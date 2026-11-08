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Nữ hoàng nhạc đỏ là mẹ đơn thân 4 con thông báo: "Xin phép được chia tay"

| | Lifestyle

Thông báo hóm hỉnh của mẹ đơn thân 4 con là nữ hoàng nhạc đỏ nhận được nhiều sự chú ý của người ái mộ.

Gần đây, ca sĩ Anh Thơ gây chú ý khi đăng thông báo liên quan đến liveshow vào năm 2027 và "số phận" chiếc váy dạ hội có tuổi đời gần một thập kỷ.

Nữ ca sĩ hóm hỉnh viết: "Dạ thưa quý vị! Trong live concert "Lửa tuổi 20" ngày 17/1/2027, Anh Thơ xin phép được "chia tay" chiếc váy dạ hội này nhé!

Nữ hoàng nhạc đỏ là mẹ đơn thân 4 con thông báo: "Xin phép được chia tay" - Ảnh 1.

Chiếc váy dạ hội khiến Anh Thơ gặp sự cố.

Gần một thập kỷ trước, trong liveshow 'Tình ta biển bạc đồng xanh' cùng Trọng Tấn, chiếc váy đã khiến Anh Thơ thót tim ngay trước giờ diễn vì khóa váy bất ngờ bung dài. May nhờ các bạn múa kịp thời ứng cứu bằng kim băng, Anh Thơ mới yên tâm bước ra sân khấu!

Sau phen hú vía ấy, Anh Thơ càng yêu tà áo dài truyền thống - vừa duyên dáng, vừa an tâm ạ!".

Ngoài chia sẻ về chiếc váy và sự cố bất ngờ, Anh Thơ còn hẹn gặp lại khán giả cùng dàn nghệ sĩ thân thiết của dòng nhạc đỏ.

"Hẹn gặp quý vị ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cùng Anh Thơ và 4 nghệ sĩ thân thương: Việt Hoàn - Đăng Dương - Lan Anh - Trọng Tấn, thăng hoa trong những giai điệu đi cùng năm tháng!".

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước tính cách hài hước, hóm hỉnh của Anh Thơ. Khán giả cũng gửi lời chúc "nữ hoàng nhạc đỏ" sớm bán hết vé.

Nữ hoàng nhạc đỏ là mẹ đơn thân 4 con thông báo: "Xin phép được chia tay" - Ảnh 2.

Anh Thơ sinh năm 1976, quê Thanh Hóa. Cô là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và cách mạng tại Việt Nam. 

Sở hữu chất giọng nữ cao trong sáng, giàu nội lực cùng cách xử lý tinh tế, nữ ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến và ưu ái gọi là nữ hoàng nhạc đỏ.

Trong đời sống riêng, Anh Thơ khá kín tiếng. Sau khi trải qua biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống tập trung cho con cái và sự nghiệp. Hiện tại, Anh Thơ là mẹ đơn thân của 4 người con.

Nữ hoàng nhạc đỏ là mẹ đơn thân 4 con thông báo: "Xin phép được chia tay" - Ảnh 4.Cựu sinh viên Điện tử Bách Khoa làm giám đốc bảo tàng, CEO công ty bất động sản: Biệt thự, resort trải dài từ TP.HCM đến Côn Đảo

Cựu sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM trở thành diễn viên nổi tiếng trước khi rẽ hướng sang kinh doanh, đầu tư bất động sản và thành lập bảo tàng gốm cổ.

Theo Dạ Vũ

Thanh Niên Việt

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