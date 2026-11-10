Đàm Vĩnh Hưng vượt mặt Mỹ Tâm

Theo bảng thống kê Socialite, trong giai đoạn từ ngày 2-8/11, Phương Mỹ Chi, Đàm Vĩnh Hưng, SOOBIN, Mỹ Tâm… là những cái tên thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả tại các sự kiện âm nhạc. Dẫn đầu là Phương Mỹ Chi với concert Dân chơi dân ca tại Hà Nội, tiếp nối thành công từ sự kiện trước đó ở TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng và SOOBIN lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và 3. Cả hai nghệ sĩ đều góp mặt trong Đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest diễn ra tối 8/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ảnh: Socialite

Không xuất hiện trong các thông tin trước chương trình, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ bước lên sân khấu với vai trò khách mời đặc biệt. Màn kết hợp thú vị giữa nam ca sĩ và rapper Pháo trong ca khúc Phố không buồn là một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất đêm nhạc, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng cũng nhanh chóng chia sẻ kết quả về lượt thảo luận trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

Màn xuất hiện bùng nổ của Đàm Vĩnh Hưng và Pháo tại Đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest (Ảnh: FBNV)

Độ thảo luận trong tuần qua xoay quanh “ông hoàng nhạc Việt” đã vượt qua nhiều tên tuổi khác như Quang Hùng MasterD, Hà An Huy, Da LAB, Mỹ Tâm... Trong đó, Mỹ Tâm góp mặt tại sự kiện Đại Tiệc Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi ở Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), đồng thời đang trong quá trình chuẩn bị cho concert See The Light Day 2.

Dù đã hoạt động nhiều năm trong showbiz, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm vẫn giữ được sức hút với khán giả, nổi bật giữa dàn nghệ sĩ trẻ đang được quan tâm.

Mỹ Tâm "đắt show" tại các sự kiện âm nhạc quy mô lớn, duy trì sức hút với nhiều thế hệ khán giả (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng dẫn đầu bảng xếp hạng lượt thảo luận khi biểu diễn tại sự kiện CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ" diễn ra ở Hà Nội.