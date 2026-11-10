Nữ nghệ sĩ U60 qua 3 lần đò nói chuyện phân chia tiền bạc khi ly hôn

Vừa qua, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hồ Lệ Thu trong vai trò cố vấn. Tại chương trình, một khán giả đã tâm sự về câu chuyện của mình. Cô là con gái út trong gia đình được cha mẹ yêu cầu chồng phải ở rể sau khi kết hôn. Những năm đầu, cuộc sống vợ chồng diễn ra hòa thuận.

Khi người chồng có ý định ra riêng, cha mẹ vợ khuyên hai người tiếp tục sinh sống trong căn nhà hiện tại vì sau này tài sản sẽ được để lại cho vợ chồng cô. Tin tưởng lời hứa này, người chồng đã sử dụng gần như toàn bộ số tiền tích góp trong nhiều năm để sửa sang căn nhà.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm ăn khó khăn, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gia tăng và cả hai đi đến quyết định ly hôn. Lúc này, người chồng đề nghị cha mẹ vợ hoàn trả số tiền đã bỏ ra sửa chữa nhà. Trái với mong đợi, cha mẹ vợ từ chối và cho rằng căn nhà không thuộc quyền sở hữu của con rể.

Do thỏa thuận cho nhà trước đây chỉ được trao đổi bằng lời nói, hai bên không có giấy tờ làm căn cứ. Trước nguy cơ tranh chấp phải giải quyết tại tòa án, nữ khán giả rơi vào tình thế khó xử khi một bên là cha mẹ ruột, bên còn lại là người từng chung sống với mình nhiều năm.

Hồ Lệ Thu nghe xong liền bày tỏ: "Tôi vô cùng tiếc nuối khi một cuộc hôn nhân kết thúc lại kéo theo những tranh chấp tiền bạc giữa hai gia đình.

Không còn tình cũng còn nghĩa, nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm. Trong hôn nhân, khi ly dị, chuyện phân chia tiền bạc vốn đã rất nặng nề nay còn liên quan đến khoản tiền sửa chữa nhà cho cha mẹ vợ sẽ càng khiến mâu thuẫn trở nên phức tạp hơn".

Nữ nghệ sĩ nhận định: "Việc hai người từng là vợ chồng có thể ngồi lại thương lượng sau ly hôn không phải điều dễ dàng, nhất là khi những mâu thuẫn đã kéo dài và ảnh hưởng đến cả hai bên gia đình.

Tôi biết rằng, vẫn có những cặp đôi lựa chọn cách chia tay văn minh, sẵn sàng ngồi lại để phân chia tài sản một cách công bằng. Nhưng tôi thừa nhận rằng không phải cuộc hôn nhân nào khi kết thúc cũng giữ được sự bình tĩnh và thiện chí từ cả hai phía.

Tôi cũng nghĩ tới khả năng gia đình nữ khán giả hiện không đủ điều kiện tài chính để hoàn trả số tiền mà người chồng yêu cầu, ngay cả khi hai bên thống nhất một mức phân chia phù hợp.

Tôi không đưa ra lời khuyên nào nhưng tôi muốn nhấn mạnh giá trị của niềm tin trong các mối quan hệ gia đình. Tiền bạc có thể tìm lại được trong cuộc sống nhưng niềm tin một khi đã mất đi sẽ không bao giờ có lại được.

Những bất đồng liên quan đến tài chính cần được giải quyết khéo léo để tránh đánh đổi tình cảm giữa những người thân".