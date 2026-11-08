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Giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ

| | Thị trường chứng khoán

Sáng nay (8/11), giá vàng miếng SJC ở mốc 141 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng nhưng người mua vàng vẫn lỗ, vì chênh lệch giá mua vào - bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng ở mốc 141 triệu đồng/lượng.

So với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu người dân bán ra hôm nay vẫn lỗ từ 1-2 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau giữa các đơn vị kinh doanh vàng.

Giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn cũng không thay đổi so với sáng qua nhưng tăng 2 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 136,9 - 140,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng 139,5 - 141 triệu đồng/lượng… Theo đó, người mua vàng nhẫn cũng lỗ khoảng 1-2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.065 USD/ounce, tương đương khoảng 126,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng 156 USD trong vòng 1 tuần qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD, giảm 16 đồng từ đầu tuần đến nay. Với biên độ tăng, giảm 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá 24.334 - 26.896 đồng/ USD.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.430 - 25.810 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD ngân hàng giảm 200 đồng/USD trong vòng 1 tuần qua.

Theo Ngọc Mai

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