thích kimbap cá ngừ.

Jennie từng kể rằng mình đã gọi tới 6 cuộn kimbap với nhiều loại khác nhau để ăn cùng mì ramen.

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh một Jennie thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện thời trang xa hoa lại có thể hào hứng trước một bữa ăn giản dị như kimbap và mì ramen. Với nữ ca sĩ, đôi khi niềm vui sau những chuyến đi dài không nằm ở một nhà hàng sang trọng mà đơn giản là được thưởng thức những món ăn thân thuộc tại quê nhà.

Mì ramen cũng là một trong những món ăn Jennie khó cưỡng lại. Trong một lần giao lưu cùng người hâm mộ, cô từng chia sẻ rằng đây là món ăn vặt đêm khuya mà mình đặc biệt yêu thích. Jennie có thể dễ dàng bỏ qua những món như chân giò hầm jokbal, bánh gạo cay tteokbokki hay pizza, nhưng lại rất khó từ chối một tô mì ramen nóng hổi.

Thậm chí, nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian không ăn ramen suốt 5 tháng. Khi được thưởng thức lại món ăn này trong chương trình 2 Days & 1 Night , cô nhanh chóng ăn hết phần của mình. Câu chuyện cho thấy sức hấp dẫn của mì ramen đối với Jennie, dù đây vốn là món ăn quen thuộc và có mặt trong đời sống thường ngày của người Hàn Quốc.

Luôn mang cơm cháy trong vali, mê snack chuối từ thuở nhỏ

Nếu phải chọn một món ăn gắn liền với thói quen thường ngày của Jennie, đó có lẽ là nurungji (cơm cháy Hàn Quốc) với phần cơm vàng giòn hình thành dưới đáy nồi sau khi nấu.

Trong một video hỏi đáp với ELLE năm 2022, Jennie từng tiết lộ đây là món ăn khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Điều đặc biệt là nữ ca sĩ không chỉ thích thưởng thức cơm cháy ở nhà mà còn có thói quen mang theo món này trong vali mỗi khi đi xa. Dù là đi du lịch hay làm việc, cô vẫn muốn có sẵn một ít cơm cháy bên cạnh để ăn khi cần.

Giữa lịch trình di chuyển liên tục và những chuyến công tác ở nhiều quốc gia, thói quen nhỏ này phần nào cho thấy Jennie vẫn muốn giữ bên mình một hương vị quen thuộc của quê nhà. Thay vì những món ăn cầu kỳ, một món cơm cháy giản dị lại có thể đem đến cảm giác dễ chịu cho nữ ca sĩ.

Một món ăn vặt khác cũng gắn với ký ức tuổi thơ của Jennie là Banana Kick - loại bánh snack vị chuối của Hàn Quốc. Tháng 3/2025, khi xuất hiện trên chương trình The Jennifer Hudson Show để quảng bá album solo Ruby , Jennie mang theo một số món ăn vặt Hàn Quốc để giới thiệu với người dẫn chương trình.

Tháng 3/2025, khi xuất hiện trên The Jennifer Hudson Show để quảng bá album solo Ruby, Jennie mang theo một số món snack Hàn Quốc để giới thiệu với người dẫn chương trình.

Trong số đó có Banana Kick, snack tôm Saeukkang và bánh snack hình cá voi của Orion. Jennie đặc biệt yêu thích Banana Kick, đồng thời cho biết đây là món bánh cô đã ăn từ khi còn nhỏ.

Màn giới thiệu của Jennie nhanh chóng tạo được sự chú ý. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin cổ phiếu của Nongshim là doanh nghiệp sản xuất Banana Kick đã tăng trong những phiên giao dịch sau khi nữ ca sĩ nhắc đến sản phẩm. Một số bài báo ghi nhận vốn hóa của công ty tăng khoảng 264 tỷ won trong giai đoạn được đề cập.

Từ một món snack quen thuộc với nhiều thế hệ người Hàn Quốc, Banana Kick bất ngờ được chú ý trở lại nhờ lời giới thiệu của Jennie. Đây cũng là một ví dụ thú vị cho thấy sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ không chỉ nằm ở thời trang hay âm nhạc mà đôi khi còn lan tới cả những món ăn vặt bình dân.

Không quá mê pizza nhưng lại thích khám phá ẩm thực Thái Lan

Khẩu vị của Jennie cũng có những lựa chọn khá bất ngờ. Trong một vlog ghi lại chuyến lưu diễn Bắc Mỹ, nữ ca sĩ từng kể rằng mình không thích pizza và hamburger từ nhỏ, kể cả trong thời gian sống tại New Zealand. Khi đi ăn pizza cùng mọi người, cô thường chỉ thích phần viền bánh mì và chọn khoai tây chiên.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Jennie hoàn toàn từ chối món ăn này. Trong một chuyến đi, khi được thử pizza kiểu Chicago, cô vẫn dành lời khen và cho rằng món ăn ngon hơn những gì mình từng tưởng tượng.

Trái với sự dè dặt dành cho pizza, Jennie lại có tình cảm đặc biệt với ẩm thực Thái Lan. Trong một cuộc phỏng vấn cùng các thành viên BLACKPINK, cô từng kể nhóm thường tìm đến những nhà hàng nhỏ nhưng có đồ ăn ngon. Jennie cũng nhắc đến sở thích thưởng thức món Thái và những lần cùng các thành viên khám phá các nhà hàng tại khu Hongdae, Seoul.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn từng chia sẻ mình thích ăn kem sau bữa chính. Trong một cuộc phỏng vấn với W Korea năm 2020, cô cho biết kem là món tráng miệng thường xuyên xuất hiện trong những bữa ăn của mình. Ở một thời điểm khác, Jennie cũng tiết lộ bản thân rất thích sữa chua Hy Lạp và từng duy trì thói quen ghé mua món này gần phòng tập Pilates mỗi ngày.

Đây đều là những chia sẻ tại từng thời điểm, nhưng đủ để thấy sở thích ăn uống của Jennie khá đa dạng, từ những món ăn truyền thống Hàn Quốc đến đồ ăn vặt, món tráng miệng và ẩm thực quốc tế.

Những địa điểm ăn uống Jennie từng gợi ý

Không chỉ chia sẻ về món ăn yêu thích, Jennie cũng từng nhắc đến một số địa điểm ăn uống tại Seoul. Trong một cuộc phỏng vấn tại Paris vào tháng 3/2026, khi được hỏi về khu vực yêu thích ở quê nhà, nữ ca sĩ chọn Seongbuk-dong. Cô cho biết nơi đây có nhiều nhà hàng ngon, cảnh đẹp và thích hợp để đi dạo. Jennie cũng nhắc đến Negi Live, một địa điểm nổi tiếng với các món hải sản.

Một địa chỉ khác là Peter Pan 1978, tiệm bánh tại khu Yeonhui-dong. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Jennie từng tìm thấy địa điểm này qua YouTube rồi ghé thăm trong chuyến khám phá các tiệm bánh. Món bánh khoai tây của tiệm cũng là một trong những gợi ý được cô nhắc đến.

Trong chuyến lưu diễn tại Anh năm 2023, Jennie cùng ê-kíp còn ghé Woo Jung Korean Restaurant sau concert của BLACKPINK tại BST Hyde Park. Theo thông tin được nhà hàng chia sẻ, nhóm đã thưởng thức một số món như kimchi jjigae, mì kalguksu hải sản và lẩu bò. Sau đó, địa điểm này còn giới thiệu thực đơn mang tên "Jennie's Pick".

Từ 6 cuộn kimbap ăn cùng mì ramen, món cơm cháy luôn có mặt trong vali đến gói snack chuối gắn với ký ức tuổi thơ, những chia sẻ của Jennie mang đến một hình ảnh khá khác biệt so với vẻ ngoài sang trọng thường thấy. Hóa ra, giữa lịch trình bận rộn và những chuyến đi khắp thế giới, những điều khiến nữ ca sĩ hào hứng đôi khi lại chỉ là một món ăn quen thuộc, mang hương vị quê nhà.