Tình hình "ông hoàng cải lương" Minh Vương

NSND Minh Vương là một trong những tượng đài lớn của nghệ thuật cải lương Nam Bộ, được nhiều khán giả hâm mộ gọi là "ông hoàng cải lương".



Ông tên thật là Nguyễn Văn Vưng, sinh năm 1950 tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay là Tây Ninh). Xuất thân từ một gia đình đông anh em, ông theo cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp từ năm 10 tuổi. Dù gia đình khó khăn nhưng ông vô cùng đam mê cổ nhạc. Một lần đi ngang qua cầu Chữ Y ở quận 8, ông thấy lớp dạy ca vọng cổ của thầy Bảy Trạch liền theo học.

NSND Minh Vương.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời nghệ thuật của Minh Vương diễn ra vào năm 1964 khi mới 14 tuổi, ông xuất sắc đoạt giải Nhất "Khôi nguyên vọng cổ". Danh hiệu danh giá này giúp ông lọt vào mắt xanh của bầu Long và chính thức ký hợp đồng với đoàn Kim Chung.

Đi hát chưa được bao lâu thì Minh Vương phải tạm nghỉ vì bạo bệnh. Một năm sau, ông quay trở lại sân khấu bằng sự kiên trì, nhận mọi vai diễn để rèn luyện và vươn lên vị trí kép chánh từ năm 1967. Vào thập niên 1970, tên tuổi Minh Vương tỏa sáng rực rỡ khi ông ký hợp đồng thu âm với một hãng đĩa, phủ sóng khắp nơi qua các vở tuồng kinh điển như: Người tình trên chiến trận, Đường gươm Nguyên Bá hay Đêm lạnh chùa hoang.

Sau này, gia đình ông sang nước ngoài định cư nhưng nghệ sĩ Minh Vương vẫn quyết định ở lại quê hương để trọn đời gắn bó với sân khấu cải lương tại TP.HCM.

Sự nghiệp của ông còn gắn liền với người bạn diễn ăn ý là NSND Lệ Thủy, tạo nên cặp đôi vàng huyền thoại của sân khấu cải lương miền Nam. Vào năm 2008, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao tặng danh hiệu "Đôi nghệ sĩ cải lương đóng chung lâu năm và ưng ý nhất" cho ông và NSND Lệ Thủy.

Trải qua nhiều thập kỷ cống hiến, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2007 và đạt đến đỉnh cao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Về đời tư, sau khi tan vỡ với người vợ đầu, nghệ sĩ Minh Vương đi bước nữa với bà Đỗ Thị Hồng vào năm 1990 - người sau này trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho ông.

Hình ảnh mới nhất của NSND Minh Vương sau đêm nhạc của đàn anh Minh Cảnh tối 7/11.

Cuộc đời ông từng trải qua một biến cố sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng khi bị suy thận nặng vào năm 2011. May mắn thay, vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, ông đã được hồi sinh một cách kỳ diệu sau ca phẫu thuật ghép thận thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ nguồn tạng hiến của một thanh niên chết não.

Vì lòng biết ơn sâu sắc đối với người hiến tạng và xem đây là bước ngoặt đổi đời, ông đã quyết định chọn ngày 1 tháng 7 hằng năm làm ngày sinh nhật thứ hai của mình.

Ở tuổi xế chiều, NSND Minh Vương vẫn giữ tinh thần lạc quan, sống hạnh phúc bên gia đình. Mới đây nhất, ông thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại đêm nhạc từ giã sân khấu của "đệ nhất danh ca vọng cổ" Minh Cảnh tối 7/11. Trên sân khấu ông vẫn ngồi ca cùng đàn anh bài Tình nước.

Khi đêm nhạc kết thúc, nam nghệ sĩ vẫn được nhiều khán giả vây quanh. Ở tuổi U80 ông được người thân hỗ trợ khi đi lại để đỡ mệt. Ông cũng vui vẻ khi được mọi người hỏi thăm về đêm diễn.