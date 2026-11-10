Nam nghệ sĩ SN 1976 là cựu giám đốc nói thẳng: "Tôi được anh Hữu Lộc thương"

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với danh hài Thúy Nga, diễn viên Long Đẹp Trai đã ôn lại quá khứ của mình với các đồng nghiệp.

Long Đẹp Trai

Anh kể: "Hồi đó tôi may mắn được anh Hữu Lộc thương. Từ hồi trong trường tôi đã hợp gu, hợp cạ với anh. Thế rồi, tôi đi theo anh để bấm nhạc, chỉnh nhạc cho anh ấy cùng các nghệ sĩ. Tôi còn chở anh Hữu Lộc đi diễn rồi được anh tạo điều kiện cho lên diễn cùng.

Ngày đó ở Sài Gòn chúng tôi đi diễn show từ 7 giờ tối, tới 11 hoặc 12 giờ đêm mới về. Muộn như vậy cũng không biết về đâu ngủ vì ký túc xá đã đóng cửa nên anh Lộc bảo tôi cứ về nhà anh ấy ngủ. Thế là tôi ở luôn nhà anh.

Lúc đó ở nhà anh Hữu Lộc còn có cả Hữu Châu, rồi rủ luôn cả Thái Hòa về ngủ cùng. Thái Hòa nhà ở thành phố nhưng vẫn về nhà anh ngủ cùng chúng tôi.

Tôi với Thái Hòa học cùng lớp, chơi thân với nhau lắm. Mấy đứa tôi cứ ở nhà anh Lộc như thế tới khi tôi tốt nghiệp xong ra trường thì ra chỗ khác ở. Lý do vì lúc đó cũng lớn tuổi rồi mà cứ ở nhà người ta hoài thì cũng kỳ.

Tôi đi dạy cho một Cơ sở năng khiếu của quận Tân Bình. Tôi xin tiết lộ luôn, học trò của tôi bây giờ có nhiều người khá nổi tiếng là Tiến Luật, Thu Trang, Lê Nam, Tân Trề. Thời điểm đó, tôi cứ nghĩ sẽ bỏ nghề vì sáng đi làm công việc khác, tối đi dạy học diễn xuất.

Tôi cứ nghĩ mình không đi diễn được thì thôi đi dạy cho đỡ nhớ nghề vì lúc đó tôi xấu lắm. Tôi ghét mình xấu nên mới lấy nghệ danh là Long Đẹp Trai.

Dạy được hai năm thì nhóm hài của anh Hữu Lộc, Hữu Tâm tan rã, anh Hữu Lộc đi tìm người diễn cùng. Tôi nhớ, anh Trung Lùn còn gọi điện cho tôi thông báo để tôi tới gặp anh Hữu Lộc xin vai.

Tôi nghe vậy lập tức tới gặp anh để xin diễn cùng. Ai ngờ đâu anh Hữu Lộc đồng ý, thế là tôi quay lại với sân khấu".

Long Đẹp Trai (Vũ Văn Long, SN 1976) là nghệ sĩ hài nổi tiếng miền Nam. Anh từng giữ chức Giám đốc Sân khấu kịch Nụ Cười Mới – cái nôi nâng đỡ nhiều ngôi sao lớn. Sau khi sân khấu đóng cửa, anh chuyển sang đóng phim sitcom và sản xuất nội dung số.