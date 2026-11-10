Ca sĩ nổi tiếng 30 năm đổi đời nhờ 1 bài hát: Một đêm diễn được trả 10 cây vàng, NSND Xuân Bắc gọi là thần tượng

Trong làng nhạc Việt, Đan Trường là một trong những nam ca sĩ sở hữu sức ảnh hưởng đáng chú ý, đặc biệt với thế hệ khán giả 8X, 9X. Sau nhiều năm hoạt động, anh vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng công chúng, gắn liền với một giai đoạn phát triển sôi động của thị trường nhạc Việt. Từ hình ảnh thư sinh, kiểu tóc bổ luống đặc trưng đến những sân khấu từng làm nên tên tuổi, nam ca sĩ là một trong những gương mặt tiêu biểu của Vpop cuối thập niên 1990.

Trong làng nhạc Việt, Đan Trường là một trong những nam ca sĩ sở hữu sức ảnh hưởng đáng chú ý, đặc biệt với thế hệ khán giả 8X, 9X

Đan Trường tên thật là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976 tại TP.HCM. Trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, anh từng làm nghề thợ tiện và tham gia các hoạt động văn nghệ phong trào. Những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, nam ca sĩ dần tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình sáng, giọng hát dễ nghe và phong cách biểu diễn phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Tuy nhiên, phải đến cuối thập niên 1990, sự nghiệp của anh mới thực sự bước sang trang mới.

Kiếp Ve Sầu - Đan Trường

Năm 1999, Kiếp Ve Sầu trở thành ca khúc tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Đan Trường. Đây là bản nhạc Hoa lời Việt, được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết lời và nhanh chóng chinh phục khán giả trẻ nhờ giai điệu bắt tai, ca từ giàu cảm xúc cùng giọng hát ngọt ngào của nam ca sĩ.

Thời điểm ấy, ca khúc được phát rộng rãi trên các sân khấu ca nhạc, xuất hiện trong những cuốn băng cassette, CD và video ca nhạc, đưa cái tên Đan Trường đến gần hơn với công chúng. Thành công của Kiếp Ve Sầu còn giúp anh trở thành một trong những gương mặt thần tượng nổi bật của giới trẻ.

Không dừng lại ở một bản hit, Đan Trường tiếp tục có một năm hoạt động bùng nổ với Tình Vỗ Cánh Bay, Mưa Trên Cuộc Tình, Bước Chân Lẻ Loi và Đi Về Nơi Xa. Album Nhạc Tuyển Đan Trường Vol.1 phát hành tháng 6/1999 tổng hợp 14 ca khúc có sức tiêu thụ rất lớn và Đan Trường bắt đầu được nhiều bầu show săn đón. Đến cuối năm, album Đi Về Nơi Xa tiếp tục tạo nên thành công thương mại với hơn 250.000 bản băng cassette, CD, VCD và karaoke được tiêu thụ.

Đan Trường có rất nhiều bản hit và tổ chức nhiều liveshow và thực hiện các chuyến lưu diễn trong lẫn ngoài nước trong thời đỉnh cao

Trong gần 30 năm hoạt động, Đan Trường phát hành hàng chục album, tổ chức nhiều liveshow và thực hiện các chuyến lưu diễn trong lẫn ngoài nước. Dù thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những gương mặt mới, anh vẫn giữ được lượng khán giả trung thành, đặc biệt là những người từng trưởng thành cùng các ca khúc của mình.

Thời kỳ hoàng kim, Đan Trường là một trong những cái tên được các bầu show săn đón. Lịch trình biểu diễn dày đặc, liên tục xuất hiện tại các sân khấu và chương trình ca nhạc giúp nam ca sĩ có nguồn thu nhập đáng kể. Thành công trong âm nhạc cũng mang đến cho anh mức thù lao mà không phải nghệ sĩ nào cùng thời cũng có được.

Đan Trường từng có show diễn với mức cát xê lên đến 10 cây vàng cho một đêm

Cuối năm 2018, một đại gia tại Thái Nguyên tiết lộ gia đình đã chi khoảng 10 cây vàng, tương đương 500 triệu đồng vào thời điểm đó, để mời Đan Trường cùng học trò Trung Quang biểu diễn trong đám cưới. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mức chi phí đặc biệt lớn dành cho một buổi biểu diễn riêng. Đây cũng là một trong những chi tiết cho thấy sức hút của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ được khán giả yêu thích, sức ảnh hưởng của Đan Trường còn được thể hiện qua câu chuyện của những nghệ sĩ hoạt động cùng thời. Tại concert Đan Trường 30 Năm - Dấu Ấn Thanh Xuân diễn ra ngày 1/11/2025 tại Hà Nội, NSND Xuân Bắc đã có mặt và dành những chia sẻ đặc biệt cho nam ca sĩ.

NSND Xuân Bắc bày tỏ sự yêu mến Đan Trường trong liveshow kỉ niệm 30 năm của nam ca sĩ vào năm 2025

Theo lời kể của Xuân Bắc, khi còn là sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh, ông từng rất ngưỡng mộ Đan Trường và ao ước mình có thể nổi tiếng như đàn anh. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn bắt chước kiểu tóc bổ luống đặc trưng của giọng ca sinh năm 1976. Chia sẻ này khiến nhiều khán giả thích thú, đồng thời gợi lại thời kỳ mà hình ảnh Đan Trường có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Sau gần ba thập kỷ, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động ca hát thay vì rời xa sân khấu khi bước qua thời kỳ đỉnh cao. Ở tuổi 50, nam ca sĩ thường xuyên góp mặt tại các chương trình trong nước, đồng thời thực hiện những chuyến lưu diễn tại Mỹ để phục vụ khán giả Việt ở hải ngoại. Trên trang cá nhân, anh liên tục cập nhật lịch diễn, hình ảnh hậu trường và những khoảnh khắc gặp gỡ người hâm mộ.

Sau gần ba thập kỷ, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động ca hát bên cạnh đó , nam ca sĩ gần đây còn dành thêm thời gian cho công việc kinh doanh

Bên cạnh ca hát, nam ca sĩ gần đây còn dành thêm thời gian cho công việc kinh doanh. Cuối tháng 5/2026, Đan Trường khai trương quán cà phê tại phường Tân Định, TP.HCM. Anh thường tranh thủ ghé quán khi không vướng lịch biểu diễn, trực tiếp giao lưu với khách hàng và người hâm mộ. Dù vậy, kinh doanh vẫn là công việc song song, còn sân khấu tiếp tục là hoạt động gắn bó với anh sau nhiều năm.

Dù thị trường âm nhạc hiện tại đã có nhiều thay đổi, những ca khúc gắn liền với Đan Trường vẫn là một phần ký ức của đông đảo khán giả từng yêu nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000

Từ một chàng trai từng làm nghề thợ tiện đến giọng ca sở hữu hàng loạt bản hit, Đan Trường đã trải qua nhiều thăng trầm trong gần 30 năm hoạt động. Có những thời điểm tên tuổi phủ sóng khắp các sân khấu, kiểu tóc trở thành trào lưu và mức cát-xê được tính bằng vàng. Dù thị trường âm nhạc hiện tại đã có nhiều thay đổi, những ca khúc gắn liền với Đan Trường vẫn là một phần ký ức của đông đảo khán giả từng yêu nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Ảnh: FBNV