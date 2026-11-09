Sự hết thời của ngôi sao quốc dân khiến showbiz chao đảo: Vướng đại án bị cấm sóng, từng kết hợp Đan Trường hot cỡ này

Từng là gương mặt đại diện cho cả một thời kỳ vàng son của văn hóa đại chúng châu Á, Triệu Vy không chỉ đơn thuần là một minh tinh hạng A mà còn là biểu tượng gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Từ vai diễn Tiểu Yến Tử làm khuynh đảo màn ảnh, những album âm nhạc đạt thành tích ấn tượng cho đến vị thế quyền lực trong giới giải trí, Én Nhỏ từng sở hữu hào quang mà không phải ngôi sao nào cũng có thể chạm tới. Thế nhưng, sự nghiệp tưởng chừng viên mãn của nữ diễn viên lại bất ngờ rẽ sang hướng khác sau hàng loạt biến cố.

Từng là gương mặt đại diện cho cả một thời kỳ vàng son của văn hóa đại chúng châu Á, Triệu Vy không chỉ đơn thuần là một minh tinh hạng A mà còn là biểu tượng gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả

Triệu Vy sinh ngày 12/3/1976 tại Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cùng khóa với hai diễn viên Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh. Ngay từ khi còn trẻ, Triệu Vy đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và có cơ hội bước chân vào ngành giải trí khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, phải đến năm 1998, tên tuổi cô mới thực sự bùng nổ khi đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách.

Sự xuất hiện của Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách tạo nên cơn sốt chưa từng có trên màn ảnh Hoa ngữ. Hình ảnh nàng công chúa tinh nghịch, hoạt bát với đôi mắt to tròn, tính cách ngang tàng nhưng giàu tình cảm nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Bộ phim không chỉ thành công tại Trung Quốc mà còn được phát sóng rộng rãi ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhờ vai diễn này, Triệu Vy trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu, biệt danh Én Nhỏ cũng gắn liền với cô trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Triệu Vy vô cùng nổi tiếng với vai diễn trong Hoàn Châu Cách Cách

Thành công của Hoàn Châu Cách Cách mở ra hàng loạt cơ hội lớn trong sự nghiệp. Năm 2001, Triệu Vy tiếp tục ghi dấu ấn với vai Lục Y Bình trong Tân Dòng Sông Ly Biệt. Tác phẩm tiếp tục tạo tiếng vang lớn, đưa tên tuổi Triệu Vy đến gần hơn với khán giả Việt Nam và nhiều thị trường châu Á.

Không dừng lại ở truyền hình, Triệu Vy còn tham gia nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý như Đội Bóng Thiếu Lâm, Họa Bì, Hoa Mộc Lan.Trong suốt hơn một thập niên, cô liên tục xuất hiện trong những dự án lớn, trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Triệu Vy còn từng có sự nghiệp ca hát đáng chú ý, thậm chí được xem là một trong những diễn viên lấn sân âm nhạc thành công nhất showbiz Hoa ngữ. Tận dụng sức nóng từ Hoàn Châu Cách Cách, cô phát hành album đầu tay Swallow năm 1999 và nhanh chóng tạo được sức hút trên thị trường đĩa nhạc.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Triệu Vy còn từng có sự nghiệp ca hát đáng chú ý, thậm chí được xem là một trong những diễn viên lấn sân âm nhạc thành công nhất showbiz Hoa ngữ

Tiếp nối thành công, album Magic Of Love ra mắt năm 2001 tiếp tục củng cố vị thế của Triệu Vy, giúp cô không chỉ được nhớ đến với hình tượng Tiểu Yến Tử mà còn trở thành thần tượng âm nhạc được đông đảo khán giả yêu thích. Những ca khúc như Biệt Khúc Chờ Nhau, Tình Sâu Đậm, Mưa Lâm Thâm và Rất Muốn Rất Muốn cũng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người nghe.

Đáng chú ý, Triệu Vy không dừng lại ở việc tận dụng danh tiếng diễn viên để phát hành nhạc phim. Cô liên tục đầu tư cho các sản phẩm cá nhân, thử nghiệm nhiều phong cách từ pop, ballad đến những bản phối mang màu sắc trưởng thành hơn. Các album The Last Separation, Piao và Double lần lượt đánh dấu quá trình thay đổi trong tư duy âm nhạc, cho thấy nữ nghệ sĩ muốn được công nhận bằng chính khả năng ca hát thay vì chỉ dựa vào sức hút từ phim ảnh.

Trong giai đoạn hoạt động âm nhạc sôi nổi, Triệu Vy cũng góp mặt tại nhiều lễ trao giải lớn, nhận được những giải thưởng và đề cử trong nước lẫn khu vực

Trong giai đoạn hoạt động âm nhạc sôi nổi, Triệu Vy cũng góp mặt tại nhiều lễ trao giải lớn, nhận được những giải thưởng và đề cử trong nước lẫn khu vực. Việc một nữ diễn viên có thể xây dựng danh mục album riêng, sở hữu những ca khúc được yêu thích và duy trì hoạt động ca hát trong nhiều năm từng giúp cô trở thành trường hợp đặc biệt của làng giải trí Trung Quốc.

Đối với khán giả Việt Nam, một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Triệu Vy là màn kết hợp cùng Đan Trường trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau. Năm 2001, khi sức hút của Tân Dòng Sông Ly Biệt đang lan rộng, nữ diễn viên có chuyến đến Việt Nam và tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật giữa hai nước. Tại đây, cô đứng chung sân khấu với Đan Trường, nam ca sĩ đang ở thời kỳ hoàng kim của Vpop.

Triệu Vy cùng Đan Trường song ca Biệt Khúc Chờ Nhau

Trong tiết mục Biệt Khúc Chờ Nhau, Triệu Vy thể hiện phần lời tiếng Trung, còn Đan Trường đảm nhận phần lời tiếng Việt. Ca khúc vốn là nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, vì vậy màn kết hợp càng có ý nghĩa với những khán giả yêu thích bộ phim.

Sự kiện thu hút đông đảo khán giả, cho thấy sức hút của Triệu Vy tại Việt Nam thời điểm ấy không hề thua kém những ngôi sao hàng đầu trong nước. Hơn 20 năm trôi qua, Biệt Khúc Chờ Nhau vẫn là ký ức đặc biệt với thế hệ khán giả 8X, 9X, nhất là khi đặt cạnh những biến cố mà nữ diễn viên trải qua sau này.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, Triệu Vy còn từng là cái tên có tiếng trong giới đầu tư và kinh doanh. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long, cả hai cùng tham gia nhiều lĩnh vực như bất động sản, rượu vang, phim ảnh và chứng khoán. Tuy nhiên, cuối năm 2016, công ty Longwei Media do vợ chồng nữ diễn viên kiểm soát gây chú ý với thương vụ thâu tóm cổ phần một doanh nghiệp niêm yết bằng đòn bẩy tài chính lớn.

Những ồn ào trong kinh doanh khiến tên tuổi Triệu Vy bị ảnh hưởng nặng nề

Đến năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc xác định những sai phạm trong công bố thông tin, xử phạt mỗi người 600.000 NDT và cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Vụ việc kéo theo nhiều tranh chấp với nhà đầu tư, trở thành bê bối lớn trong hoạt động kinh doanh của cặp đôi.

Những bê bối tài chính chưa kịp lắng xuống, Triệu Vy tiếp tục đối diện biến cố lớn nhất trong sự nghiệp vào tháng 8/2021. Khi đang là một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng hàng đầu showbiz Hoa ngữ, tên tuổi nữ diễn viên bất ngờ bị xóa khỏi nhiều nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Hàng loạt tác phẩm từng làm nên tên tuổi cô như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì bị gỡ khỏi một số nền tảng.

Tên Triệu Vy cũng biến mất khỏi thông tin diễn viên của nhiều tác phẩm, trong khi các thương hiệu từng hợp tác với cô âm thầm xóa hoặc ẩn nội dung quảng bá. Sự việc khiến công chúng Trung Quốc và quốc tế không khỏi bất ngờ. Bị cấm sóng, nữ nghệ sĩ gần như không còn xuất hiện trong các hoạt động giải trí chính thống.

Sau những ồn ào Triệu Vy gần như rút lui khỏi showbiz

Sau sự việc, Triệu Vy rút lui khỏi showbiz. Những thông tin về cô chủ yếu xoay quanh các tranh chấp kinh doanh, đời tư và một số lần hiếm hoi cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Cuối năm 2024, cô công khai xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long sau nhiều năm chung sống. Cả hai có một con gái sinh năm 2010, hiện học tập tại nước ngoài.

Mới đây, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện tại Singapore vào tối 20/10/2026. Cô tham dự show diễn của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Kim Robinson, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi công khai lộ diện trước truyền thông kể từ biến cố năm 2021. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả chính là diện mạo khác biệt của Én Nhỏ ở tuổi 50.

Không còn hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy với lớp trang điểm cầu kỳ thường thấy trên thảm đỏ, Triệu Vy xuất hiện trong chiếc sơ mi kẻ caro dáng rộng, chân váy dài màu sáng, trang điểm nhẹ và mái tóc nâu ngang vai nhuộm highlight vàng. Gương mặt nữ diễn viên được nhận xét có phần đầy đặn, kém săn chắc hơn trước, vùng da quanh mắt lộ quầng thâm, bọng mắt, trong khi khóe miệng và rãnh cười cũng hiện rõ dấu hiệu lão hóa.

Nhan sắc khác lạ của Triệu Vy trong thời gian gần đây

Từ nàng Tiểu Yến Tử từng khuynh đảo màn ảnh châu Á, nữ nghệ sĩ sở hữu sự nghiệp trải dài qua diễn xuất, ca hát, đạo diễn và kinh doanh, Triệu Vy giờ đây đã bước sang một chương hoàn toàn khác của cuộc đời. Màn song ca Biệt Khúc Chờ Nhau với Đan Trường vẫn là ký ức đẹp của khán giả Việt về một thời hoàng kim, trong khi tương lai của Én Nhỏ tại showbiz Hoa ngữ vẫn là dấu hỏi chưa có lời giải.