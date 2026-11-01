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Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính

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Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính

Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/11.

Vinpearl (mã VPL) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Duy giữ chức Giám đốc Tài chính (CFO) thay cho bà Vũ Thị Kim Hường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/11.

Ông Trần Quang Duy (SN 1991) tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và từng tích lũy kinh nghiệm quản lý tài chính tại Vincom Retail trước khi chuyển sang Vinpearl. Ông được giao giữ chức vụ Quyền Giám đốc Khối Tài chính - Kế toán và Đầu tư Vinpearl trước khi chính thức tiếp quản vị trí CFO.

Vinpearl là doanh nghiệp phụ trách mảng dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí thuộc Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Doanh nghiệp sở hữu chuỗi thương hiệu khách sạn, resort, spa cùng trung tâm hội nghị, ẩm thực và sân golf đẳng cấp 5 sao và các khu vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế tọa lạc tại những danh thắng du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VPL đang dừng ở mức 92.900 đồng/cp, tăng 22% kể từ giữa tháng 10. Vốn hóa thị trường của Vinpearl tương ứng đạt 167.000 tỷ đồng (~6,4 tỷ USD).

Doanh nghiệp 167.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng thay Giám đốc Tài chính - Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.686 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 26%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.829 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Tính riêng Quý 3/2026, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vinpearl đạt 3.892 tỷ đồng và 649 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 283% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong ba quý đầu năm, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của thị trường trong mùa cao điểm du lịch nội địa, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và vị thế của Vinpearl trong ngành du lịch - nghỉ dưỡng Việt Nam.

Tại ngày 30/09/2026, Vinpearl ghi nhận tổng tài sản đạt 129.009 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 46.010 tỷ đồng, tăng lần lượt 49% và 26% so với cuối năm 2025.

Hà Linh

Việt Nam hàng ngày

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