Chứng khoán phát tín hiệu mới, chuyên gia tiết lộ thời điểm nên mạnh tay xuống tiền

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường chứng khoán Việt Nam đang xuất hiện những tín hiệu tích cực từ xu hướng hạ nhiệt của lãi suất, áp lực lạm phát và tỷ giá, cùng sự trở lại của dòng tiền tại một số nhóm cổ phiếu lớn, làm dấy lên kỳ vọng VN-Index sớm hình thành vùng đáy.

Dù vậy, những nhịp tăng giảm đan xen gần đây cho thấy xu hướng phục hồi vẫn chưa thực sự rõ ràng, khiến không ít nhà đầu tư đứng trước lựa chọn: tranh thủ giải ngân khi giá cổ phiếu đã giảm sâu hay tiếp tục nắm giữ tiền mặt để chờ đợi cơ hội chắc chắn hơn?

Thị trường có dấu hiệu tạo đáy, nhà đầu tư nên giải ngân bao nhiêu?

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Agriseco, thị trường hiện vẫn đang ở giai đoạn nhạy cảm, cần thêm thời gian để xác định xu hướng chính. Vì vậy, chiến lược phù hợp lúc này không phải đứng ngoài hoàn toàn, nhưng cũng không nên vội vàng mua đuổi trong những nhịp hồi phục ngắn hạn.

Theo ông Khoa, trong bối cảnh xu hướng thị trường chưa rõ ràng, nhà đầu tư cá nhân nên kết hợp linh hoạt giữa quản trị rủi ro và giải ngân thăm dò. Tỷ trọng cổ phiếu hợp lý có thể duy trì quanh mức 50% danh mục, đồng thời giữ một phần tiền mặt để tận dụng cơ hội khi thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh.



Đối với hoạt động mua mới, chuyên gia Agriseco khuyến nghị tập trung vào những cổ phiếu đã hình thành nền giá, có diễn biến bám sát đường trung bình động 20 phiên (MA20) đang hướng lên và triển vọng duy trì tăng trưởng kết quả kinh doanh.

Đặc biệt, nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp vẫn giữ được những động lực tăng trưởng đã hình thành từ đầu năm, chưa xuất hiện thay đổi bất lợi trong hoạt động kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng giúp đánh giá khả năng duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu khi thị trường bước vào giai đoạn phục hồi.

Bên cạnh nền tảng cơ bản, diễn biến giá cũng là tiêu chí cần được chú ý. Theo ông Khoa, những cổ phiếu có sức mạnh tương đối tốt, ít chịu ảnh hưởng trong các nhịp giảm của thị trường chung có thể mang lại cơ hội giải ngân sớm.

Ngược lại, nhà đầu tư cần hạn chế bắt đáy những cổ phiếu đã đánh mất nền giá hoặc có diễn biến suy yếu hơn thị trường, bởi rủi ro vẫn hiện hữu khi xu hướng hồi phục chưa được xác nhận.

Về thời điểm gia tăng tỷ trọng, ông Khoa cho rằng nhà đầu tư chỉ nên mạnh dạn hơn khi thị trường xuất hiện những tín hiệu xác nhận rõ ràng. Cụ thể, nếu VN-Index vượt qua vùng kháng cự, đồng thời thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường mở rộng, nhà đầu tư có thể từng bước nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức 70–80% danh mục.

Như vậy, thay vì cố gắng xác định chính xác điểm đáy của VN-Index, chiến lược được chuyên gia Agriseco ưu tiên là giải ngân có chọn lọc, duy trì dư địa tiền mặt và tăng mức độ tham gia khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn.

Bốn nhóm cổ phiếu có thể dẫn dắt thị trường khi VN-Index hồi phục

Bên cạnh chiến lược phân bổ vốn, việc lựa chọn nhóm ngành cũng đóng vai trò quan trọng khi thị trường bước vào giai đoạn hình thành vùng đáy. Theo ông Nguyễn Anh Khoa, trong kịch bản tích cực khi VN-Index tạo đáy và thoát khỏi xu hướng giảm trung hạn, dòng tiền có thể tập trung vào bốn nhóm ngành chính gồm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và vật liệu xây dựng.

Đây đều là những nhóm cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn, đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến của chỉ số và có khả năng dẫn dắt khi thị trường xác lập xu hướng hồi phục.

Trong đó, ngân hàng được kỳ vọng hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ thanh khoản, xu hướng giảm lãi suất được duy trì và nhu cầu tín dụng phục hồi. Những yếu tố này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu ngân hàng đối với dòng tiền.

Đối với nhóm chứng khoán, động lực chính đến từ triển vọng thanh khoản thị trường cải thiện và hoạt động giao dịch sôi động trở lại. Khi dòng tiền tham gia thị trường gia tăng, các doanh nghiệp chứng khoán được kỳ vọng hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động giao dịch.

Trong khi đó, bất động sản có thể đón nhận những chuyển biến tích cực nhờ mặt bằng lãi suất thuận lợi hơn, kết hợp với kỳ vọng tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tại dự án. Đây là những yếu tố có thể hỗ trợ quá trình phục hồi của các doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh ba nhóm trên, vật liệu xây dựng cũng nằm trong danh sách được chuyên gia Agriseco đánh giá có triển vọng thu hút dòng tiền. Đặc biệt, nhóm thép đáng chú ý nhờ kỳ vọng hoạt động sản xuất, tiêu dùng và đơn hàng cải thiện trong giai đoạn cuối năm.

Tuy nhiên, ông Khoa lưu ý việc một nhóm ngành có triển vọng tích cực không đồng nghĩa tất cả cổ phiếu trong ngành đều có cơ hội tăng giá tương đương.

Thay vì lựa chọn dựa trên kỳ vọng chung của ngành, chuyên gia ưu tiên những cổ phiếu đã hình thành nền giá, có kết quả kinh doanh hỗ trợ và thu hút dòng tiền thực chất. Đây cũng là những tiêu chí cần được đặt lên hàng đầu khi nhà đầu tư bắt đầu xây dựng danh mục cho giai đoạn hồi phục tiếp theo.