Chứng khoán Shinhan: Nhịp cầu kết nối thị trường vốn Hàn - Việt

Doanh nghiệp Việt cần thêm nguồn vốn mới

Năm 2026, hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước gặp nhiều thách thức: mặt bằng lãi suất cao, tín dụng được kiểm soát chặt, trong khi áp lực tái cấp vốn gia tăng khi gần 196.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong năm. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm thêm nguồn vốn từ nước ngoài.

Là thành viên Tập đoàn Tài chính Shinhan, Chứng khoán Shinhan có lợi thế kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư Hàn Quốc.

Cánh cửa vốn Hàn Quốc chính thức mở cho doanh nghiệp Việt

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 95 tỷ USD vốn đăng ký lũy kế và hơn 10.400 dự án còn hiệu lực tính đến cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, dòng vốn này chủ yếu đến Việt Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp. Theo chiều ngược lại, chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào phát hành trái phiếu bằng đồng won trên thị trường vốn Hàn Quốc cho đến thương vụ của Vingroup.

Trong thương vụ với Vingroup, SSV là đơn vị thu xếp và tư vấn duy nhất, phụ trách từ khâu tìm kiếm cơ hội, thiết kế cấu trúc trái phiếu Arirang (trái phiếu do tổ chức nước ngoài phát hành bằng đồng won tại Hàn Quốc) đến kêu gọi nhà đầu tư tổ chức Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, SSV phối hợp với công ty chứng khoán Shinhan Hàn Quốc để hoàn tất thủ tục phát hành, còn hệ thống Ngân hàng Shinhan tại hai nước hỗ trợ khâu chuyển đổi ngoại tệ. Lô trái phiếu 230 tỷ won được phát hành ngày 30/10/2026 theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức Hàn Quốc, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Tài chính Shinhan và Tập đoàn Vingroup mở rộng hợp tác. Ngày 17/9/2026, lãnh đạo hai tập đoàn đã làm việc tại TP.HCM về việc đưa quan hệ hợp tác từ ngân hàng, tài chính tiêu dùng sang thị trường vốn. Chưa đầy hai tháng sau, lô trái phiếu Arirang của Vingroup được phát hành.

Ông Han Bok Hee – Tổng Giám đốc Chứng khoán Shinhan Việt Nam chia sẻ rằng: "Thương vụ của Vingroup đã mở đường cho doanh nghiệp Việt Nam đến với thị trường vốn Hàn Quốc. Việc đội ngũ của chúng tôi tại Việt Nam trực tiếp tìm kiếm, thu xếp và kết nối thành công với nhà đầu tư Hàn Quốc cho thấy nguồn vốn quốc tế nằm trong tầm với khi có cấu trúc phù hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục là cầu nối để nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ Hàn Quốc."

Thương vụ do đội ngũ Ngân hàng Đầu tư của Chứng khoán Shinhan trực tiếp thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông Han Bok Hee. Điểm mạnh của đội ngũ là sự kết hợp giữa chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc, với ông Trần Nhật Huy, CIO kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, và ông Chang Jung Wook, Giám đốc cấp cao Ngân hàng Đầu tư, tham gia và dẫn dắt thương vụ. Nhờ đó, SSV vừa am hiểu doanh nghiệp và pháp lý Việt Nam, vừa nắm rõ yêu cầu của nhà đầu tư Hàn Quốc.

Từ trái qua phải: ông Trần Nhật Huy, ông Han Bok Hee và ông Chang Jung Wook. Ảnh: Chứng khoán Shinhan Việt Nam.

Hiểu nhà đầu tư Hàn Quốc từ những thương vụ trước

Là một trong những công ty chứng khoán nước ngoài sớm tập trung vào mảng ngân hàng đầu tư tại Việt Nam, Chứng khoán Shinhan đã thực hiện 84 thương vụ IB kể từ năm 2018. Trước khi đưa doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường vốn Hàn Quốc, SSV đã dành 10 năm làm công việc theo chiều ngược lại: giúp các tập đoàn Hàn Quốc tìm và thực hiện cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Với sự tư vấn của SSV, những tên tuổi như SK Group và Samsung SDS đã trở thành cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ, như Petrolimex, PV Oil và Tập đoàn Công nghệ CMC.

Công ty tham gia từ khi nhà đầu tư mua vào cho đến khi hoàn tất chuyển nhượng lại cho đối tác trong nước.

Qua các thương vụ này, Chứng khoán Shinhan hiểu rõ cách nhà đầu tư Hàn Quốc đánh giá một cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Kinh nghiệm đó được đưa vào thương vụ Vingroup, lần này theo chiều đưa vốn Hàn Quốc đến doanh nghiệp Việt Nam ngay trên thị trường Hàn Quốc.

Một đầu mối cho nhiều nhu cầu vốn

Hiện Chứng khoán Shinhan cung cấp dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) theo nhu cầu vốn của từng doanh nghiệp: tư vấn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế, thu xếp các khoản vay offshore trung và dài hạn. Doanh nghiệp có thể làm việc với một đầu mối để tiếp cận nguồn vốn ở cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Thương vụ cùng Vingroup cho thấy thị trường vốn Hàn Quốc có thể trở thành một kênh huy động vốn khả thi cho doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh các kênh trong nước.

Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu giải pháp huy động vốn tại Hàn Quốc có thể liên hệ Khối Ngân hàng Đầu tư của Chứng khoán Shinhan qua hotline 028 6299 8000 hoặc website shinhansec.com.vn.

Về Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV): Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Hàn Quốc), chính thức hoạt động tại Việt Nam từ ngày 04/02/2016. Chứng khoán Shinhan cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính, phân tích và ngân hàng đầu tư cho khách hàng cá nhân và tổ chức.