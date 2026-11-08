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BIGBANG huỷ show giữa chừng

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BIGBANG huỷ show giữa chừng

Diễn ra chưa được 1/3 show, BIGBANG phải thông báo huỷ show vì lý do thời tiết.

Tối 8/11, concert D-2 thuộc tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập BIGBANG diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, chương trình bất ngờ phải dừng lại giữa chừng khi thời tiết chuyển biến xấu. Chưa đến 1/3 thời lượng biểu diễn, ban tổ chức chính thức thông báo huỷ show vì điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.

Thời tiết cực đoan trong đêm diễn thứ 2 của BIGBANG ở Thái Lan

Thông báo huỷ show

Cụ thể, khi BIGBANG trình diễn ca khúc If You, Bangkok xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Theo ghi nhận từ khán giả có mặt trực tiếp tại sân vận động, tình hình thời tiết khiến nhiều người hỗn loạn tìm chỗ trú. BIGBANG vẫn cố gắng tiếp tục biểu diễn dưới trời mưa, song sau đó các thành viên phải di chuyển vào phía trong sân khấu trước những diễn biến phát sinh.

Mưa lớn trong tiết mục If You

Không lâu sau, bảng LED tại sân vận động phát đi thông báo chính thức về việc huỷ show. Nội dung thông báo cho biết: "Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, buổi biểu diễn sẽ bị huỷ. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Vui lòng giữ bình tĩnh, tuân thủ mọi hướng dẫn an toàn từ nhân viên và rời khỏi sân vận động một cách trật tự".

BIGBANG xin lỗi ngay tại sân khấu

Hình ảnh gây xót xa

Sự cố khiến hàng chục nghìn khán giả có mặt tại Bangkok để theo dõi concert D-2 của BIGBANG chịu ảnh hưởng. BIGBANG đích thân ra sân khấu trấn an người hâm mộ, xin lỗi và giải thích về việc huỷ show. Trên Instagram, G-Dragon cũng để lại bình luận bằng biểu tượng mặt buồn dưới video do một fan đăng tải, ghi lại tình hình sân khấu dưới mưa của nam ca sĩ.

Concert BIGBANG nhiều kiếp nạn ở Thái Lan

Đây tiếp tục là một chặng diễn nhiều sự cố của BIGBANG tại Thái Lan. Trong đêm diễn D-1, thời tiết cũng xuất hiện mưa nhưng chương trình vẫn được kiểm soát và diễn ra. Tuy nhiên, khu vực khán đài xảy ra xô xát, khiến khán giả có thời điểm hỗn loạn, mất trật tự. Đến đêm D-2, thời tiết cực đoan khiến concert phải huỷ giữa chừng, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Theo Tuyết Anh

Đời sống & Pháp luật

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