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Văn Hậu hôn Doãn Hải My cực tình giữa sân Hàng Đẫy

| | Lifestyle

Khoảnh khắc tình cảm của Văn Hậu dành cho vợ Doãn Hải My.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Công an TP.HCM vang lên trên SVĐ Hàng Đẫy tối 7/11/2026, khoảnh khắc gia đình ngập tràn tình cảm của hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng bà xã Doãn Hải My và con trai – bé Lúa đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Khoảnh khắc ngọt ngào trên mặt cỏ Hàng Đẫy

Xuống sân chia vui cùng chồng sau chiến thắng 2-1 của đội nhà, Doãn Hải My rạng rỡ bên cạnh Đoàn Văn Hậu. Giữa góc sân Hàng Đẫy, tuyển thủ Việt Nam ngọt ngào trao cho bà xã một nụ hôn tràn đầy tình cảm trong sự trầm ồ của đông đảo CĐV có mặt trên khán đài.

Văn Hậu trao vợ nụ hôn (Ảnh: Love V.League)

Cả hai cùng khoác lên mình chiếc áo đấu màu đỏ truyền thống của CLB Công an Hà Nội, vừa thong dong bước đi vừa trò chuyện đầy hạnh phúc. Sự xuất hiện của bé Lúa càng làm cho không khí thêm phần rộn rã. Cậu con trai nhỏ tung tăng chạy nhảy trên mặt cỏ, hào hứng chơi đùa cùng bố mẹ trước khi cả gia đình cùng nhau rời sân.

Văn Hậu cùng vợ vừa đi vừa trò chuyện

Hai vợ chồng Văn Hậu cho con trai thoải mái chạy nhảy

Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính

Trước khi đón nhận "nụ hôn chiến thắng", Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội tại CAHN đã trải qua 90 phút thi đấu vô cùng căng thẳng trước CLB Công an TP.HCM tại vòng 7 LPBank V.League 1 - 2026/27. Hai đội liên tục tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 40, Stephan Mauk đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do Đình Bắc phạm lỗi trước đó. Phút 58, từ quả treo bóng làm rối loạn hàng thủ đối phương của Cao Quang Vinh, Perea kiến tạo thuận lợi để Alan Grafite dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho CAHN.

Trận đấu giữa CAHN và Công an TP.HCM rượt đuổi căng thẳng

Phút 71, sau sai lầm phá bóng hụt của Đình Bắc, Yamga bị thủ môn Nguyễn Filip phạm lỗi trong vòng cấm. Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền san bằng tỷ số 1-1 cho CA TP.HCM. Phút 81, Stephan Mauk tạt bóng chuẩn xác bên hành lang trái để Alan Grafite bật cao đánh đầu hiểm hóc, hoàn tất cú đúp cá nhân và giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho CAHN.

Ảnh: MD

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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