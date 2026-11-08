Diễn viên trăm tỷ lời to khi đám cưới với Phương Mỹ Chi

Sau đêm diễn thành công tại TP.HCM, tối 7/11, Phương Mỹ Chi tiếp tục mang Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca đến với khán giả Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Bên cạnh những tiết mục được đầu tư hoành tráng, đêm nhạc còn khiến người hâm mộ thích thú với sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt, chính là "sít rịt" - nam diễn viên Bảo Định, đồng thời cũng là "chú rể" đình đám của Phương Mỹ Chi trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Chú rể của Phương Mỹ Chi - nam diễn viên Bảo Định là “sít rịt” trong Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 tại Hà Nội

Khác với đêm diễn tại TP.HCM, lần tái xuất này của Bảo Định có phần đặc biệt hơn khi nam diễn viên còn góp mặt trong màn trình diễn Liễu Yếu Đào Tơ và Dắt Anh Chơi Hội. Sự xuất hiện của anh khiến khán giả không khỏi phấn khích, đặc biệt khi những màn tương tác “tình bể bình” giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Cả hai không thiếu những khoảnh khắc “tình bể bình” trên sân khấu

Đáng nói, đến tiết mục Thiên Đường Với Người Thương, cặp đôi còn quyết định "chơi lớn" hơn hẳn lần trước. Không còn đơn thuần là một đám cưới được "bê" từ MV lên sân khấu, Phương Mỹ Chi và Bảo Định khiến khán giả có cảm giác như đang thực sự tham dự hôn lễ của cả hai. Cô dâu, chú rể cùng ngồi xích lô di chuyển quanh khu vực khán giả để chào quan viên hai họ, thậm chí còn phát thiệp cưới vô cùng rôm rả.

Clip màn trình diễn Thiên Đường Với Người Thương

Cô dâu - chú rể Phương Mỹ Chi - Bảo Định đi xích lô phát thiệp mời, chào quan viên hai họ

Đám cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định tưng bừng cỡ này

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn khiến dân tình cười nghiêng ngả với đoạn clip đếm phong bì cùng loạt tương tác hài hước khiến đám cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán sau đêm nhạc. Đặc biệt, những cử chỉ thân mật, màn ôm nhau tình cảm cùng biểu cảm ngượng ngùng của nữ ca sĩ càng khiến hội "đẩy thuyền" được dịp náo loạn.

Khoảnh khắc đếm phong bì sau đám cưới vô cùng hài hước giữa “Chi và Định”

Nhìn những gì diễn ra tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, nhiều người phải công nhận rằng Bảo Định quả thực đã quá lời khi nhận lời làm "chú rể" của Phương Mỹ Chi. Bởi chỉ sau một MV, nam diễn viên đã có màn thăng hạng độ nhận diện đáng kể, thậm chí sức hút của anh còn kéo dài suốt nhiều tháng sau khi sản phẩm ra mắt.

Trước khi bén duyên với Phương Mỹ Chi trong Thiên Đường Với Người Thương, Bảo Định vốn chưa phải cái tên quá quen thuộc với số đông khán giả. Anh từng gây ấn tượng nhờ khả năng diễn xuất trong bộ phim điện ảnh doanh thu hơn 250 tỷ - Tử Chiến Trên Không song độ nhận diện khi đó chủ yếu gắn với vai diễn và những khán giả theo dõi điện ảnh Việt. Ít ai biết rằng trước khi bước chân vào nghệ thuật, Bảo Định còn từng có công việc của một nhân viên ngân hàng bình thường.

Bảo Định từng được khán giả biết đến với diễn xuất ấn tượng trong phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không

Thế nhưng, phải đến khi xuất hiện bên cạnh Phương Mỹ Chi, cái tên Bảo Định mới thực sự có cú bứt phá về độ phủ sóng. Từ một diễn viên được chú ý qua phim điện ảnh, anh bất ngờ trở thành "chú rể quốc dân" được khán giả đặc biệt yêu thích. Những phân cảnh tình cảm trong MV, biểu cảm dễ thương cùng sự ăn ý với Phương Mỹ Chi khiến Bảo Định nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem.

MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Bảo Định trở thành “chú rể quốc dân” được khán giả yêu thích sau khi đóng MV Thiên Đường Với Người Thương cùng Phương Mỹ Chi

Đáng nói sức hút của Bảo Định không dừng lại sau thời điểm phát hành MV mà trái lại mỗi lần anh xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi, câu chuyện về "cô dâu - chú rể" lại được hâm nóng. Từ đám cưới mang màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ tại TP.HCM cho đến màn rước dâu bằng xích lô ở Hà Nội, cả hai liên tục tạo ra những khoảnh khắc mới khiến khán giả thích thú. Việc Bảo Định tiếp tục xuất hiện tại hai đêm nhạc lớn của Phương Mỹ Chi cũng cho thấy sức hút của cặp đôi đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sản phẩm âm nhạc.

Đám cưới trong MV được Phương Mỹ Chi và Bảo Định mang từ TP.HCM…

… ra đến Hà Nội

Không quá khi nói rằng Thiên Đường Với Người Thương đã trở thành một hiện tượng văn hóa đáng chú ý trong năm 2026. Sản phẩm gây ấn tượng bởi cách đưa chất liệu văn hóa truyền thống, phong tục cưới hỏi và âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả trẻ.

Cùng với đó, câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khiến khán giả không ngừng bàn luận, chia sẻ và mong chờ những lần tái hợp tiếp theo. Với riêng Bảo Định, vai chú rể trong MV rõ ràng là một cơ hội đặc biệt. Anh có thêm lượng khán giả biết đến mình, sở hữu một hình ảnh dễ nhớ và liên tục được nhắc tên mỗi khi Phương Mỹ Chi mang Thiên Đường Với Người Thương lên sân khấu.

Tất nhiên, sự nổi tiếng đến từ một màn kết hợp chưa thể quyết định toàn bộ chặng đường nghệ thuật phía trước. Nhưng nhìn vào hành trình của Bảo Định cùng danh xưng "chú rể của Phương Mỹ Chi", có thể thấy nam diễn viên sinh năm 1994 đang sở hữu một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp. Và nếu phải chọn ra một trong những "mối duyên" lời nhất của nam diễn viên tính đến hiện tại, chắc chắn không thể bỏ qua đám cưới với Phương Mỹ Chi!