FPT đề xuất năm trụ cột đồng kiến tạo AI và lượng tử trong hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Chung tầm nhìn, kiến tạo giá trị mới cùng AI

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, sáng 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai."

Diễn đàn do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức, với sự đồng tổ chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Bộ Tài chính Nhật Bản (MOF), Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).

Về phía Nhật Bản có ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình nhận định AI đang thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển với tốc độ chưa từng có và đây là cơ hội để Nhật Bản và Việt Nam bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng tạo ra những giá trị vượt xa năng lực của mỗi bên. Từ đó, FPT đề xuất năm trụ cột hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Thứ nhất là xây dựng hạ tầng AI chủ quyền, tin cậy, kết nối AI Factory, dữ liệu và năng lực ứng dụng của hai nước trên nguyên tắc mỗi bên làm chủ hạ tầng và dữ liệu của mình. Thứ hai là chuyển đổi AI cho doanh nghiệp và chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực ô tô, điện tử, logistics và năng lượng. Thứ ba là đào tạo quy mô lớn hàng chục nghìn kỹ sư AI và lượng tử, thành thạo tiếng Nhật. Thứ tư là thành lập Quỹ đồng sáng tạo Việt Nam – Nhật Bản. Thứ năm là thúc đẩy hợp tác trong kỷ nguyên lượng tử.

Theo ông Trương Gia Bình, năm đề xuất này cần được triển khai trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước cùng các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản. "Chúng ta không chỉ hợp tác để cùng phát triển, mà còn cùng kiến tạo một tương lai mới cho cả hai dân tộc", ông nói.

Từ đề xuất chiến lược đến các thỏa thuận hợp tác

Tại sự kiện, FPT cùng các đối tác Nhật Bản trao các biên bản ghi nhớ (MoU) trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo phía Nhật Bản. Ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) do FPT dẫn dắt đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Xúc tiến Đặc khu Chiến lược Quốc gia Kaga. Hai bên hướng tới thúc đẩy kinh tế tầm thấp tại Việt Nam và Nhật Bản, nghiên cứu hình thành các cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan tại thành phố Kaga, cùng khai thác dữ liệu và AI để phát triển mô hình kinh doanh mới. FPT đóng góp năng lực AI, phân tích dữ liệu, phần mềm và kinh nghiệm triển khai giải pháp cho ngành ô tô.

MoU giữa FPT và NTT e-Drone Technology – Doanh nghiệp UAV có vị thế lớn tại Nhật Bản, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa UAV tại Việt Nam và Nhật Bản. Hai bên dự kiến phối hợp phát triển bộ điều khiển từ xa cho drone, khảo sát thị trường UAV tại Việt Nam, triển khai các dự án thử nghiệm (PoC) và mở rộng kênh phân phối.

Giới thiệu chip bán dẫn và UAV tại triển lãm công nghệ

Bên cạnh đó, tại sự kiện, FPT cũng giới thiệu một số sản phẩm giải pháp công nghệ chiến lược trong lĩnh vực chip bán dẫn và UAV. Ở lĩnh vực bán dẫn, FPT trưng bày các bo mạch sử dụng chip nguồn do FPT làm chủ toàn bộ quy trình thiết kế. Các sản phẩm thuộc ba nhóm ứng dụng gồm nhà thông minh, thẻ nhớ SSD và ô tô. Chip nguồn của FPT đã được xuất khẩu thương mại sang Nhật Bản. Với UAV, FPT giới thiệu mô hình UAV cánh bằng tích hợp phần mềm điều khiển và AI, phục vụ giám sát, thu thập và phân tích dữ liệu trên diện rộng. Cùng tham gia gian trưng bày, Gremsy (đối tác của FPT trong nghiên cứu, phát triển công nghệ Thiết bị bay không người lái và Kinh tế Tầm thấp) giới thiệu hai thiết bị payload VIO và LYNX.

FPT có mặt tại Nhật Bản từ năm 2005, là doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tiên của Việt Nam có pháp nhân tại đây. Hiện FPT có 18 văn phòng và trung tâm phát triển cùng hơn 5.500 nhân sự tại Nhật Bản và hơn 15.000 kỹ sư, chuyên gia công nghệ trên toàn cầu phục vụ khách hàng Nhật Bản.

FPT là đối tác lâu năm của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản như SCSK, Honda, Subaru, Konica Minolta; có liên doanh với SCSK, Konica Minolta và CAC Holdings, liên minh vốn và kinh doanh với OKI. Trong công nghệ chiến lược, FPT hợp tác với NVIDIA xây dựng FPT AI Factory tại Nhật Bản. Cuối năm 2025, FPT xuất lô chip nguồn thương mại đầu tiên sang Nhật Bản thông qua Restar. Về UAV, FPT hợp tác chiến lược với Gremsy để thúc đẩy ứng dụng UAV và robot công nghiệp tại Nhật Bản; tại Japan Drone Show 2026, gian Việt Nam, trong đó có FPT UAV, đoạt giải Special Jury Prize của ban tổ chức. FPT đặt mục tiêu nằm trong nhóm 13 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Nhật Bản vào năm 2033.