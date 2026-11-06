Giá vàng rời đỉnh, người Hà Nội đang mua- bán thế nào?

Giao dịch thong thả

Loạt cơ sở kinh doanh vàng trên "phố vàng" Trần Nhân Tông trong tình trạng ế ẩm. Ảnh: Lệ Giang

Từng chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài, chen chân chờ mua vàng khi giá liên tục lập đỉnh hồi đầu năm nay, thị trường hiện đã chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác. Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, từ những thương hiệu lớn đến các cơ sở nhỏ lẻ, lượng khách đến giao dịch đều trở nên thưa thớt.

Ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy, nếu như trước đây, người dân từng phải xếp hàng dài, dòng người tràn ra vỉa hè để chờ mua vàng, thì hiện tại, bên trong cửa hàng chỉ còn lác đác vài khách đến giao dịch. Đáng chú ý, công trình mở rộng của cơ sở Cầu Giấy, nơi được đặt loạt máy bán hàng tự động từng được doanh nghiệp này triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng quá lớn của người dân, nay cũng trong tình trạng khóa cửa.

Không khí trầm lắng không chỉ xuất hiện tại các thương hiệu kinh doanh vàng lớn. Khảo sát tại một số cửa hàng vàng bạc nhỏ lẻ cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Lượng khách ra vào không nhiều, các giao dịch diễn ra rải rác, trái ngược hẳn với cảnh mua bán sôi động trong những đợt giá vàng tăng nóng đợt đầu năm.

Dù lượng khách giảm đáng kể, nguồn cung một số sản phẩm vàng tại Bảo Tín Minh Châu vẫn chưa thực sự dồi dào. Theo nhân viên cửa hàng, hiện đơn vị chỉ có sẵn vàng đồng xu và nhẫn tròn trơn loại 1 chỉ, 5 chỉ; các sản phẩm còn lại đang hết hàng, khách có nhu cầu phải đặt trước khoảng 10 ngày.

Ở chiều ngược lại, với khách hàng bán vàng, chính sách thanh toán cũng có sự phân biệt theo khối lượng giao dịch. Cụ thể, khách bán dưới 1 cây vàng được nhận tiền ngay, trong khi với giao dịch trên 1 cây, cửa hàng sẽ nợ lại tiền và thanh toán sau khoảng 1 tuần.

Nhu cầu mua - bán giảm, công trình mở rộng của Bảo tín Minh Châu đã được đóng cửa. Ảnh: Lệ Giang

Ở thời điểm lập đỉnh, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 186,6 – 189,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải thậm chí đưa giá bán vàng lên tới 190,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 cũng thiết lập mức đỉnh quanh 18,93 – 19,08 triệu đồng/chỉ.

Đến nay, mặc dù đã có nhịp hồi phục sau cú hích từ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, giá vàng vẫn cách khá xa vùng đỉnh. Vàng miếng SJC được bán ra hôm nay ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 47 triệu đồng/lượng, tương đương gần 26% so với mức cao nhất 189,6 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn, mức giảm còn lớn hơn, lên tới hơn 27% kể từ đỉnh 19 triệu đồng/chỉ, khi giá hiện chỉ còn 14,2 triệu đồng/chỉ.

Trên thị trường quốc tế, vàng hiện giao dịch quanh mức 4.000 - 4.100 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank ở mức 25.800 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Triển vọng phục hồi vùng đỉnh còn bỏ ngỏ

Nếu tại các cửa hàng, sự trầm lắng thể hiện qua lượng khách giao dịch thưa thớt thì ở phía người mua, những hệ quả của đợt tăng nóng trước đó đang dần hiện rõ. Khi giá liên tục lập đỉnh, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khiến nhiều người tìm mọi cách mua vào, thậm chí chấp nhận dành nhiều thời gian xếp hàng để sở hữu vàng. Nhưng khi thị trường đảo chiều, những người xuống tiền ở vùng giá cao lại phải đối diện với khoản thua lỗ không nhỏ.

Trường hợp của bà Trương Thị Tiến (xã Ứng Thiên) là một ví dụ. Thời điểm giá vàng liên tục tăng nóng hồi đầu năm, bà Tiến đã rút toàn bộ 300 triệu đồng tiền tiết kiệm tại ngân hàng, trong đó dành gần 200 triệu đồng để mua 11 chỉ vàng nhẫn với giá 18 triệu đồng/chỉ.

Đến nay, khi giá vàng giảm xuống còn 14,2 triệu đồng/chỉ, số vàng trên chỉ còn trị giá khoảng 156 triệu đồng. Như vậy, khoản đầu tư vào kim loại quý của bà đã “bốc hơi” khoảng 42 triệu đồng, tương đương mức giảm 21,2% so với số vốn ban đầu.

Bà Tiến cũng chỉ là một trong số nhiều người từng mua vàng ở vùng đỉnh hồi đầu năm. Đáng nói, để sở hữu số vàng này tại thời điểm đó, bà đã phải dành không ít thời gian, công sức xếp hàng, chờ đợi nhiều ngày. Khi ấy, việc mua được vàng không đơn thuần là một giao dịch mà còn được xem như thành quả sau những ngày kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng, khi nhìn lại số vàng đang nắm giữ trong bối cảnh giá giảm sâu, cảm xúc của bà đã hoàn toàn khác. Từ niềm vui mua được vàng sau nhiều ngày chờ đợi, giờ đây bà chỉ còn biết cười ra nước mắt khi chứng kiến khoản tiền tích lũy của mình hao hụt từng ngày.

Sau đợt điều chỉnh mạnh, diễn biến tiếp theo của thị trường vàng vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt, khi chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm. Đánh giá triển vọng trong thời gian tới, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nghiêng về khả năng giá vàng tiếp tục biến động mạnh, với xu hướng phục hồi chưa thực sự rõ ràng.

Theo chuyên gia, sau khi tăng lên mức đỉnh lịch sử, vàng đã có một nhịp điều chỉnh rất đáng kể. Việc giá xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce những ngày gần đây cho thấy tâm lý thị trường đã thay đổi và các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn.

Tuy nhiên, khi giá đã giảm sâu, áp lực bán có thể giảm dần nếu những người nắm giữ vàng dài hạn bắt đầu quay trở lại mua vào. Khi đó, thị trường có thể hình thành các nhịp phục hồi kỹ thuật, dù chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng tăng mới.

Chuyên gia Đinh Trọng Thịnh cho rằng, nhà đầu tư không nên kỳ vọng giá vàng sẽ nhanh chóng quay trở lại vùng đỉnh cũ chỉ trong thời gian ngắn. Thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cung bán ra và xác lập trạng thái cân bằng mới.