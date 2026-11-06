Yeah1 có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã: YEG, sàn HoSE) vừa công bố loạt quyết định tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo.

Cụ thể, Yeah1 miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Ngô Thị Vân Hạnh. Qua đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế bà Lê Phương Thảo kể từ ngày 6/11/2026.

Dù rời ghế Chủ tịch nhưng bà Lê Phương Thảo vẫn là Thành viên HĐQT YEG nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo giới thiệu, bà Ngô Thị Vân Hạnh giữ vị trí Tổng giám đốc YEG từ tháng 09/2023 và đến tháng 5/2024 bà được bầu vào HĐQT công ty. Bà Hạnh có kinh nghiệm hơn 24 năm trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh rời ghế Tổng giám đốc để đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Yeah1. Ảnh: YEG

Cùng với đó, Yeah1 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà My giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 6/11/2026. Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Hà My tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Marketing tại Đại học Birmingham City (Vương quốc Anh) và Cử nhân Thương mại tại Đại học RMIT.

Trước khi gia nhập Yeah1, bà My từng có hơn 6 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia (Country Manager) tại AnyMind Group Việt Nam (2018–2024). Bên cạnh đó, bà cũng từng đảm nhiệm vai trò Đối tác Chiến lược Cấp cao (Executive Strategic Partner) tại YouNet Group và Cố vấn Chiến lược về Thương mại & Tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu và truyền thông.

Sau các quyết định bổ nhiệm trên, Chủ tịch Ngô Thị Vân Hạnh và Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hà My là 2 người đại diện pháp luật của công ty.

Bên cạnh đó, Yeah1 công bố nhận được đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Nam với lý do cá nhân. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngay sau đó, Yeah1 thông báo ngày 18/11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; sửa đổi Điều lệ công ty. Thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến từ 27/11/2026 đến 8/12/2026.

Trong diễn biến khác, ngày 19/10/2026, YEG công bố kết quả chào bán thành công 17 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 2 nhà đầu tư, tương ứng 68% tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Còn lại 8 triệu cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua sẽ bị hủy bỏ.

Hai nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là bà Lê Phương Thảo - Thành viên HĐQT mua 7 triệu cổ phiếu; bà Vũ Thị Như Mai mua 10 triệu cổ phiếu. Sau đợt chào bán, bà Lê Phương Thảo nâng sở hữu lên 18,8 triệu cổ phiếu tương đương 8,47% vốn, bà Vũ Thị Như Mai nâng sở hữu từ 0% lên 4,5% vốn YEG.

Hoàn thành đợt chào bán, Yeah1 nâng vốn điều lệ từ hơn 2.052 tỷ đồng lên mức hơn 2.222 tỷ đồng. Với 170 tỷ đồng thu về, công ty sẽ "rót" vốn cho loạt thành viên.

Trong đó, YEG sẽ góp thêm 61 tỷ đồng vào Công ty TNHH Yeah1 Network để nâng giá trị vốn góp lên 141 tỷ đồng.

Tương tự, YEG sẽ góp thêm 25,63 tỷ đồng vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ để nâng giá trị vốn góp lên hần 95,2 tỷ đồng.

YEG cũng sẽ góp thêm 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Production để nâng giá trị vốn góp lên 430 tỷ đồng. Cuối cùng, công ty góp thêm 4 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink để nâng giá trị vốn góp lên 6 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện góp vốn trong năm 2026 nhằm mục đích bổ sung vốn hoạt động cho các pháp nhân trên. Được biết, cả 4 công ty trên đều là công ty con trực tiếp do YEG sở hữu 100%.