CTCK đưa ra dự báo bất ngờ về lợi nhuận quý 4 của FPT

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đưa ra dự báo tích cực về kết quả kinh doanh quý cuối năm của CTCP FPT (HoSE: FPT), sau khi tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn có phần chậm lại trong quý III.

Cụ thể, Mirae Asset dự phóng doanh thu quý IV/2026 của FPT đạt 17.681 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 15,6%. Cả hai chỉ tiêu đều được kỳ vọng tăng tốc so với quý III, khi doanh thu tăng 12,1% và lợi nhuận sau thuế tăng 11,8%.

Theo Mirae Asset, mức tăng trưởng dự kiến trong quý cuối năm phù hợp với tính chu kỳ trong hoạt động kinh doanh của FPT. Trước đó, quý IV/2025 ghi nhận doanh thu tăng 17,3% và lợi nhuận sau thuế tăng 24% so với cùng kỳ.

Một trong những động lực chính được kỳ vọng đến từ mảng công nghệ thông tin (CNTT) trong nước. Mirae Asset dự báo doanh thu lĩnh vực này đạt 4.832 tỷ đồng trong quý IV, tăng 30% so với cùng kỳ, tương đương tốc độ tăng trưởng của 9 tháng đầu năm.

Trước đó, mảng CNTT trong nước đã liên tục tăng tốc qua các quý, với doanh thu tăng lần lượt 14,2% trong quý I, 29,5% trong quý II và 43% trong quý III/2026. Tuy nhiên, biên lợi nhuận trước thuế của mảng này trong 9 tháng đạt 7,8%, vẫn chỉ bằng khoảng một nửa mức 15,8% của mảng CNTT nước ngoài.

Ở thị trường quốc tế, Nhật Bản được Mirae Asset đánh giá là yếu tố then chốt đối với khả năng hoàn thành dự phóng cả năm của FPT. Trong quý III, doanh thu tại thị trường này giảm 10,1% so với quý trước, xuống 4.270 tỷ đồng, khiến tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ chậm lại còn 8,3%.

Sang quý IV, Mirae Asset kỳ vọng doanh thu tại Nhật Bản phục hồi lên 5.007 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu thị trường Mỹ được dự báo tăng 8%, châu Âu tăng 34%, còn khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) dự kiến đi ngang.

Bên cạnh hoạt động công nghệ, lĩnh vực giáo dục cũng được kỳ vọng cải thiện trong quý cuối năm. Mirae Asset dự báo doanh thu mảng này tăng 14% so với cùng kỳ, sau khi giảm 5% trong quý III. Cơ sở của dự báo đến từ kỳ vọng học phí học kỳ mới được thu chủ yếu trong giai đoạn tháng 9–11/2026, cùng việc gia tăng công suất sử dụng tại các cơ sở mới ở Huế, Vinh và Long An.

Những kỳ vọng trên được đưa ra trong bối cảnh FPT vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, doanh thu tập đoàn đạt 40.023 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Dù vậy, Mirae Asset cũng chỉ ra một số yếu tố cần theo dõi đối với triển vọng kinh doanh. Đáng chú ý, doanh thu ký mới mảng CNTT nước ngoài trong quý III chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ, đạt 9.799 tỷ đồng, chậm lại đáng kể so với mức tăng 32,3% trong nửa đầu năm. Số hợp đồng có giá trị trên 10 triệu USD cũng giảm từ 19 hợp đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 xuống còn 16 hợp đồng trong cùng kỳ năm nay.

Ngoài ra, biến động tỷ giá đồng yên tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả tại thị trường Nhật Bản. Trong 9 tháng, doanh thu tại đây tăng 25,2% nếu tính bằng đồng yên, nhưng chỉ tăng 17,2% khi quy đổi sang VND do đồng yên mất giá khoảng 6%.

Trên cơ sở cập nhật diễn biến kinh doanh, Mirae Asset điều chỉnh dự phóng doanh thu năm 2026 của FPT tăng 0,8% so với ước tính trước, lên 57.704 tỷ đồng. Trong khi đó, dự phóng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm nhẹ 0,6%, xuống 10.779 tỷ đồng.

Như vậy, dù kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV tăng tốc, Mirae Asset vẫn lưu ý sự chững lại của đơn hàng mới, diễn biến tại thị trường Nhật Bản và ảnh hưởng của AI đối với triển vọng dài hạn của FPT.