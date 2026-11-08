Nam nghệ sĩ SN 1969 sở hữu 7.000m2 đất ở Long Phước và mối tình bí mật với cháu danh ca Thái Châu

Là đại gia ngầm kín tiếng

Võ Nguyễn Hoài Linh sinh năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, là con trai trưởng trong gia đình có sáu anh chị em, quê gốc Quảng Nam. Tên tuổi của Hoài Linh vụt sáng khi sang Mỹ định cư và tham gia đóng các tiểu phẩm hài. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nam nghệ sĩ về nước và nhanh chóng trở thành ngôi sao số 1 của showbiz Việt thập niên 2000 và 2010.

Nhờ sự nghiệp rực rỡ, Hoài Linh sở hữu khối tài sản khổng lồ, trái ngược hoàn toàn với lối sống bình dân, thích ăn cơm cá khô ngoài đời thực. Công trình để đời và có giá trị lớn của nam danh hài chính là nhà thờ Tổ rộng 7.000m² tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, với giá trị ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Danh hài Hoài Linh.

Để thuận tiện cho công việc và sinh hoạt hằng ngày ngay tại trung tâm, anh cũng sở hữu một căn hộ ấm cúng ở quận Phú Nhuận (tên gọi cũ). Khác xa với sự xa hoa của những căn biệt thự xa xỉ, căn hộ này được bài trí vô cùng đơn giản, mộc mạc với những đồ dùng thiết yếu.

Bên cạnh bất động sản tại đô thị, Hoài Linh còn là chủ sở hữu của một khu vườn cây ăn trái rộng lớn hàng chục nghìn mét vuông tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đây được coi như một khu nghỉ dưỡng thanh tịnh để nam nghệ sĩ tự tay chăm sóc vườn sầu riêng sum suê, thu hoạch măng cụt, bơ, mít và tiếp đón những người đồng nghiệp thân thiết ghé thăm sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Gia tài của anh còn trải dài sang cả nước ngoài với một cơ ngơi rộng lớn của gia đình tại Mỹ. Căn biệt thự bên Mỹ có khoảng sân vườn rộng hàng trăm mét vuông, trồng đủ loại cây trái thân thuộc như xoài, na, đu đủ, thanh long cùng một hồ nước lớn mang ý nghĩa phong thủy, đậm hơi thở làng quê Việt Nam. Mỗi khi sang Mỹ lưu diễn hoặc thăm người thân, anh đều trở về đây nghỉ ngơi để tận hưởng không gian nội thất ấm cúng, sang trọng mà không cần ở khách sạn.

Đặc biệt, anh còn là một "đại gia trầm hương" chính hiệu khi sở hữu căn phòng chứa đầy các khối kỳ nam, trầm hương điêu khắc tinh xảo. Nam nghệ sĩ cũng có thú chơi kim cương đắt giá và là người trực tiếp dạy ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chơi loại trang sức xa xỉ này. Sức hút thương mại của Hoài Linh vẫn duy trì ổn định qua nhiều năm, minh chứng là sự trở lại của anh trong bộ phim điện ảnh Làm giàu với ma phần 1 và phần 2, đều vượt mốc 100 tỷ đồng mỗi phần.

Hoài Linh và con trai.

Hôn nhân kín tiếng và mối tình bí mật với cháu gái Thái Châu

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của nam danh hài gắn liền với cuộc hôn nhân bí ẩn kéo dài 14 năm cùng người vợ tên là Lê Thanh Hương. Hoài Linh gặp vợ trước khi sang Mỹ định cư và gặp lại vào năm 1996, khi anh từ Mỹ về Việt Nam.

Cuối năm đó, một đám cưới ấm cúng diễn ra dưới sự chủ hôn của NSND Ngọc Giàu và sự chúc phúc của cố nghệ sĩ Chí Tài, trước khi cô được anh bảo lãnh sang Mỹ vào năm 1997. Trong suốt những năm tháng bên nhau, Thanh Hương được chồng ca ngợi là người phụ nữ chịu thương chịu khó, vô cùng giản dị và luôn hy sinh hết mình vì sự nghiệp của chồng. Thậm chí, cô còn cho anh mượn quần áo để hóa thân vào các vai giả gái thuở mới vào nghề.

Dù có với nhau một cậu con trai chung là Võ Lê Thành Vinh, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi trong lặng lẽ mà chưa một lần tiết lộ lý do trước truyền thông. Hiện tại, họ vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con cái.

Hoài Linh và Hà My.

Song song với cuộc hôn nhân đó, chuyện tình bí mật giữa Hoài Linh và ca sĩ Hà My, cháu gái của danh ca Thái Châu cũng nhận được nhiều sự chú ý. Cụ thể, vào năm 2017, Hà My bất ngờ kể lại mối tình với Hoài Linh và cho biết nhận được sự đồng ý của đàn anh.

Hà My kể, cô quen Hoài Linh ở tuổi 16. Sau khi sang Mỹ và tạo dựng được tên tuổi, Hoài Linh quay về Việt Nam tìm gặp lại cô, chủ động chăm sóc, đưa đón đi diễn, thậm chí dẫn về ra mắt gia đình.

"Anh thoải mái giới thiệu tôi với bố mẹ, anh chị em trong nhà. Dù yêu xa nhưng chúng tôi luôn quan tâm, hỏi han từng chút một. Vì vậy, tình cảm không lạnh nhạt vì khoảng cách địa lý mà ngày càng khắng khít", Hà My từng chia sẻ trên Tuổi Trẻ Cười.

Mối tình của Hà My và Hoài Linh kết thúc sau vài năm bên nhau.

"Tôi chủ động rời xa, cắt đứt liên lạc với anh Linh chứ anh chưa bao giờ nói chia tay tôi cả", Hà My từng chia sẻ trên Phụ nữ Online. Sau khi chia tay, Hà My đã xăm hình đàn anh lên ngực và đến hiện tại vẫn giữ hình xăm này.