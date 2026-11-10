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Loạt hình ảnh thân thiết giữa Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang

| | Lifestyle

Loạt ảnh giữa Alice Huang và Jensen Huang gây xôn xao sau khi CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ và cáo buộc tình báo.

Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang thân thiết trong sự kiện năm 2025.

Loạt ảnh được cho là trích xuất từ tài khoản WeChat của Alice Huang, nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý sau khi CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình. Những hình ảnh này được cho là ghi lại nhiều lần hai người ăn uống, dự tiệc và xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Theo đài truyền hình Đài Loan TVBS, những bức ảnh cho thấy Alice và Jensen Huang cùng dùng bữa, ngồi cạnh nhau tại các buổi gặp gỡ và tham gia sự kiện với nhiều nhân vật trong giới kinh doanh. Một số hình ảnh được cho là chụp bên trong văn phòng Nvidia.

Trong một số bức ảnh, hai người ngồi khá gần nhau hoặc đứng tạo dáng bên cạnh. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý do Alice Huang đang là nhân vật trung tâm trong các cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc.

Một tài khoản trên mạng xã hội X có tên AB Kuai.Dong cho biết Alice thường xuyên đăng ảnh chụp cùng Jensen trong khoảng 6 tháng trước đó. Theo tài khoản này, một số người từng nhìn thấy các bức ảnh nhưng cho rằng chúng được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) vì nội dung có vẻ bất thường.

Sau khi Jensen thừa nhận ngoại tình, những hình ảnh cũ được chia sẻ trở lại, khiến nhiều người chú ý hơn đến mối quan hệ giữa hai người. Một số thông tin cho biết Alice sau đó đã hạn chế quyền truy cập vào mục WeChat Moments, tuy nhiên thời điểm và nguyên nhân thay đổi chưa được xác minh độc lập.

Tính xác thực cũng như bối cảnh đầy đủ của các hình ảnh chưa được xác minh độc lập. Alice Huang cũng chưa công khai lên tiếng về loạt ảnh mới cũng như các cáo buộc liên quan đến mình.

Theo Phương Anh

VTC News

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