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Mỹ Tâm có kế hoạch trước ngày trọng đại

| | Lifestyle

Sau 9 năm, khán giả Việt đang cực kỳ mong đợi điều này từ Mỹ Tâm.

Ngay trước thềm concert See The Light D-2 tại TP.HCM, Mỹ Tâm hé lộ một kế hoạch mới mang tên Hoa Nắng, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về những điều nữ ca sĩ đang chuẩn bị.

Ngày 8/11, Mỹ Tâm đăng tải hình ảnh nhá hàng cho dự án Hoa Nắng, đồng thời tiết lộ kế hoạch này sẽ sớm được ra mắt. Động thái của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi chỉ còn vài tuần nữa, concert See The Light D-2 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM.

Mỹ Tâm nhá hàng kế hoạch mới

Ngay sau khi thông tin được công bố, người hâm mộ bắt đầu đưa ra nhiều dự đoán về Hoa Nắng. Không ít ý kiến kỳ vọng đây sẽ là một ca khúc hoàn toàn mới, thậm chí có thể là bước mở đường cho album phòng thu vol.10 của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm và ekip đang tập trung cao độ chuẩn bị cho concert See The Light D-2 diễn ra tại TP.HCM ngày 21/11 tới đây

Kể từ Tâm 9 phát hành năm 2017, đã 9 năm trôi qua, khán giả vẫn chờ đợi một album dài hơi tiếp theo của nữ ca sĩ. Trong những năm gần đây, Mỹ Tâm chủ yếu tập trung vào việc tổ chức các liveshow, concert quy mô lớn. Dù vẫn đều đặn phát hành những ca khúc mới dành tặng người hâm mộ, một album hoàn chỉnh vẫn là điều được mong đợi nhất. Chính vì vậy, kế hoạch Hoa Nắng lần này càng khiến dân tình thi nhau manifest, hy vọng Mỹ Tâm sẽ sớm trở lại với một dự án âm nhạc dài hơi.

Hoa Nắng cũng có thể là một kế hoạch kinh doanh mới của Mỹ Tâm

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, không ít fan lại hài hước dự đoán Hoa Nắng có thể chỉ là... bộ sưu tập nước hoa mới của Mỹ Tâm. Hình ảnh nhá hàng với concept nhiều hoa khiến người hâm mộ liên tưởng đến những chiến dịch quảng bá nước hoa. Ngoài âm nhạc, Mỹ Tâm cũng dành sự quan tâm cho hoạt động kinh doanh riêng, thường xuyên ra mắt các vật phẩm dành cho người hâm mộ, trong đó nước hoa là dòng sản phẩm nổi bật.

Động thái của Mỹ Tâm gây tò mò

Hoa Nắng là một sản phẩm âm nhạc hay kế hoạch kinh doanh mới, động thái của Mỹ Tâm vẫn đang khiến người hâm mộ tò mò. Câu trả lời chính thức sẽ chỉ có khi nữ ca sĩ công bố dự án trong thời gian tới.

Theo Tuyết Anh

suckhoe24h

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