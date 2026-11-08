Chiếc đồng hồ 2,7 tỷ đồng của Mark Zuckerberg

Trong cuộc trò chuyện với Vanessa Friedman, cây bút thời trang của The New York Times hồi tháng 9, Mark Zuckerberg, CEO Meta, xuất hiện với chiếc Barbier-Mueller Mosaïque.

Điểm nổi bật của Mosaïque nằm ở phần vỏ vàng hồng 18K, đường kính 41 mm, được trang trí bằng 136 viên đá jasper. Những viên đá mang sắc đỏ gạch, đen, trắng và xanh được nghệ nhân khảm thủ công trên mặt số, vỏ đồng hồ và núm chỉnh giờ. Thiết kế còn có vòng chỉ giờ bằng xà cừ, khắc số La Mã, cùng bộ kim vàng tạo hình ngọn lửa.

Mark Zuckerberg xuất hiện cùng chiếc Barbier-Mueller Mosaïque trong cuộc trò chuyện với cây bút thời trang Vanessa Friedman của The New York Times. (Ảnh: Victor Llorente/NYT)

Đằng sau cái tên Barbier-Mueller là một gia đình có tiếng tại Geneva (Thụy Sĩ), gắn liền với bảo tàng nghệ thuật Musée Barbier-Mueller. Stéphane Barbier-Mueller, một nhà sưu tập đồng hồ và thành viên hội đồng quản trị Montres Journe SA, cũng có mối quan hệ lâu năm với François-Paul Journe, nhà sáng lập thương hiệu F.P. Journe.

Ẩn bên trong lớp vỏ cầu kỳ là bộ máy lên cót tay Calibre 1304, chế tác từ vàng hồng 18K. Đây là bộ máy vốn chủ yếu xuất hiện trên những chiếc đồng hồ mang tên F.P. Journe, khiến sự kết hợp trong Mosaïque càng trở nên đáng chú ý.

Barbier-Mueller Mosaïque kết hợp nghệ thuật chế tác thủ công với bộ máy cơ học cao cấp từ thương hiệu F.P. Journe. (Ảnh: F.P. Journe) Barbier-Mueller Mosaïque kết hợp nghệ thuật chế tác thủ công với bộ máy cơ học cao cấp từ thương hiệu F.P. Journe. (Ảnh: F.P. Journe)

Thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ bỏ túi thế kỷ XIX. Nguyên mẫu của dòng sản phẩm từng được đấu giá tại sự kiện từ thiện Only Watch 2017 do Christie's tổ chức, đạt mức 90.000 CHF, tương đương khoảng 108.000 USD. Sau đó, Mosaïque được phát triển thành phiên bản thương mại với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc.

Mẫu đồng hồ hơn 2,7 tỷ đồng này sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn thế giới. (Ảnh: F.P. Journe) Mẫu đồng hồ hơn 2,7 tỷ đồng này sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn thế giới. (Ảnh: F.P. Journe)

Từ hình ảnh quen thuộc với áo phông xám và hoodie đơn giản, tỷ phú công nghệ ngày càng quan tâm đến quần áo, phụ kiện và những thiết kế có tính cá nhân hóa cao.

Chia sẻ với The New York Times, Zuckerberg cho biết quá trình thử nghiệm phong cách mới bắt đầu từ thời kỳ Covid-19, khi anh thường xuyên làm việc thông qua Zoom. Sau đó, việc tập luyện võ thuật tổng hợp (MMA) cũng ảnh hưởng đến cách lựa chọn trang phục, khiến anh yêu thích những thiết kế oversized (dáng rộng), vốn phổ biến trong giới võ sĩ.

Đáng chú ý, CEO Meta cho biết phần lớn trang phục đều do anh tự lựa chọn thay vì thuê stylist. Instagram cũng là một trong những kênh mua sắm thường xuyên của Zuckerberg. Thời gian gần đây, anh dành nhiều sự quan tâm cho áo polo và sơ mi có cổ, những món đồ có thể sử dụng linh hoạt trong môi trường công nghệ lẫn các cuộc gặp gỡ trang trọng.

Sở thích sáng tạo của Zuckerberg cũng không dừng lại ở việc lựa chọn trang phục. Anh từng sử dụng máy in 3D để làm váy cho con gái, thiết kế quần áo cho các thành viên trong gia đình và tham gia chế tác khoảng 20 món trang sức dành tặng vợ, Priscilla Chan, kể từ khi hai người kết hôn năm 2012.