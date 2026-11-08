Cơm nhà Jude Bellingham

Ở tuổi 22, Bellingham đã là cái tên quen thuộc của bóng đá thế giới. Phía sau những pha chạy chỗ không biết mệt là một chế độ ăn được tính toán kỹ. Anh có đầu bếp riêng sống cùng nhà, nấu theo thực đơn tính theo phân tích sinh trắc học, khớp với nhu cầu dinh dưỡng của riêng anh. Thực đơn này gắn với chuyên gia dinh dưỡng Alberto Mastromatteo. Ông nổi tiếng với các thực đơn giản dị gồm gạo, yến mạch, quinoa, rau, cá và một ít thịt nạc.

Bellingham ăn 4 bữa vào khoảng 11h, 14h, 18h45 và 20h45, thay vì 3 bữa như thông thường. Bữa đầu tiên lúc 11h gần như không đổi: sữa chua Hy Lạp với yến mạch cán và hạt chia, ngày nào cũng vậy. Bữa chính lúc 14h thay đổi mỗi ngày, gồm đạm nạc như ức gà tây, thăn heo hoặc gà, kèm rau, đậu và salad. Với 150 g ức gà tây, lượng đạm vào khoảng 52 g theo ước tính của một số báo. Bữa chiều đơn giản hơn nữa: bánh mì nướng với cà chua. Đến 20h45, anh thường ăn sữa chua Hy Lạp với cacao, kèm gà tây xào, thăn heo nướng hoặc burger gà với ratatouille, thường có salad. Đây là kiểu ăn dễ tìm nguyên liệu ở chợ, ít chiên rán và ít béo bão hòa.

Dù ăn kỷ luật, Bellingham vẫn có món ruột rất gần gũi, là đậu nướng sốt cà chua với trứng. Cách làm không khó: phi tỏi và hành tím với dầu ô liu, thêm paprika, thì là Ai Cập và ớt bột, rồi cho đậu sốt cà chua vào nấu khoảng 10 phút. Sau đó đập trứng vào, đậy nắp nấu nhẹ cho chín, ăn kèm bánh mì nướng. Đậu nướng đóng hộp thường nhiều đường và muối, nên cần ăn vừa phải.

Ăn "xả" cũng có chừng mực. Theo Mastromatteo, cầu thủ nên có một ngày mỗi tuần để quên hết mọi thứ và thư giãn, có thể là hamburger hoặc pizza. Dù vậy, Bellingham thường tránh đồ ăn vặt kiểu junk food. Về đồ ngọt, anh thích bánh brownie sô-cô-la, còn GOAL nhắc apple crumble là món ăn xả của anh.

Khi rời bếp nhà, anh từng được thấy ở nhà hàng bít tết De María tại Madrid cùng Arda Güler và Brahim Díaz. Anh cũng đến quán Ý Siena ở Paris cùng Trent Alexander-Arnold, và quán Romano's ở Cleadon, Anh, gần nhà anh trai Jobe.

Bí quyết không nằm ở món lạ. Đó là đủ đạm, nhiều rau, ăn đúng giờ và vẫn chừa chỗ cho một món ruột để không thấy cuộc sống nhàm chán.