Chuyên gia phong thủy: 5 loại cây chớ nên đặt trong phòng khách

Cây xanh không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn mang nhiều ý nghĩa trong phong thủy. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng được xem là phù hợp để đặt trong phòng khách.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), chuyên gia chiêm tinh và phong thủy Ngải Phi Nhĩ cho rằng một chậu cây phù hợp có thể mang đến cảm giác dễ chịu, đồng thời tượng trưng cho may mắn và năng lượng tích cực.

Ngược lại, việc lựa chọn cây không phù hợp hoặc bố trí sai vị trí được cho là có thể tạo ra những ảnh hưởng không tốt về mặt phong thủy. Chuyên gia chỉ ra 5 loại cây nên tránh đặt trong phòng khách.

5 loại cây tránh đặt trong phòng khách

1. Cây có màu sắc lạnh

Nên tránh đặt cây có màu sắc lạnh trong phòng khách (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia Ngải Phi Nhĩ, những loại cây có hoa hoặc màu sắc thuộc tông ấm như đỏ, vàng được ưu tiên trong phong thủy. Đây là những gam màu gắn với ánh sáng mặt trời, mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu và tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, được tin là giúp cải thiện vận may.

Ngược lại, cây có màu sắc lạnh như trắng, xanh lam được cho là dễ tạo ra nguồn năng lượng âm, không thuận lợi cho việc thu hút may mắn.

2. Cây có lá nhọn

Chuyên gia Ngải Phi Nhĩ cho rằng cây có lá tròn phù hợp với phòng khách hơn những loại cây có lá nhọn.

Theo quan niệm phong thủy, lá nhọn dễ tạo cảm giác áp lực, tượng trưng cho sát khí và những điều không thuận lợi. Trong khi đó, hình dáng tròn đầy của lá cây mang ý nghĩa hài hòa, viên mãn, tượng trưng cho sự khéo léo trong giao tiếp và những mối quan hệ tốt đẹp.

3. Cây giả, hoa giả

Nhiều gia đình lựa chọn cây giả, hoa giả vì đẹp mắt, không cần chăm sóc và có thể sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, theo chuyên gia Ngải Phi Nhĩ, cây cảnh trong phong thủy được coi trọng ở sức sống và khả năng sinh trưởng.

Cây giả dù đẹp mắt nhưng không có sự phát triển tự nhiên, vì vậy không được xem là biểu tượng của nguồn năng lượng sinh sôi, khó mang ý nghĩa thu hút tài lộc, quý nhân hoặc những mối quan hệ tốt đẹp.

4. Cây có gai

Cây xương rồng có gai (Ảnh minh họa)

Theo quan niệm phong thủy được chuyên gia chia sẻ, những loại cây có gai thường không thích hợp để bố trí trong nhà. Cây có gai đôi khi được đặt tại văn phòng với ý nghĩa ngăn chặn nguồn năng lượng xấu. Tuy nhiên, khi đặt trong không gian gia đình, chúng lại được cho là dễ thu hút những mối quan hệ bất lợi và ảnh hưởng đến vận khí.

5. Cây dây leo rậm rạp

Những loại cây dây leo có đặc điểm sinh trưởng quấn quanh, phát triển thành từng mảng dày. Theo chuyên gia Ngải Phi Nhĩ, trong phong thủy, cây dây leo quá rậm rạp được cho là dễ tích tụ âm khí và tạo ra nguồn năng lượng không tốt.

Đặc biệt, dây leo mọc phủ kín ngôi nhà còn bị xem là biểu tượng của sự suy tàn. Vì vậy, ông khuyến nghị không nên để loại cây này phát triển quá mức.

Những loại cây được cho là mang lại may mắn, tài lộc

Bên cạnh 5 loại cây kiêng kỵ, chuyên gia Ngải Phi Nhĩ cũng gợi ý một số loại cây mang ý nghĩa tốt đẹp, phù hợp để trang trí không gian sống.

Trúc phát tài: Tượng trưng cho phú quý, bình an và sự thăng tiến. Ngoài ra, cây kim tiền, cỏ đồng tiền cũng mang ý nghĩa thu hút tài lộc.

Hoa tulip: Được xem là biểu tượng của chiến thắng, hạnh phúc, sự giàu có và thanh lịch.

Cây quất: Gắn với ý nghĩa đại cát, đại lợi và thịnh vượng. Theo chuyên gia, nên chọn cây nhiều quả, màu sắc tươi tắn, lá xanh tốt.

Hoa đào: Tượng trưng cho mùa xuân và những mối nhân duyên tốt đẹp, được tin là giúp thu hút may mắn trong chuyện tình cảm.

Hoa lan: Mang ý nghĩa gắn kết các mối quan hệ, hỗ trợ sự hòa hợp trong giao tiếp.

Hoa cúc: Tượng trưng cho trường thọ, sự thanh cao và chính trực, được xem là có lợi cho việc duy trì nguồn năng lượng hài hòa trong gia đình.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)