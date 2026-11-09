FPT Telecom sắp phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom, MCK: FOX, sàn UPCoM) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, FPT Telecom dự kiến phát hành hơn 110,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ảnh minh họa: FOX

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.108 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) năm 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 10/12/2026. Nếu thành công, vốn điều lệ của FPT Telecom sẽ tăng từ gần 7.388 tỷ đồng lên mức gần 8.496 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 10/12/2026, FPT Telecom sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom sẽ phải chi khoảng hơn 1.477,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 29/12/2026.

Tính đến ngày 30/9/2026, Bộ Công an đang nắm giữ gần 370,7 triệu cổ phần tại FPT Telecom (tỷ lệ sở hữu 50,17%), dự kiến sẽ thu về hơn 741,3 tỷ đồng cổ tức.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần FPT (MCK: FPT, sàn HoSE) sở hữu gần 337,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 45,66%), cũng sẽ thu về khoảng gần 674,6 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 5.916,5 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.022,5 tỷ đồng, tăng 13%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FPT Telecom mang về doanh thu thuần gần 16.690,6 tỷ đồng, tăng 16,8% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.934 tỷ đồng, tăng 13,7%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FPT Telecom tăng 22,2% so với đầu năm, lên mức hơn 31.903 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và dưới 12 tháng ghi nhận hơn 15.154,7 tỷ đồng, chiếm 47,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 17.818,5 tỷ đồng, tăng 19,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 10.187 tỷ đồng, chiếm 57,2% tổng nợ.