Lộ diện biệt thự bề thế rộng hàng trăm mét vuông của Đàm Vĩnh Hưng ở quận 2 cũ,TP.HCM

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh đứng giữa công trình biệt thự đang trong quá trình thi công, kèm dòng trạng thái: "Đã lên tới tầng của Polo rồi! Mong là sẽ được về nhà mới trước dự kiến! Nôn trong lòng ghê luôn!".

Trong ảnh, nam ca sĩ đứng trên khu vực sàn tầng đang xây dựng. Xung quanh là hệ thống cốp pha, sắt thép, cột bê tông và vật liệu xây dựng ngổn ngang. Phía sau công trình là những căn nhà phố cùng hàng cây xanh. Có thể thấy, căn biệt thự đã bước qua giai đoạn làm móng, bắt đầu thành hình với quy mô khá bề thế.

Đàm Vĩnh Hưng khoe biệt thự bề thế đang trong quá trình xây dựng

Sự háo hức của Đàm Vĩnh Hưng cũng dễ hiểu bởi đây là ngôi nhà anh ấp ủ thực hiện trong thời gian dài, với mong muốn tạo dựng không gian sống mới thuận tiện và thoải mái hơn cho con trai Polo Huỳnh.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng xây dựng biệt thự mới tại quận 2 cũ, TP.HCM. Nam ca sĩ lựa chọn thiết kế 4 tầng theo phong cách hiện đại kết hợp nghỉ dưỡng. Theo bản thiết kế, ngôi nhà có nhiều mảng xanh, hồ bơi và sân vườn. Anh còn đặc biệt chú trọng các chi tiết ngoại thất như thác nước, thảm sỏi, gạch lát sân vườn, lan can gỗ và cây xanh tại ban công, sân thượng.

Cơ ngơi của nam ca sĩ "Say tình" có thiết kế sang trọng, hiện đại

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh chấp nhận chi số tiền lớn hơn cả khoản thu được từ việc bán căn biệt thự cũ để sở hữu vị trí ưng ý. Trước đó, vào tháng 12/2025, nam ca sĩ đã bán căn nhà tại cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ, nơi anh và gia đình gắn bó suốt 17 năm.

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật bên cạnh công việc kinh doanh. Năm 2026, anh mở chuỗi quán cà phê ở khu Thảo Điền và đường Nguyễn Thông, TP.HCM, đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt. Trong thời gian chờ biệt thự mới hoàn thiện, nam ca sĩ cùng gia đình sống tại nhà thuê.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo

Cuộc sống của giọng ca "Say tình" hiện có nhiều thay đổi kể từ khi công khai con trai ruột Polo Huỳnh vào năm 2022. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên quý tử, đưa con đi học, du lịch và đồng hành trong một số chuyến lưu diễn.