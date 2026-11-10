Vì sao Nvidia là "bạch nguyệt quang" với ngành công nghệ Trung Quốc?

Giữa lúc tâm bão đời tư và nghi vấn an ninh quốc gia đang bao vây CEO Nvidia Jensen Huang liên quan đến nhân vật bí ẩn Alice Huang cùng mạng lưới trung gian Megaspeed, một thực tế trần trụi đang phơi bày trên bàn cờ địa chính trị. Bất chấp những nỗ lực nội địa hóa công nghệ tột bậc, các hệ thống trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Trung Quốc vẫn đang "khát" chip Nvidia hơn bao giờ hết.

Chính sự phụ thuộc tuyệt đối này đã biến những con chip của Jensen Huang trở thành tâm điểm của một cuộc chiến ngầm, nơi ranh giới giữa kinh doanh, ngoại giao và nghi vấn tình báo bị xóa nhòa.

"Cơn nghiện" mang tên Nvidia: Khi các siêu AI Trung Quốc chưa thể thoát khỏi gông cùm CUDA

Nhiều năm qua, Bắc Kinh đã rót hàng tỷ USD để thúc đẩy tự chủ công nghệ bán dẫn với sự vươn lên mạnh mẽ của các dòng chip nội địa. Tuy nhiên, khi nhìn vào các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu như LongCat-2.0 của Meituan hay các hệ thống xử lý khổng lồ tại Alibaba và ByteDance, sự thật là chúng vẫn phải dựa vào phần cứng và hệ sinh thái của Nvidia.

Nguyên nhân cốt lõi không chỉ nằm ở sức mạnh thô của phần cứng, mà là hệ sinh thái phần mềm CUDA của Nvidia. Suốt nhiều năm qua, toàn bộ cấu trúc phát triển AI toàn cầu đã cắm rễ sâu vào CUDA. Khi một tập đoàn công nghệ muốn chuyển đổi sang nền tảng khác, họ phải đối mặt với một gánh nặng kỹ thuật khổng lồ về độ tương thích, chi phí chuyển đổi, nhân lực và hiệu suất.

Chính vì vậy, dù vấp phải các lệnh kiểm soát xuất khẩu ngặt nghèo từ Washington, các ông lớn công nghệ Trung Quốc vẫn tìm mọi cách lách qua các khe cửa hẹp. Các hãng như ByteDance, Alibaba hay Tencent từng xếp hàng đặt những đơn hàng khổng lồ, thậm chí nhắm tới hàng triệu chip xử lý – kể cả những dòng chip trạm hoặc phiên bản bị cắt giảm tính năng như RTX Pro hay H200. Sức ép quá lớn từ nhu cầu thực buộc thị trường Trung Quốc nhiều thời điểm phải cân nhắc "bật đèn xanh" cho các đợt nhập khẩu quy mô lớn, bởi không có chip Nvidia, tốc độ huấn luyện siêu mô hình AI sẽ chậm lại đáng kể.

Khi thương vụ chip tỷ đô đụng tường rào an ninh quốc gia

Chính bối cảnh "khát chip đến nghẹt thở" này là chìa khóa để hiểu rõ vì sao vụ bê bối của CEO Jensen Huang và nhân vật Alice Huang lại làm rung chuyển giới lập pháp Mỹ đến vậy.

Theo các cuộc điều tra từ truyền thông và giới chức tình báo phương Tây, Alice Huang có liên hệ với mạng lưới kinh doanh thiết bị AI tại Đông Nam Á thông qua công ty trung gian Megaspeed International. Trong bối cảnh các lệnh trừng phong tỏa ngặt nghèo từ Washington bủa vây, những thị trường trung gian hoặc các "đường vòng" qua biên giới thứ ba trở thành chiếc phao cứu sinh để dòng chip AI cao cấp tìm đường lọt vào các trung tâm dữ liệu tại đại lục.

Khi các nghị sĩ Mỹ và Ủy ban độc lập của Nvidia bắt đầu vào cuộc để điều tra các giao dịch này, vụ việc đã vượt xa ranh giới của một câu chuyện tình ái cá nhân. Nó chạm trực diện vào tử huyệt an ninh quốc gia. Liệu sức ảnh hưởng và các mối quan hệ của Nvidia tại thị trường tỷ dân có bị lợi dụng để tuồn công nghệ lõi hay lách luật kiểm soát xuất khẩu hay không?

Việc Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ các cáo buộc gián điệp, gọi đây là "lời vu khống không có căn cứ", đồng thời cảnh báo phương Tây không dùng câu chuyện này để bóp nghẹt quan hệ thương mại càng cho thấy sự nhạy cảm tột độ của chuỗi cung ứng chip. Cả hai siêu cường đều hiểu rằng, ai nắm giữ công nghệ AI và hệ thống xử lý của Nvidia, kẻ đó nắm giữ chiếc chìa khóa định hình tương lai kinh tế toàn cầu.

Khi công nghệ trở thành con tin địa chính trị

Vụ lùm xùm quanh Jensen Huang và cơn khát chip không lối thoát của các hệ thống AI Trung Quốc là bức tranh thu nhỏ của kỷ nguyên công nghệ phân cực.

Khi ranh giới giữa một nhà sáng lập tỷ phú, các mối quan hệ cá nhân và dòng chảy hàng triệu con chip bán dẫn bị kéo vào cùng một vòng xoáy, bất kỳ một sơ hở nào cũng có thể trở thành cái cớ để Washington siết chặt gọng kìm hoặc để Bắc Kinh phản phúng. Dù ban quản trị Nvidia nỗ lực xoa dịu dư luận bằng các cuộc thanh tra độc lập, áp lực đè nặng lên vai Jensen Huang phản ánh một thực tế khắc nghiệt. Đứng trên đỉnh cao của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đồng nghĩa với việc bạn phải đứng giữa tâm điểm của những cuộc đối đầu địa chính trị tàn nhẫn nhất thế kỷ.