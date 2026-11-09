Vừa lên UPCoM, HAGL Invest chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Invest, MCK: HGI, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 cho cổ đông.

Cụ thể, HAGL Invest sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11/2026.

Với 187,3 triệu cổ phiếu đã phát hành, HAGL Invest sẽ phải chi khoảng hơn 131,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Thời gian thực hiện thanh toán vào 4/12/2026.

Nguồn tiền tạm ứng cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Tính đến ngày 2/10/2026, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) đang sở hữu gần 141,4 triệu cổ phiếu HGI (tỷ lệ sở hữu 75,48%), dự kiến sẽ nhận về gần 99 tỷ đồng cổ tức từ HAGL Invest.

Lễ Khai trương giao dịch cổ phiếu HGI (Ảnh: HGI).

Đáng chú ý, hôm nay (ngày 9/11/2026), 187,3 triệu cổ phiếu HGI chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu. Ghi nhận tại thời điểm trưa cùng ngày, cổ phiếu HGI đang giao dịch ở mức 60.700 đồng/cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, mới đây HAGL Invest đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 1073/QĐ-XPHC ngày 3/11/2026 của Thuế tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định này, HAGL Invest đã thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Với vi phạm nêu trên, HAGL Invest bị xử phạt hành chính gần 64 triệu đồng. Đồng thời phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế truy thu gần 320 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 52 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến ngày lập biên bản, tiền chậm nộp từ sau ngày ký biên bản đến ngày nộp tiền vào ngân sách do HAGL Invest tự xác định và nộp tiền. Hạn nộp tiền thuế truy thu hạch toán trên hệ thống ngành thuế là ngày ký biên bản.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế mà HAGL Invest phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 436 triệu đồng.