Nam nghệ sĩ SN 1959 rời Mỹ về nước, U70 lấy vợ 2 đẹp như mộng, viên mãn trong nhà 4 tầng ở TP.HCM

Nghệ sĩ Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công, Tiền Giang. Năm 1981, anh thi đỗ vào khóa 6 Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, học chung cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Đào, Hữu Châu.



Sau khi tốt nghiệp, anh nhanh chóng trở thành kép chính tại các đoàn kịch nổi tiếng đương thời như Đoàn Kim Cương, Đoàn Bông Hồng và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong chương trình hài kịch truyền hình "Trong nhà ngoài phố" của Đài Truyền hình TP.HCM vào cuối thập niên 1980.

Diễn viên Quang Minh.

Khi tên tuổi đang bắt đầu nở rộ tại quê nhà, nam nghệ sĩ quyết định sang Mỹ định cư vào năm 1990. Những năm đầu ở xứ người, do phong trào văn nghệ hải ngoại chưa phát triển mạnh, anh phải bươn chải bằng nhiều công việc tay chân vất vả như phụ hồ, dọn dẹp chợ trời để mưu sinh trước khi quay lại với nghề lồng tiếng.

Sau khi kết hôn với nghệ sĩ Hồng Đào vào năm 1995, cặp đôi đã tạo nên một hiện tượng sân khấu, trở thành cặp bài trùng ăn khách nhất nhì tại các trung tâm băng đĩa lớn như Thúy Nga, Vân Sơn và bảo chứng phòng vé suốt hơn hai thập kỷ. Họ có với nhau hai người con gái lớn là Vicky Võ và Sophia Minh Châu.

Sau biến cố ly hôn nghệ sĩ Hồng Đào vào năm 2019 sau 24 năm gắn bó, nghệ sĩ Quang Minh chọn trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật một cách mạnh mẽ. Anh nhanh chóng bén duyên với thị trường điện ảnh và được khán giả yêu mến qua loạt phim như: Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm, Cái giá của hạnh phúc, Làm giàu với ma, Đại tiệc trăng máu, Trùm sò...

Ở tuổi ngoài 60, anh vẫn duy trì được phong độ lịch lãm cùng tư duy làm nghề vô cùng trẻ trung, năng động khi tiếp tục tham gia các dự án mới, tiêu biểu như bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 kết hợp cùng người bạn diễn lâu năm Vân Sơn.

Quang Minh và người vợ thứ 2 xinh đẹp, kém 37 tuổi.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của nghệ sĩ Quang Minh cũng nhận được sự quan tâm lớn khi anh tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mới bên người vợ trẻ Tăng Khánh Chi, kém anh 37 tuổi sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Cả hai quen nhau qua một sự kiện giải trí vào năm 2023 và chính sự khéo léo, đảm đang của Khánh Chi đã sưởi ấm tâm hồn nam nghệ sĩ.

Khi bạn gái mang thai vào năm 2024, anh đã chủ động đưa cô đi đăng ký kết hôn để thực hiện trách nhiệm pháp lý vững chắc cho con. Đầu tháng 11/2024, cặp đôi đón con trai chung đặt tên là Dustin Võ.

Hiện tại, nam nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, ấm cúng bên vợ trẻ, con trai nhỏ và một người con gái riêng 8 tuổi của Khánh Chi (được anh yêu thương như con ruột). Gia đình anh hiện đang sinh sống tại một căn nhà phố 4 tầng khang trang rộng khoảng 233m² tại TP.HCM và thường xuyên cùng nhau đi du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên sau nhiều năm thăng trầm.