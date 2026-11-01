Một "tín hiệu lạ" bất ngờ xuất hiện trên TTCK sau 3 năm

Trong báo cáo chiến lược tháng 11/2026, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục quá trình tìm kiếm điểm cân bằng trong ngắn hạn, trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Theo đó, VN-Index được dự báo dao động trong vùng 1.660–1.775 điểm trong tháng 11. Đáng chú ý, BSC xác định khu vực 1.790–1.800 điểm, tương ứng đường trung bình động 200 phiên (SMA200), là ngưỡng quan trọng đối với triển vọng hồi phục của thị trường. Nếu vượt thành công vùng này, chỉ số có thể tiếp tục tiến lên khu vực 1.840–1.860 điểm.

Ở góc nhìn rộng hơn cho cả năm 2026, BSC đưa ra ba kịch bản đối với VN-Index. Trong đó, kịch bản cơ sở là 1.780 điểm, kịch bản tích cực trên 1.900 điểm và kịch bản tiêu cực dưới 1.600 điểm.

Bên cạnh các ngưỡng kỹ thuật, triển vọng trung và dài hạn của thị trường còn được hỗ trợ bởi khả năng thu hút dòng vốn nước ngoài. Theo BSC, có hai yếu tố đáng chú ý có thể củng cố sức hấp dẫn của chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ nhất là mặt bằng định giá đã giảm xuống vùng hấp dẫn so với lịch sử và các thị trường trong khu vực. Thứ hai là làn sóng IPO, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước được đẩy mạnh, qua đó bổ sung nguồn cung cổ phiếu và mở rộng cơ hội lựa chọn cho nhà đầu tư.

Đây được xem là những yếu tố có thể hỗ trợ khả năng thu hút dòng vốn ngoại trong trung và dài hạn, dù thời điểm dòng tiền quay trở lại vẫn phụ thuộc vào nhiều biến số của thị trường quốc tế.

Định giá chứng khoán Việt Nam về gần đáy năm 2023 trong khi tăng trưởng lợi nhuận tích cực

Đáng chú ý, một trong những tín hiệu nổi bật nhất được BSC đề cập là mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm mạnh sau nhịp điều chỉnh.

Theo dữ liệu BSC tổng hợp, kết thúc phiên 30/10/2026, hệ số P/E của VN-Index đạt 11,05 lần, giảm hơn 10,2% so với tháng trước và thấp hơn 16,8% so với mức trung bình 5 năm. Mức định giá này tương ứng khu vực thấp hơn một độ lệch chuẩn so với trung bình lịch sử. Đến ngày 3/11, hệ số P/E tiếp tục giảm xuống 10,70 lần, trong khi P/B lùi về 1,82 lần.

Đặc biệt, khi loại trừ bốn cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, hệ số P/E của VN-Index theo tính toán của BSC chỉ còn 9,58 lần. Con số này đã tiệm cận mức đáy 9,53 lần từng ghi nhận trong chu kỳ suy giảm của thị trường năm 2023.

Điều này cho thấy nếu loại bỏ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup, phần còn lại của thị trường đang giao dịch với mức định giá thấp hơn đáng kể so với P/E chung của VN-Index.

Bức tranh định giá càng đáng chú ý khi đặt cạnh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Thống kê của BSC cho thấy lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của nhiều nhóm ngành tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận ngành dầu khí tăng 331,7%, bất động sản tăng 250,7%, tài nguyên cơ bản tăng 183,9%, điện, nước và xăng dầu khí đốt tăng 55,1%, trong khi ngành ngân hàng duy trì mức tăng trưởng 21,2%.

Dù mức tăng trưởng giữa các nhóm ngành còn phân hóa, những số liệu này cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp vẫn có những điểm sáng trong bối cảnh thị giá nhiều cổ phiếu điều chỉnh.

Như vậy, thị trường chứng khoán đang xuất hiện sự tương phản giữa mặt bằng định giá đã giảm sâu và triển vọng lợi nhuận của một số nhóm ngành. Tuy nhiên, định giá thấp chưa đủ để bảo đảm một nhịp tăng mới, đặc biệt khi khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào dòng tiền và diễn biến tâm lý nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, vùng 1.790–1.800 điểm được BSC xác định là ngưỡng cần vượt qua để củng cố triển vọng hồi phục của VN-Index. Nếu chinh phục thành công khu vực này, thị trường có thể mở rộng đà tăng lên vùng 1.840–1.860 điểm, trong khi các yếu tố định giá và nguồn cung cổ phiếu mới tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ triển vọng trung và dài hạn.