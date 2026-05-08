Việt Nam có 1 ngôi làng khiến Mark Zuckerberg cưỡi trâu đến thăm, xứng danh điểm đến đẹp nhất châu Á

Có những chuyến đi người ta phô trương bằng chuyên cơ riêng, nghỉ dưỡng trong những căn penthouse dát vàng hay thưởng thức tinh hoa ẩm thực tại các nhà hàng Michelin rực rỡ ánh đèn.

Nhưng cũng có những hành trình, người ta sẵn lòng xắn quần lội suối, để một chú trâu thong dong chở qua bãi đất bùn và cười sảng khoái trong trò chơi bịt mắt bắt dê giữa đại ngàn. Đó chính là cách Mark Zuckerberg chọn để chạm vào linh hồn của vùng đất Sa Pa, Việt Nam.

Vị tỷ phú 140 tỷ đô và phút dừng chân giữa bản làng Tây Bắc

Năm 2023, khi Mark Zuckerberg đặt chân đến Sa Pa, ông không xuất hiện với tư cách một vị chủ tịch quyền lực đi tìm kiếm cơ hội đầu tư hay ký kết các hiệp ước công nghệ nghìn tỷ. Giữa làn sương mờ ảo của vùng núi phía Bắc, không có thảm đỏ trải dài, không có những buổi họp báo chớp nhoáng với ánh đèn flash của truyền thông.

Vị tỷ phú giàu thứ 4 thế giới, người đang nắm giữ huyết mạch giao tiếp của hơn 3 tỷ người dùng toàn cầu đã chọn một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt: biến mất vào những bản làng nhỏ bé, nơi nhịp sống vốn dĩ tách biệt hoàn toàn với sự hối hả của kỷ nguyên số.

Sự xuất hiện của ông tại Lào Chải, Tả Van không mang theo vẻ xa cách của một biểu tượng công nghệ. Thay vì những bộ suit phẳng phiu, ông mặc áo phông giản dị, hòa mình vào cuộc sống thường nhật của đồng bào dân tộc thiểu số.

Người ta thấy một Mark Zuckerberg không còn bận tâm đến những dòng mã nguồn hay thuật toán phức tạp, mà chỉ còn là một lữ khách đang say mê khám phá vẻ đẹp thuần khiết nhất của một Việt Nam bình yên và hiếu khách.

Siêu xe đặc biệt nhất hành tinh: Lưng trâu

Trong kho tàng hình ảnh về những chuyến du lịch xa xỉ của giới thượng lưu, khoảnh khắc Mark Zuckerberg ngồi vắt vẻo trên lưng trâu có lẽ là khung hình đắt giá nhất, nhưng lại theo một cách bình dị đến ngỡ ngàng. Không phải siêu xe chống đạn, cũng chẳng phải phi cơ riêng, phương tiện đưa ông đi dọc con suối nhỏ chính là chú trâu, biểu tượng của nền nông nghiệp lúa nước Việt Nam.

Ông thong dong để người dân bản địa dẫn đi dọc theo những bờ ruộng bậc thang đang mùa đổ nước, thản nhiên như thể mọi áp lực từ Thung lũng Silicon chưa bao giờ tồn tại. Tiếng lục lạc trâu leng keng hòa cùng tiếng suối chảy róc rách đã thay thế hoàn toàn cho tiếng thông báo của những thiết bị thông minh.

Việc một trong những người đàn ông quyền lực nhất hành tinh lựa chọn ngồi trên lưng trâu không chỉ là một trải nghiệm du lịch thông thường, mà là một thông điệp mạnh mẽ về sự trân trọng những giá trị nguyên bản, nơi con người tìm thấy sự kết nối bền chặt nhất với thiên nhiên và bản ngã của chính mình.

Bịt mắt bắt dê, trò chơi triệu người chưa chắc được chơi

Cuộc hành trình tìm về ký ức của Mark Zuckerberg không dừng lại ở những chuyến dạo chơi thong thả. Tại trung tâm bản làng, vị CEO tài ba cùng vợ là Priscilla Chan đã thực sự hòa mình vào không khí hội hè của địa phương qua trò chơi bịt mắt bắt dê. Thật khó tin khi chứng kiến người đàn ông đã xây dựng nên những mạng lưới kết nối nhân loại phức tạp nhất thế giới, nay lại sẵn lòng bịt mắt, chạy loạng choạng và cười rạng rỡ trong tiếng reo hò cổ vũ của bà con dân bản.

Trong vòng vây của tiếng cười, mọi khoảng cách về địa vị, giàu nghèo và ngôn ngữ dường như bị xóa nhòa hoàn toàn. Không có thuật toán nào có thể tính toán được giá trị của niềm vui tự thân trong khoảnh khắc ấy. Trò chơi dân gian mộc mạc đã kéo vị tỷ phú trở về với những niềm vui thuần túy nhất của con người. Đó là sự giao thoa kỳ diệu giữa đỉnh cao trí tuệ thế giới và nét văn hóa hồn hậu của vùng cao, nơi sự sang trọng không nằm ở vật chất mà nằm ở chính tâm hồn của người trải nghiệm.

Điểm đến xứng danh đẹp nhất châu Á

Chuyến đi đầy ngẫu hứng của Mark Zuckerberg đã trở thành một cột mốc ý nghĩa cho du lịch Việt Nam, minh chứng rằng sức hút của dải đất hình chữ S không chỉ nằm ở những công trình nhân tạo vĩ đại.

Sa Pa xứng danh điểm đến hàng đầu châu Á bởi khả năng đánh thức những xúc cảm chân thật nhất trong lòng mỗi du khách. Nơi đây không chỉ có đỉnh Fansipan hùng vĩ hay những khách sạn năm sao lộng lẫy, mà ẩn sâu trong đó là một "kho tàng" văn hóa sống động và lòng hiếu khách chân thành.

Chính sự mộc mạc, tĩnh lặng của những bản làng lẩn khuất trong mây đã khiến một người có cả thế giới trong tay cũng phải dừng chân để tận hưởng. Sa Pa đã chứng minh được rằng, những giá trị nguyên bản và bản sắc địa phương mới chính là thỏi nam châm mạnh mẽ nhất, biến mỗi bước chân khám phá trở thành một hành trình chữa lành và tái tạo năng lượng vô giá. Qua lăng kính của Mark Zuckerberg, thế giới một lần nữa thấy được một Việt Nam vừa hùng vĩ, vừa bình dị, nhưng vô cùng đẳng cấp theo một cách rất riêng.