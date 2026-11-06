TCBS hoàn tất chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa báo cáo két quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 9/3/2026.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 4/11, TCBS đã phân phối toàn bộ 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628003 cho 1 nhà đầu tư trong nước. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, công ty thu về 1.500 tỷ đồng

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8%/năm; đối với các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,7%/năm và lãi suất tham chiếu.

Với số vốn huy động được TCBS sẽ dùng 1.000 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và 500 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) và đầu tư giấy tờ có giá.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK, TCBS được chấp thuận chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu chia làm 4 đợt.

Đợt 1 kết thúc ngày 1/4/2026, TCBS đã chào bán thành công 10 trái phiếu TCXPO2628001, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Nguồn: TCBS

Đợt 2 kết thúc ngày 25/8/2026, TCBS đã hoàn tất phân phối toàn bộ 10 triệu trái phiếu TCXPO2629002 trong đợt 2, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8%/năm; đối với các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,7%/năm và lãi suất tham chiếu.

Ngoài 3 đợt nêu trên, TCBS còn chào bán đợt 4 gồm 15 triệu trái phiếu TCXPO2628004, qua đó huy động 1.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.152 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2026, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 54.740 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2025. Trong kỳ, thu nhập thuần từ mảng này đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 44% tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh.

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận thu nhập thuần 740 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập thuần từ mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đạt 1.155 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025, thực hiện 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Công ty đạt 96.974 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2025.