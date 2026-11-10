Grab giảm phí, bồi hoàn tài xế

Giảm áp lực chi phí cho tài xế

Từ những phản ánh của đối tác tài xế về giá cước, phí sử dụng ứng dụng và các khoản khấu trừ, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (UBCTQG) đã tiến hành rà soát chính sách giá, phí của Công ty TNHH Grab. Quá trình làm việc với doanh nghiệp đã đưa ra 6 nhóm giải pháp điều chỉnh, dự kiến triển khai từ ngày 10/11/2026. Những điều chỉnh này góp phần tháo gỡ phần nào những bất đồng giữa nền tảng và đối tác tài xế.

Một trong những nội dung được giới tài xế quan tâm nhất là tỷ lệ doanh thu thực nhận sau khi trừ phí, thuế và các khoản khấu trừ. Trước khi có đợt rà soát, một số tài xế phản ánh giá cước có xu hướng giảm, trong khi chi phí xăng dầu, bảo dưỡng phương tiện và các khoản phí nền tảng vẫn tạo áp lực lớn lên thu nhập.

Theo phương án điều chỉnh của Grab, phí sử dụng ứng dụng thu từ đối tác tài xế giảm từ mức 0-28,76% xuống còn 0-25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán. Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và các khoản thu hộ, được kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với trước đó, khi biên độ phần Grab thu về trên mỗi chuyến xe có thể lên tới 40,60% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar. Sau điều chỉnh, mức này nằm trong khoảng 7-32%.

Với cách tính mới, sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận được từ 60,59-85,59% tổng số tiền khách thanh toán; tài xế GrabCar nhận từ 59,68-84,31%. Trong khi đó, trước điều chỉnh, tỷ lệ thực nhận thấp nhất của tài xế là 52%.

Như vậy, tỷ lệ thực nhận tối thiểu của tài xế GrabBike tăng 8,59 điểm phần trăm, GrabCar tăng 7,68 điểm phần trăm. Nếu tính trên mỗi 100.000 đồng khách thanh toán, tài xế GrabBike được nhận tối thiểu 60.590 đồng, còn tài xế GrabCar nhận tối thiểu 59.680 đồng, chưa tính các khoản thưởng và hỗ trợ.

Bên cạnh giảm phí, Grab dự kiến dành 860 tỷ đồng trong quý IV/2026 cho các chương trình thưởng doanh thu vào giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục và tài xế có hoàn cảnh đặc biệt. Thêm 52 tỷ đồng được bố trí để hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện.

Đáng chú ý, việc rà soát còn dẫn đến cam kết bồi hoàn đối với những chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%. Theo kết quả rà soát của Grab, khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt ngưỡng này. Tổng số tiền dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng.

Hành khách được hưởng lợi

Không chỉ tài xế, người sử dụng dịch vụ cũng nhận được thay đổi. Cụ thể, đối với GrabBike, phí nền tảng của chuyến đi từ 0 - 2km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng; chuyến trên 2 - 6km giảm từ 3.000 đồng xuống 2.000 đồng. Với GrabCar, phí nền tảng chuyến từ 0 - 3km giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng; chuyến trên 3 - 4km giảm từ 5.000 đồng xuống 4.000 đồng.

Việc giảm phí nền tảng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí trong cấu thành giá dịch vụ. Bên cạnh đó, Grab dành khoảng 1.808 tỷ đồng triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý IV/2026.

Đối với những chuyến đi dài từ 10 km trở lên, Grab còn cam kết giảm 10% tổng giá cước, áp dụng từ ngày 26/2/2027 đến hết ngày 31/12/2027. Đây là chính sách có thể giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi thường xuyên sử dụng dịch vụ vận tải công nghệ trên những hành trình dài.

Tuy nhiên, giảm phí nền tảng không đồng nghĩa giá của mọi chuyến xe đều giảm tương ứng. Giá cước thực tế còn phụ thuộc vào quãng đường, thời điểm đặt xe, nhu cầu đi lại và các yếu tố cung - cầu. Vì vậy, lợi ích đối với hành khách cần được nhìn nhận trên cả phương diện giá cước, khuyến mại và tính minh bạch của giao dịch.

Theo UBCTQG, tổng giá trị gói giải pháp Grab cam kết khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí, các khoản bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại cho hành khách. Trong đó, tài xế được hưởng trực tiếp khoảng 915,9 tỷ đồng thông qua thưởng, hỗ trợ và bồi hoàn; hành khách được hưởng khoảng 1.808 tỷ đồng khuyến mại. Khoản giảm phí mang lại lợi ích cho cả hai nhóm.

Cơ quan này cũng yêu cầu Grab bảo đảm sự thống nhất giữa thông tin đã công bố, chính sách áp dụng trên thực tế và nội dung hiển thị trên ứng dụng, website; duy trì cơ chế tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời yêu cầu tra soát.