Gia đình nhà sáng lập Cô Gia Thọ từ nhiệm loạt vị trí tại HĐQT Thiên Long

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (MCK: TLG) mới đây đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến tổ chức ngày 7/12/2026. Ngoài tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Đại hội dự kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028.

Cụ thể, đại hội dự kiến miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ và người thân trong gia đình gồm: em gái Cô Cẩm Nguyệt, con trai Cô Trần Cơ Nguyên và con gái Cô Trần Dinh Dinh kể từ ngày 1/1/2027. Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Tâm cũng dự kiến được miễn nhiệm trong đợt này do có đơn từ nhiệm trước đó.

ĐHĐCĐ bất thường cũng sẽ thông qua việc bổ sung 5 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028; danh sách ứng viên thay thế chưa được công bố.

Ảnh minh họa: TLG

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT Thiên Long đã ban hành Nghị quyết thông qua Hợp đồng tư vấn giữa Công ty và ông Cô Gia Thọ.

Ông Cô Gia Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Danh dự của Công ty thời hạn 3 năm; với vai trò tư vấn; không có quyền biểu quyết tại HĐQT và không tham gia điều hành theo hợp đồng này. Tuy nhiên, ông Thọ đại diện công ty tại các sự kiện theo đề nghị của HĐQT, đồng thời hỗ trợ củng cố uy tín và quan hệ với cổ đông, đối tác.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất Quý III/2026 ở mức 1.268 tỷ đồng, tăng 83 tỷ đồng, tương đương tăng 7,0% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 107 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng, tương đương tăng 41,1% so với cùng kỳ.

Phía Thiên Long cho biết, quý III/2026, doanh thu thuần của công ty ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, một phần đến từ tín hiệu phục hồi của thị trường chung, một phần đến từ những nỗ lực của công ty trong việc đồng hành cùng đối tác phân phối và tiếp tục đầu tư cho hình ảnh thương hiệu, sản phẩm.

Lợi nhuận sau thuế cũng kỳ tăng đáng kể so với cùng kỳ là nhờ lãi gộp được cải thiện cùng với đó là chi phí bán hàng được kiểm soát tốt.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Thiên Long ở mức 3.621 tỷ đồng, tăng 11,9%; lãi ròng 422 tỷ đồng, tương đương tăng 11,8% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc tăng doanh thu thuần, tỷ lệ lợi nhuận ròng tương đồng với cùng kỳ năm trước, duy trì ở mức 11,7%.