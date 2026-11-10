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Tăng Thanh Hà gặp sự cố

| | Lifestyle

Tăng Thanh Hà xuất hiện nổi bật giữa sự kiện nhưng lại xảy ra sự cố bất thình lình.

Từ khi xác nhận trở lại với màn ảnh Việt, Tăng Thanh Hà liên tục thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Dù đã nhiều năm không hoạt động nghệ thuật sôi nổi, sức hút của "ngọc nữ" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, cô cùng Lương Mạnh Hải sánh đôi tại buổi premiere phim Ngày Con Còn Mẹ, nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính truyền thông.

Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi cả hai di chuyển tại khu vực thang cuốn. Theo đoạn clip được ghi lại bởi "team qua đường", đôi giày cao gót của Tăng Thanh Hà bất ngờ bị vướng vào thang cuốn, khiến nữ diễn viên gặp chút lúng túng. Chứng kiến sự việc, Lương Mạnh Hải lập tức ngồi xuống, hỗ trợ bạn thân chỉnh lại giày.

Lương Mạnh Hải hỗ trợ khi Tăng Thanh Hà gặp sự cố (Ảnh: @meowentertainment)

Hành động nhanh chóng và tự nhiên của nam diễn viên khiến nhiều người thích thú. Khoảnh khắc cả hai tương tác thân thiết cũng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Dù gặp sự cố bất ngờ, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, thoải mái tiếp tục di chuyển vào bên trong sự kiện. Tình huống nhỏ này vô tình trở thành điểm nhấn đáng yêu, cho thấy sự ăn ý và thân thiết của đôi bạn sau nhiều năm gắn bó.

Clip: Nhan sắc nổi bật của Tăng Thanh Hà giữa sự kiện (Nguồn: Đi soi sao đi)

Tăng Thanh Hà diện đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa sự kiện

Tình bạn hơn một thập kỷ của Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải có cơ hội kết hợp trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, lên sóng vào tháng 8/2008. Tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, đưa tên tuổi cả hai đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, cô gái bán sách có tính cách mạnh mẽ, còn Lương Mạnh Hải vào vai Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu với cuộc sống hoàn toàn đối lập.

Sự kết hợp ăn ý cùng những màn tung hứng tự nhiên giúp Trúc và Bảo Nam trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất thời điểm đó. Sau nhiều năm, bộ phim vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại như một phần ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từ bạn diễn màn ảnh đến bạn thân ngoài đời thực

Không chỉ là bạn diễn ăn ý, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải còn duy trì tình bạn thân thiết ngoài đời. Dù mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng hội ngộ và dành cho nhau những lời chúc trong các dịp đặc biệt. Chính vì vậy, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên của bộ đôi mỗi lần xuất hiện cùng nhau luôn nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Sau khi kết hôn và rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sức hút riêng. Mỗi lần xuất hiện, từ nhan sắc, phong cách thời trang đến những tương tác đời thường của cô đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của đối phương

Ảnh: FBNV

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Theo Hạ Anh

Phụ Nữ Mới

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