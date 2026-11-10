Nữ BTV nổi tiếng có 20 năm gắn bó với VTV: 3 tuổi đã có cát-xê, 18 tuổi đỗ thủ khoa đại học

Tuổi thơ gắn với sân khấu, 18 tuổi đỗ thủ khoa trường Báo

Nguyễn Diệp Chi sinh năm 1986 tại Nghệ An, trong một gia đình có hai chị em gái. Bố cô là Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một BTV nổi tiếng của VTV, Diệp Chi đã có cơ hội tiếp xúc với sân khấu và máy quay từ khi còn rất nhỏ.

MC BTV Nguyễn Diệp Chi

Trên trang cá nhân, Diệp Chi chia sẻ: "Năm 3,4 tuổi, khi đi hát cho Đài truyền hình Nghệ An, tôi đã có những đồng cát-xê đầu tiên đưa cho mẹ giữ. Lớn hơn, tham gia vào đội văn nghệ của nhà thiếu nhi, tôi đi diễn gần như hàng tuần cùng các anh chị, "thu nhập" rất đều đặn. Chưa kể, thi thoảng tôi còn được thầy cô cho tham gia các cuộc thi và may mắn nhận được giải cao, kèm tiền thưởng nữa. Hồi đó, mẹ thường nói vui rằng "nuôi em mẹ không mất tiền học phí".

Lớn hơn một chút, Diệp Chi tham gia đội văn nghệ của nhà thiếu nhi, thường xuyên đi biểu diễn cùng các anh chị. Cô cũng có năng khiếu ca hát, múa và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương. Những trải nghiệm từ thuở nhỏ giúp nữ BTV sớm làm quen với môi trường biểu diễn, sân khấu và khán giả.

Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, Diệp Chi còn có thành tích học tập nổi bật. Khi còn học tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An), cô từng giành giải Ba môn Ngữ văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải Khuyến khích môn Ngữ văn cấp tỉnh năm lớp 12 và giải Nhất cuộc thi Nữ sinh tương lai khu vực miền Trung.

Diệp Chi và bố, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT, Diệp Chi ra Hà Nội theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô đỗ thủ khoa khối D của trường với 26,5 điểm, theo học chuyên ngành Báo mạng điện tử.

Thời sinh viên, nữ MC không chỉ tập trung vào việc học mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội làm thêm. Cô từng viết báo, cộng tác với một số tòa soạn. Đây cũng là khoảng thời gian Diệp Chi bắt đầu định hình con đường nghề nghiệp gắn với lĩnh vực truyền thông.

Từ MC Rung chuông vàng đến đạo diễn đứng sau nhiều chương trình VTV

Năm 2005, Diệp Chi lần đầu xuất hiện trên sóng VTV3 trong chương trình Nhịp điệu trẻ. Một năm sau, khi đang là sinh viên năm thứ hai Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô vượt qua các vòng tuyển chọn để trở thành cộng tác viên của VTV, đảm nhận vai trò dẫn chương trình Rung chuông vàng.

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Diệp Chi. Với nụ cười tươi, giọng nói truyền cảm và lối dẫn trẻ trung, gần gũi, cô nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên.

Diệp Chi nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Ảnh: FBNV

Sau Rung chuông vàng, Diệp Chi tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình như Đồ Rê Mí, Tài năng SV, Việt Nam của tôi. Cô cũng từng đảm nhận vai trò MC tại các điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia vào những năm 2006, 2007, 2008 và 2013.

Năm 2014, khi chương trình Điều ước thứ 7 ra mắt, Diệp Chi đảm nhận vai trò người dẫn chương trình và tham gia đạo diễn. Đây là bước chuyển đáng chú ý, đưa cô đến gần hơn với công việc phía sau máy quay. Nữ BTV từng kể về những ngày đầu thực hiện chương trình, khi cô phải dành 8 ngày liên tục trong phòng dựng để hoàn thiện số phát sóng đầu tiên.

Năm 2017, Diệp Chi chính thức trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia, dẫn chương trình cùng MC Ngọc Huy. Sau 5 năm gắn bó, cô dừng vai trò này vào năm 2021 để tập trung nhiều hơn cho công việc đạo diễn.

Quá trình chuyển đổi từ người dẫn sang công việc phía sau máy quay đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của Diệp Chi. Thay vì chỉ xuất hiện trước khán giả, cô tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức, xây dựng nội dung và sản xuất chương trình truyền hình. Năm 2023, Diệp Chi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch thuộc Ban Văn hóa - Giải trí của VTV. Đây là dấu mốc đáng chú ý sau nhiều năm cô làm việc trong lĩnh vực dẫn chương trình và sản xuất nội dung truyền hình

Ngoài công việc tại VTV, năm 2024, Diệp Chi còn tham gia bộ phim Không thời gian với vai diễn một nhà báo. Năm 2025, cô là một trong 80 cá nhân được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Tổng hợp - Nguồn ảnh: FBNV