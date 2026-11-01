TCBS rót 1.100 tỷ, thêm công ty sắp đủ điều kiện làm sàn tài sản mã hóa tại Việt Nam

Ngày 6/11, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (HOSE: TCX) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 5/11 về việc phê duyệt thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Theo nghị quyết, TCEX dự kiến triển khai đợt chào bán cổ phần nhằm nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. TCBS, với tư cách cổ đông hiện hữu, đã được Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt phát hành này. Cụ thể, TCBS sẽ thực hiện quyền mua 1.617.327 cổ phần phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị hơn 16,17 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4//2026.

Cũng theo nghị quyết, trong trường hợp đợt chào bán không phân phối hết cổ phần và Hội đồng quản trị TCEX tiếp tục chào bán số cổ phần còn lại cho cổ đông hiện hữu, TCBS có thể đăng ký mua bổ sung.

Hội đồng quản trị TCBS đã giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng đăng ký mua thêm, với hạn mức tối đa 108.352.973 cổ phần, tương đương khoảng 1.083,5 tỷ đồng theo mức giá 10.000 đồng/cổ phần.

Nếu thực hiện toàn bộ phương án mua bổ sung, tổng số cổ phần TCBS sở hữu tại TCEX sẽ đạt 11% vốn điều lệ sau khi tăng lên 10.000 tỷ đồng, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng. Tổng số tiền TCBS có thể chi để mua cổ phần mới trong đợt phát hành này lên tới gần 1.100 tỷ đồng.

Cùng với phương án góp vốn, Hội đồng quản trị TCBS cũng thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại TCEX.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền chấm dứt vai trò đại diện theo ủy quyền, trong khi ông Nguyễn Xuân Minh được cử thay thế. Ông Minh hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị TCBS, sẽ đại diện quản lý toàn bộ cổ phần mà công ty sở hữu tại TCEX, bao gồm cả số cổ phần phát sinh từ đợt tăng vốn lần này.

TCEX là doanh nghiệp được thành lập ngày 5/5/2025, với sự tham gia sáng lập và góp vốn của TCBS. Doanh nghiệp định hướng phát triển nền tảng giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường này đang được triển khai thí điểm theo khuôn khổ pháp lý mới.

Động thái tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng của TCEX diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết 05/2025/NQ-CP quy định tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Ngoài yêu cầu về quy mô vốn, ít nhất 65% vốn điều lệ phải do các cổ đông là tổ chức góp vốn, trong đó trên 35% vốn điều lệ phải đến từ ít nhất hai tổ chức thuộc các nhóm ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Hồi tháng 10/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) chính thức được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 theo Công văn số 5490/BCA-A05 ngày 12/10/2026. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến về năng lực bảo mật của TCEX, đáp ứng một trong những yêu cầu trọng yếu về công nghệ để tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.