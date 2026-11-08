Xử phạt 2 doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

Công ty Phúc Khang

Ngày 4/11/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đầu tư Phúc Khang (Công ty Phúc Khang, trụ sở chính: 51 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Theo đó, Công ty Phúc Khang bị phạt tiền 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin (CBTT) đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu:

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu: bán niên 2022; năm 2022, năm 2023; bán niên 2024; bán niên 2025

Báo cáo tài chính (BCTC): bán niên 2022; năm 2022; bán niên 2023; năm 2023; bán niên 2024; bán niên 2025

Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu: bán niên 2022; năm 2022; bán niên 2023; năm 2023; bán niên 2024; bán niên 2025

Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu: năm 2022; bán niên 2023; năm 2023; bán niên 2024; bán niên 2025

Ngoài ra, công ty thực hiện CBTT đến HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; BCTC bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021).

Đầu tư Gia sản IWEALTH

Công ty TNHH Đầu tư Gia sản IWEALTH (tên cũ: Công ty TNHH Mua bán nợ Hòa Bình; trụ sở chính: Số 15 Phố Đào Duy Từ, Phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 677/QĐ-XPHC của UBCKNN.

Cụ thể, doanh nghiệp này bị phạt tiền 85 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên 2023.