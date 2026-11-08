Nam nghệ sĩ SN 1955 là "vua hề đất Nam" rời Mỹ về nước, U75 sống viên mãn bên vợ 3

Danh hài Bảo Chung tên thật là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1955 tại Bình Chánh, TP.HCM. Thuở nhỏ, ông từng được gia đình gửi vào chùa làm chú tiểu để học kinh Phật. Đến năm 13 tuổi vì quá đam mê ánh đèn sân khấu và bộ môn cải lương, ông trốn đi theo các gánh hát, bôn ba khắp các tỉnh miền Tây.

Trong thời kỳ đỉnh cao, nhờ lối diễn trào phúng, những màn đả kích sâu cay cùng điệu cười "hơ hơ hơ" đặc trưng, ông được khán giả yêu mến và gọi bằng những biệt danh như "Vua hài thập niên 90" hay "Vua hề đất Nam".

Danh hài Bảo Chung.

Trong thập niên 1980 và 1990, Bảo Chung là cái tên bảo chứng phòng vé tại nhiều sân khấu hài miền Nam. Cát-xê của ông thời kỳ này thuộc hàng cao nhất nhì làng giải trí Việt, có những đêm diễn ông nhận về vài cây vàng.

"Ngày đó tôi làm một đêm cát-xê mấy cây vàng nhưng tiền xài mỗi ngày chưa hết 100.000 đồng. Đi diễn, ăn uống có gia đình lo", Bảo Chung từng chia sẻ trên Trí Thức Trẻ.

Dù không tiêu nhiều tiền cho sinh hoạt hằng ngày, Bảo Chung lại có sở thích mua xe hơi. Trong cuộc đời mình, ông từng sở hữu, mua đi đổi lại hơn 50 chiếc xe đời mới. Thậm chí, có lần nam danh hài sẵn sàng mang theo 300 cây vàng chỉ để mua bằng được chiếc xe sang mà mình yêu thích.

"Nhớ lại cảnh vợ tôi vừa ôm vàng, vừa khóc vừa xin: 'Anh ơi, mua nhà đi anh ơi' là tôi không thể nào quên được", Bảo Chung từng kể trên VietnamNet về lần ông mang vàng đi mua xe.

Năm 2009, khi thị trường sân khấu trong nước bắt đầu bão hòa, ông quyết định sang Mỹ định cư và ký hợp đồng biểu diễn độc quyền với Trung tâm Vân Sơn.

Trong gần 10 năm sống ở xứ cờ hoa, ông vẫn thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn.

Bảo Chung và vợ kém 29 tuổi.

Về cuộc sống hôn nhân, Bảo Chung khá lận đận khi từng trải qua hai lần đổ vỡ. Và chính trong những lần về nước hoạt động nghệ thuật, ông gặp gỡ và bén duyên với người vợ thứ ba là ca sĩ Diệu Thắm, sinh năm 1984, kém ông 29 tuổi.

Năm 2019, nhận thấy thị trường nghệ thuật hải ngoại không có nhiều cơ hội biểu diễn thường xuyên, bởi các chương trình chủ yếu diễn ra vào cuối tuần, Bảo Chung quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Nam nghệ sĩ muốn được gắn bó với nghề và biểu diễn thường xuyên hơn.

"Tôi cảm giác rằng mình đã sai. Cuộc sống và công việc của tôi đáng ra phải ở Việt Nam. Trở về Việt Nam, tôi mới đúng là được sống trong 'cái nôi' đã sinh ra mình. Tôi ở bên quá ít được hát, ít được biểu diễn quá nên nghề của tôi bị chùng lại", Bảo Chung từng chia sẻ trên Dân Trí.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Bảo Chung và vợ còn lấn sân kinh doanh. Đặc biệt, ở tuổi ngoài 70, nam nghệ sĩ đang cho xây dựng một căn nhà 3 tầng tại khu vực Nam Ban, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến trong thời gian tới, ông sẽ chuyển cả gia đình từ TP.HCM về đây sinh sống ổn định, đồng thời mở một quán cà phê tại vùng đất mới để tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.