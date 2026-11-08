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Tiết lộ về Song Hye Kyo của nam thần Gong Yoo

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Tiết lộ về Song Hye Kyo của nam thần Gong Yoo

Dù vậy, Song Hye Kyo và nam diễn viên này lại có sự ăn ý tuyệt vời.

Sau quãng thời gian tạm vắng bóng, Song Hye Kyo sẽ trở lại với phim mới Tantara lên sóng vào ngày 11/12 sắp tới. Bạn diễn đồng hành bên cô trong bộ phim mới là tài tử đình đám Gong Yoo. Đến nay, cặp đôi màn ảnh đã có những tương tác trên mạng xã hội và bắt đầu đi quảng bá phim.

Trong ngày 7/11, họ đã cùng xuất hiện trên kênh YouTube DdeunDdeun với Yoo Jae Suk, Yang Se Chan. Tại teaser cho chương trình lên sóng đầy đủ ngày 14/11, Song Hye Kyo - Gong Yoo "kẻ tung người hứng" ăn ý, tạo nên cuộc trò chuyện ăn ý với bộ đôi MC. Khi Yoo Jae Suk hỏi Gong Yoo “Cậu là người thiếu kiên nhẫn phải không?”, nam diễn viên đã trả lời “Tôi không đến nỗi thiếu kiên nhẫn lắm”. Tuy nhiên Song Hye Kyo đang ngồi bên cạnh lắng nghe lại không đồng ý, khiến Gong Yoo phải hỏi lại "Tôi có phải là người thiếu kiên nhẫn không?", làm Yoo Jae Suk cười và nhận xét rằng "2 người có sự ăn ý tuyệt vời".

Song Hye Kyo (áo hồng) và Gong Yoo tung hứng ăn ý. Ảnh: YouTube

Yoo Jae Suk tiếp tục hỏi liệu 2 diễn viên có ra mắt cùng thời điểm hay không. Song Hye Kyo lập tức đáp lại dứt khoát "Tôi là tiền bối của anh ấy" khiến Gong Yoo bớt "nhây" hơn hẳn. Dù vậy, anh vẫn đem đến bầu không khí vui vẻ trong trường quay bằng dáng ngồi bắt chéo chân, bắt chéo tay khiến MC Yang Se Chan phải nhắc nhở và làm mọi người bật cười.

Sau đó, Song Hye Kyo nói rằng cô đã ra mắt tròn 30 năm, bắt đầu sự nghiệp sau khi tham gia một cuộc thi người mẫu đồng phục học sinh. Gong Yoo đã khen ngợi Song Hye Kyo và nói rằng "Bây giờ mặc đồng phục học sinh thì em vẫn xinh lắm". Tuy nhiên, Song Hye Kyo đã cười lớn và vạch trần tính cách hay trêu chọc của Gong Yoo, tiết lộ hậu trường ít ai ngờ tới: "Anh ấy nói vậy vì tôi không cao. Ngày nào anh ấy cũng trêu tôi trên phim trường". Song Hye Kyo cao 1m61, còn Gong Yoo cao 1m84, chính vì vậy nên cô thường xuyên bị anh trêu chọc.

Đến lượt Song Hye Kyo "flex" không ngại ngần về vẻ ngoài trẻ trung của mình: “Khi tôi thực sự buồn chán, tôi nghĩ mình sẽ mua một chai rượu vang trên đường về nhà và uống một ly. Nhưng khi tôi đến mua, nhân viên nói với tôi rằng 'Chúng tôi không thể bán cho bạn vì bạn trông mới 18 tuổi'”. Câu chuyện này khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Gong Yoo khen Song Hye Kyo mặc đồng phục đẹp nhưng thực chất là trêu chọc chiều cao của cô. Ảnh: X

Có thể thấy rằng Gong Yoo và Song Hye Kyo có sự ăn ý tuyệt vời. Chương trình YouTube DdeunDdeun cũng nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đạt 1 triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày. Điều này khiến càng nhiều khán giả thêm mong chờ phim mới Tantara của cặp đôi lên sóng vào ngày 11/12 sắp tới.

Dự án này cũng đánh dấu màn "cầu được ước thấy" của Song Hye Kyo. Còn nhớ ngay trước thời điểm công khai hẹn hò Song Joong Ki hồi năm 2017, mỹ nhân họ Song đã tham dự 1 sự kiện tại Hong Kong (Trung Quốc) và có dịp trả lời câu hỏi của phóng viên về những dự định trong tương lai. Qua bài phỏng vấn, Song Hye Kyo đã bày tỏ ý muốn hợp tác cùng nam tài tử đình đám Gong Yoo.

Phim mới của cặp đôi sẽ lên sóng vào ngày 11/12. Ảnh: X

Ở thời điểm đó, cư dân mạng xứ Hàn lại phản ứng vô cùng dữ dội trước câu nói đơn giản này của nữ minh tinh họ Song và thậm chí còn cho rằng cô đang có ý định nhăm nhe tiếp cận Gong Yoo để hẹn hò với anh. Được biết, Song Hye Kyo từng gây bàn tán không ít vì mỗi lần đóng cặp với ai, cô đều dính tin tình cảm với người đó, chẳng hạn như Lee Byung Hun, Hyun Bin, Kang Dong Won, Song Joong Ki...

Song song với đó, không ít fan đã đứng lên bênh vực nữ diễn viên, khẳng định rằng chính nhà báo Hong Kong (Trung Quốc) đã đặc biệt hỏi Song Hye Kyo về Gong Yoo. Chính vì vậy, việc cô nhắc đến Gong Yoo vốn là chuyện hết sức bình thường và có thể coi như phép lịch sự tối thiểu.

Sau 9 năm, cuối cùng Song Hye Kyo và Gong Yoo đã hợp tác cùng nhau. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom

Theo Minh Hồng

Phụ Nữ Mới

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